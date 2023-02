Hay tantos bollos de Comadres como cocineros, pero algunos salen para chuparse los dedos. Y en la cocina de Carmen Ardines, el olor anticipa desde primera hora de la mañana lo que vendrá después: un bocado crujiente, lleno de sabor y que siempre deja a los invitados con ganas de más. Y sin más secreto que "la maña, qué se yo, lo hago rápido porque me sale así", explica la polesa, veterana entre fogones y maestra de bollos para nuevas generaciones que esta semana se sumaron devoción al taller que impartió en la asociación de Amas de Casa, con el objetivo de aprender a dar un toque inconfundible a sus creaciones.

El trajín en la encimera viene desde la noche anterior, porque Carmen tenía previsto hornear 20 bollos para sus hijos, nietos y amigos, y alguno extra para regalar. "Cuando hay tanto que hacer lo mejor es empezar con tiempo bastante, porque la masa tiene que subir y eso es lo que más tiempo lleva". Con esa premisa, lo primero es la harina. "Amaso de kilo en kilo, y de cada uno de ellos saco entre seis y ocho bollos", relata mientras trabaja con agilidad. Para un mejor resultado, Carmen recomienda que sea harina de panadería, porque "tiene más fuerza".

Tras hacer un volcán con el kilo de harina en la encimera, lo siguiente es echar la sal, "a ojo, yo nunca mido, más o menos ya sabes lo que tienes que poner". Acto seguido, se añaden dos huevos "de casa, bien amarillos", y sobre ellos la cocinera deshace una pastilla de levadura, de tamaño estándar, "de las que se venden en los supermercados, no hay ningún misterio. Antes se compraban por trozos en las panaderías, y ahora resulta muy cómodo usar las pastillas que ya vienen preparadas".

Sólo resta ir añadiendo agua "caliente, para que fermente antes", y asegurarse de que la masa queda bien ligada. Pero, como explica Ardines, que durante 14 años estuvo al frente de la Confitería Corujo de la Pola, "no hace falta amasar demasiado, no por ello sale mejor". Así lo aprendió durante generaciones, especialmente de su madre, que "era una gran cocinera, y ella también lo hacía de esta manera".

Una vez conseguida la masa, se estira con un rodillo y llega el paso clave: añadir la mantequilla. La vecina polesa señala que en su caso utiliza una marca extranjera que compra en el supermercado. "Me gusta, sale bien y aunque no sea de aquí, que me da pena, es la que mejor resultado me da". Cada kilo de harina lleva "más o menos medio kilo de manteca, pero no ando midiendo, lo que me salga".

La clave de sus bollos reside en lo que ella denomina como "tres vueltas". Es decir: una vez estirada la masa por primera vez, se le añade una buena cantidad de mantequilla repartida en trozos y se dobla cuatro veces, como su fuera un sobre. Se vuelve a estirar con el rodillo y se repite la operación, añadiendo de nuevo mantequilla. Y por tercera vez se estira la masa, pero esta vez no se le añade más manteca. Se pliega en cuatro y se deja fermentar, que es lo más tedioso. "Depende de la temperatura, pero igual un par de horas hasta que la masa dobla su volumen", señala.

En cuanto se llega a ese punto, no hay más ciencia que partir la masa en trozos y meterle el chorizo, "sin contemplaciones, enrollo la masa sobre él y venga, no tienen por que salir perfectos de forma". Claro está que cuando mejor sea el embutido, mejor sale el bollo, y en el caso de Carmen, no se corta: "el chorizo va entero".

Una vez que se pintan con yema de huevo, los bollos están listos para el horneado, que con un buen aparato no lleva más de media hora. "No hago nada especial, pero la gente me dice que me salen muy buenos", confiesa con una sonrisa, con sus cuatro hijos y seis nietos deseando probar las viandas de este año y varios amigos que confían siempre en ella para la elaboración. "Sólo los hago en Comadres, para el Carmín preparo empanadas, y en Reyes suelo organizar una cena de fiesta para la familia con bollos para picotear, pero estos son especiales", asegura mientras sigue trajinando entre un delicioso aroma que se escapa por la ventana abierta de la cocina.

Es la tradición arraigada en la Pola y en su casa se mantiene, y por eso por al atardecer Carmen Ardines se prepara a conciencia, pinta el ojo y con sus bollos se planta en una cafetería con diez amigas para disfrutar de una noche de picoteo y charla. "Ahora viene lo mejor", asegura con picardía, y con el deseo se seguir deleitando con sus bollos de Comadres a cuantos deseen empaparse de lo mejor de los fogones polesos.