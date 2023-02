La Escuela de Ciclismo Viella celebró ayer su Gala de presentación 2023, un emotivo acto en el que estuvieron las integrantes del equipo femenino del colectivo. Once ciclistas de entre 15 y 19 años que afrontan la temporada de 2023 con mucha ilusión y con las ganas de conseguir trofeos para la entidad. Y es casi un milagro, dice el director general de la escuela, Francisco Fuentes, ya que es un deporte muy practicado por las mujeres en la carretera pero con muy pocas féminas en los clubes. De hecho, el de Viella, es el único conjunto femenino de Asturias. Por eso integra a jóvenes de otros concejos como Castropol, Grado o Parres, entre otros, y tiene a cuatro componentes de Cantabria.

"Cada vez hay más afición entre las mujeres pero no están en los equipos, nosotros intentamos captar de muchas maneras pero es difícil, no sabemos la razón pero no dan el paso aunque hay muchas por la carretera. Y al no haber equipos tenemos a cuatro chicas de Cantabria que vienen a entrenar a Asturias porque les queda cerca", señala el director general de la escuela, Francisco Fuentes. El equipo femenino nació hace 14 años empujado por la ciclista profesional del Movistar Alicia González Blanco, quien puso el germen para la creación del conjunto. "Fue lo que nos llevó a hacer el equipo y así seguimos, buscando féminas que quieran entrenar con nosotros", detalla.

Las jóvenes, que van desde la categoría cadete a la sub-23, entrenan todos los fines de semana en Viella. Quedan en el centro social y, desde allí, salen a rodar. Las más jóvenes, de 15 y 16 años, recorren unos 60 kilómetros, mientras que las más mayores afrontan itinerarios de 85 kilómetros. Luego, por semana, salen por su propia cuenta en sus localidades siguiendo las instrucciones de los entrenadores. Y además de técnica y táctica deportiva, en la escuela de ciclismo de Viella quieren también trasladar a sus deportistas valores humanos.

De ahí su lema: "Formando ciclistas, pero sobre todo personas". "Siempre se lo decimos a ellas, nosotros no esperamos resultados pero sí actitud, que cuando llevan los colores del equipo tengan una actitud de esfuerzo, de no hacer las cosas mal y tener respeto". Y la práctica ciclista les ayuda. Valores como el sacrificio, el trabajo en equipo, la jerarquía o la capacidad de superación son algunos de los aprendizajes que reciben a rueda.

Y esta temporada las cosas han empezado muy bien con dos victorias redondas en el ámbito deportivo el pasado mes de enero. Aitana Gutiérrez Velarde se proclamó campeona de Cantabria de ciclocross y Candela Noval quedó tercera en la Liga de Pista. "Son buenos resultados y en marzo llega la Copa de España y luego muchísimas carreras, están animadas como siempre, al ciento por ciento, y con ganar de competir, aunque nosotros insistimos en la actitud", resume Fuentes.

Además, en la escuela, donde entrenan 30 niños de 7 a 14 años, ya hay relevo con una niña dando pedaladas. Pero en Viella quieren más y la dirección no ceja en su empeño de sumar a la infancia con visitas a los centros educativos del concejo, entre otros. "Es difícil porque hay que tener que cuenta que es una afición dura, hay que ir con la bici a todas partes, madrugar para ir a las carreras y para muchos padres es más cómodo apuntarlos a otros deportes".

En la gala de presentación de la escuela hubo presencia de los responsables municipales de Siero, que mostraron su apoyo al trabajo de un grupo con gran tirón entre los jóvenes. El alcalde, Ángel García, destacó durante su intervención la labor de la escuela y “la apuesta del Ayuntamiento por el deporte del ciclismo, con más de 18 kilómetros de carril bici", además del proyecto para seguir "haciendo ciclable todo el municipio”. García, acompañado por el edil de Deportes, Jesús Abad, disfrutó de la compañía de los deportistas, de Fuentes, José Antonio Díaz “Walker”, presidente de la Federación de ciclismo del Principado de Asturias, y Candela García, directora del equipo femenino.