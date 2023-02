Once parejas amateurs se batieron en duelo en la plaza cubierta de la Pola para hacerse con los premios a las mejores tortillas de sardinas salonas, una de las delicias culinarias con más arraigo en los festejos de Comadres. «La clave es que no quede muy salada, y que esté bien de textura», indicaban Rafael y Raquel Palacios, padre e hija de Valdesoto que se presentaron al concurso organizado por Festejos «por probar, porque nunca hicimos una tortilla salona, y porque nos gusta participar en los eventos». "Quitar las escamas es lo que más paciencia requiere", aseguraban pinzas en ristre mientras la cebolla se hacía lentamente.

Porque "pasar la cebolla es fundamental, es lo que más tiempo lleva", aseguraban Marta Cueva y Ana Díaz, de la Pola. "Es la primera vez que limpio pescado, y no me gusta nada hacerlo, lo prometo", indicaba la segunda mientras Marta relataba que en realidad acudió a la cita "engañada, no sabía que venía a esto, pero me va a quedar una tortilla estupenda", afirmaba con una sardina tozuda en la mano.

Otras como Conchi Alonso y Sabi Noval aplicaban sus trucos, algo más veteranas ya en la elaboración de tortillas salonas: " Si se calienta la sardina antes, la espina y la piel salen mejor", indicaban, "aprendiendo de unos y de otros porque cada uno tiene su técnica".

Las parejas dispusieron de hora y media para cocinar sus creaciones, y la categoría profesional fue eliminada de la programación porque "sólo se presentaron dos hosteleros", explica Lucía Noval, de la Sociedad de Festejos. Los premios consistieron en vales de 100, 80 y 60 euros para los ganadores, designados por un jurado compuesto por los hosteleros Juan Riestra y Montse Fonseca, el "blogger" David Castañón y la edil sierense Ana Nosti.