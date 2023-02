Fin al conflicto en el club sierense: El Lugones podrá seguir usando las instalaciones de Santa Bárbara

El Atlético de Lugones va poco a poco recobrando la normalidad tras la crisis que acabó con la dimisión del anterior presidente, Guillermo Fernández, tras un enfrentamiento con una parte de los entrenadores y padres del club. Una crisis en la que llegó a intervenir el alcalde de Siero, Ángel García, que decidió acabar con el convenio por el que se le cedían al club las instalaciones de Santa Bárbara. Tras la salida del presidente y la constitución de una junta gestora, que preside José Manuel Corvo, el Alcalde quiso transmitir tranquilidad y asegurarles que, mientras dure el proceso para formar una nueva directiva, podrán seguir usando con normalidad el campo de fútbol y el polideportivo.

Lo hizo en una reunión que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Siero, en la que estuvieron presentes, además del Alcalde, el propio José Manuel Corvo, la secretaria de la junta Verónica Gómez y el vocal Alejandro Gómez. También asistieron el concejal de Deportes, Jesús Abad, y el director del Patronato Municipal de Deportes de Siero, Virginio Ramírez.

Tras la reunión, Corvo aseguró que el Alcalde les dio mucha tranquilidad: "Nos dijo que nos va a ayudar en lo que pueda, que podíamos seguir entrenándonos en Santa Bárbara, que cuando llegara una nueva directiva ya se sentaría a hablar con ellos de los temas que quedan por resolver". Entre esos temas está la deuda que mantiene el club con el municipio por los impagos de la tarifa eléctrica de los que ha de hacerse cargo el Lugones. Además, durante la reunión, según explicó Corvo, el Alcalde se comprometió con ellos a tratar de poner solución a algunos problemas en las instalaciones "como los focos y la caldera". El proceso para elegir a la nueva directiva del Atlético de Lugones comienza hoy en la asamblea extraordinaria que se va a celebrar en las instalaciones de Santa Bárbara.

En ella, los socios elegirán a una junta electoral y se abrirá un proceso para presentar candidaturas. Corvo descarta presentarse para presidir el club, aunque adelanta que ya hay una candidatura muy avanzada: "Yo estaré siempre para lo que me pidan en el club, pero no me voy a presentar a presidente, sé que al menos una candidatura va a haber y creo que la situación se va a ir arreglando; queremos que se deje de hablar del Lugones por cosas malas". Corvo añadió a su vez que en estos momentos está funcionando todo en el club, que los entrenadores que amenazaron con dimitir han vuelto y que "las cosas van bien".

El alcalde de Siero, por su parte, aseguró tras la reunión que "el club va a poder seguir usando las instalaciones con normalidad a la espera de que entre una nueva directiva" y añadió que "desde el Ayuntamiento vamos a colaborar en todo lo que se pueda con el club y confiamos en que la nueva directiva electa venga con ganas de hacer las cosas bien".