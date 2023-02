Lo que el pavoroso incendio de El Berrón se ha llevado por delante: "No queda nada, el trabajo de una vida..."

Un pavoroso incendio destruyó este sábado la nave que albergaba un negocio de maquinaria de jardinería en el polígono de El Berrón Este, “Autos Pola”, sin que los Bomberos hayan podido hacer nada más que tratar de apagar las llamas que han arrasado el interior del inmueble. La estructura estaba en pie pasadas las cuatro de la tarde, aunque los efectivos del 112 ya habían trasladado al propietario que la fachada se va iba a venir abajo.

Santos Borbolla, el dueño, recibía el apoyo de los vecinos de la zona, congregados alrededor del lugar y también desolados por lo sucedido. El fuego se inició sobre la una y veinte de la tarde y las causas se desconocen por el momento. No hay que lamentar daños personales, aunque los materiales son inmensos. “Estábamos cargando máquinas fuera y de repente vimos humo. Entramos dentro a ver qué podíamos hacer y ya era imposible, el humo no dejaba avanzar”, relataba Borbolla, impactado por lo ocurrido, con el rostro tiznado de negro por las cenizas y con un casco que le proporcionaron para poder moverse por el recinto de la nave, acordonado por la Policía local.

Vecino de Siero, había comenzado con el negocio en 1996. “No queda nada, el trabajo de una vida...”, comentaban los conocidos del propietario, incrédulos por lo sucedido y por la rapidez con la que las llamas acabaron con todo. En el momento de iniciarse el fuego, estaban en el exterior del negocio tres personas, incluyendo al dueño. “Sería la una y veinte más o menos cuando vimos el humo. Parecía que era de la planta de arriba, pero tampoco lo sabemos. Arriba no hay tensión ni nada, hay iluminación pero nada más. No sabemos si fue la iluminación o qué pudo pasar, no nos dio tiempo a ver nada”, relataba Borbolla, que agrega que fue justo sobre esa hora cuando se dio aviso al 112.

Para él resultaba imposible hacer balance de los daños, todavía impactado por lo ocurrido y porque tampoco sabía decir en ese momento cuánta maquinaria tenía en el interior de la tienda. “Es muchísima la que había, no sabría cuantificarlo ahora, pero la cantidad de material era muy grande”, decía pasadas las tres y media de la tarde mientras los bomberos seguían echando agua con las mangueras hacia el interior y desde la zona del tejado.

Gran despliegue de bomberos

El despliegue de medios para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a las naves colindantes fue enorme. A primera vista, ocho camiones de bomberos contando el que se desplazó desde Oviedo y el que lo hizo desde Gijón. La cifra de vehículos, incluyendo también los ligeros, fue de 19, según precisaron los responsables de las labores de extinción. En total, trabajaron en el siniestro 22 efectivos de bomberos.

Fue una tarea ardua para todos los desplazados. Por parte de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), llegaron desde los parques de La Morgal, Villaviciosa, Avilés, San Martín del Rey Aurelio y Piloña con tres vehículos primera salida, tres vehículos nodriza, dos furgones multisocorro, una autoescalera y un vehículo Defender, además de movilizar el vehículo de apoyo logístico (VAL). En cuanto a los refuerzos de los cuerpos de bomberos de Oviedo y Gijón, cada uno aportó un vehículo nodriza más.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.21 horas, y en la llamada se indicaba además que había una vivienda sobre el negocio de maquinaria. A las 15.26 horas, los efectivos de bomberos lograron "confinar el incendio de la nave de maquinaria en el interior de la infraestructura". Se evitó así que el fuego pasara a las naves colindantes y los efectivos desplazados pudieron trabajar desde el exterior, refrigerando con agua y desde zonas seguras. De hecho, "el riesgo de colapso" de la estructura, debido a las altas temperaturas alcanzadas, "impidió trabajar desde el interior" a los bomberos.

Finalmente, el incendio calcinó por completo el inmueble y la estructura colapsó. Los efectivos de bomberos comenzaron por la tarde una retirada paulatina de la zona, aunque aún permanecieron en el polígono de El Berrón dos dotaciones en labores de vigilancia y refrigeración hasta dar por completamente apagado un fuego que se ha llevado por delante el trabajo de toda una vida del sierense Santos Borbolla.