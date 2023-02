Las hoy destartaladas instalaciones mineras de Lieres, en las que está previsto instalar un vivero de empresas, fueron escenario hace ahora justo treinta años de una de las movilizaciones más relevantes de la historia de la minería asturiana. Once trabajadores permanecieron encerrados en el interior del pozo, a 660 metros de profundidad, durante dieciséis días como medida de presión para que se retomase la actividad extractiva, en aquel momento paralizada, y lograr el pase de la explotación a Hunosa. La reclamación fue atendida por el Gobierno, tras una intensa negociación de los líderes sindicales y una no menor presión social, pero no evitó que el ya conocido como pozo Siero, la antigua mina de Solvay, cerrase definitivamente en enero de 2001. La Unión Europea (UE) lo impuso como condición para autorizar el plan de futuro de la hullera.

El encierro de Solvay comenzó la tarde del viernes 12 de marzo de 1993, a la conclusión de una asamblea general de trabajadores de Lieres en la que se les anunció la negativa del Ministerio de Industria a continuar con la explotación. Tras estudiar distintas alternativas, los representantes sindicales acordaron por unanimidad iniciar un encierro con carácter indefinido en el interior del pozo. Sus protagonistas fueron, por el SOMA-UGT, José Luis Incio, Herminio Llamedo, Juan Luis Fernández Villa, Laurentino Alvarez y Manuel García, mientras que por IU participaron Narciso Poladura, Vicente Queipo, Vicente Turrado, José Manuel Vázquez y Victoriano Solares. En representación de los facultativos y vigilantes bajó Ángel Pezón. Los sindicatos organizaron turnos para labores de apoyo desde el exterior del pozo de manera permanente. Además, tanto los propios encerrados como un grupo de capataces y vigilantes se encargaron de tomar muestras del ambiente para controlar los gases. Familiares, vecinos y compañeros colaboraron para bajar maderas con las que improvisar camas y aportaron mantas y otros artículos de abrigo. El encierro desató una oleada de solidaridad en Lieres, Siero y el conjunto de las comarcas carboneras de la región. Numerosos comercios y bares cedieron de manera gratuita comida y bebida para los mineros. Al tiempo que las negociaciones para buscar una salida al conflicto, se iniciaban también las movilizaciones en la calle, con numerosos cortes de carretera y una manifestación en Oviedo. Además, los sindicatos convocaron una huelga general de 24 horas en toda la minería asturiana ante la complicada situación que atravesaba el sector hace tres décadas y por la negativa del gobierno central a que Solvay pasase a ser explotada por Hunosa. Finalmente, y después de que el entonces todopoderoso líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, que tenía a su hermano Juan Luis encerrado, amenazara con dimitir de la ejecutiva federal del PSOE las partes llegaron a un principio de acuerdo. Consistió en que la explotación siguiera en activo y que su futuro se negociaría dentro del siguiente plan de futuro de Hunosa. Los once de Solvay decidieron entonces abandonar el pozo. La salida se hizo efectiva a la una menos cuarto de la tarde del sábado 27 de marzo de 1993. Los aplausos y las lágrimas de emoción de los familiares y compañeros marcaron un momento histórico para Lieres y la minería asturiana. La trayectoria del emblemático pozo no iría mucho más allá. Acabaría cerrando definitivamente en enero de 2001, tras un expediente sancionador de la UE por incumplimiento del programa de cierres previsto por la hullera. El cese de actividad marcó el inicio de un imparable declive que Lieres espera remontar con el vivero de empresas que ya se prepara en el antiguo recinto minero.