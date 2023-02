Los vecinos de la localidad sierense de El Berrón están hartos de la falta de personal en el ambulatorio y este miércoles salieron de nuevo a la calle en masa para demandar otro médico en el equipamiento sanitario. La tercera concentración con este fin fue la más multitudinaria, con casi medio millar de afectados pancarta en mano para demandar una mejor atención para una población que no deja de crecer y que cuenta con 6.000 cartillas.

"En este centro de salud hay tres médicos, pero la mayoría de días solo hay uno, y así no se puede prestar atención a la población. Los geriátricos están sin atender y si el doctor que queda se tiene que ir a una urgencia, el centro tiene que cerrar", lamentó Lorena Martínez, vecina de El Berrón e impulsora de las concentraciones. Los pacientes de la localidad demandan "un médico más y que se cubran las bajas cuando se producen, porque cada vez somos más y estamos peor atendidos". También reclaman que se refuerce el servicio de pediatría, con una médica y una enfermera para más de 700 niños. "Cuando está de baja, nos mandan a Noreña. Ya se ha dado el caso de que en Noreña tampoco había pediatra, así que nos vemos obligados a ir a Pola de Siero, donde está saturado. Muchas veces, por un catarro que se arregla con un jarabe, acabamos en urgencias del HUCA", lamenta Martínez.

Los vecinos llevan recogidas 3.000 firmas y ahora iniciarán una campaña de recogida casa por casa, con la idea de seguir concentrándose ante el ambulatorio. "Si no conseguimos nada, llevaremos la protesta a Oviedo, porque contamos con el apoyo de varios partidos políticos", subraya Martínez. En la manifestación de este miércoles participaron el portavoz del PP de Siero, Hugo Nava, y el diputado regional de Podemos Daniel Ripa.

Carlos Fernández Moro, médico de familia en el centro de salud de El Berrón y expresidente del sindicato Simpa de Atención Primaria, fue unos de los más críticos en la concentración. "Llevo dieciséis años trabajando en esta consulta, nunca he estado liberado en el sindicato y nunca he visto un deterioro tan grande como el que estamos sufriendo en la Atención Primaria por falta de médicos y por una muy mala gestión en el Sespa", denunció públicamente. En El Berrón hay una media de unos 1.700 pacientes por médico. "Somos tres y es casi imposible que estemos trabajando el mismo día, se nos están acumulando pacientes de otros cupos y las listas de espera están llegando a los siete días", alertó antes de "desmentir las palabras del consejero que dice que esto es un bulo". "La realidad es que la gente se siente desatendida por la falta de médicos y yo creo que es el momento de que la población defienda lo suyo", recalcó Fernández Moro. Según indicó, "la gente tiene derecho a una asistencia digna y no a que entre en una consulta y en dos minutos sea despachado sin enterarse de lo que le dijo el médico".

Según las sociedades científicas, lo ideal sería una media de atención de diez minutos por paciente y cupos de no más de 1.500 pacientes. "Aquí estamos en más de 1.700 por médico y cuando falta uno de los facultativos asumimos unos 3.000 pacientes, lo cual es imposible", lamenta el facultativo. "Curiosamente, cuando hay concentraciones y vienen los medios de comunicación, aparecen los médicos para cubrir las bajas. Tenemos un consejero que no sabe lo que es la Primaria y que da muy pocas vueltas por los centros de Asturias; la lista de espera se va a poner como la del hospital central como sigamos así", concluyó Fernández Moro.