Doce horas de ganchillo "non-stop" han tenido sus frutos, a todo color y bien abrigados. Las cerca de 400 participantes en el maratón solidario de crochet celebrado en Pola de Siero han conseguido dar forma a un total de 67 mantas, que partirán con destino a Ucrania dentro de dos semanas. Las llevará un voluntario ucraniano que está siendo testigo de la falta de material de abrigo en lo más crudo del invierno. "Les hace mucha falta, sobre todo en hospitales donde no tienen los recursos necesarios", señala Alicia Lagranda, una de las organizadoras de la cita solidaria.

Las mujeres tejieron durante toda la madrugada del domingo, si bien a eso de las cuatro de la mañana "hubo que sacar una guitarra y ponernos a cantar, porque nos dormíamos con la aguja en la mano", explicó una de ellas. Superado el bajón, consiguieron llegar a mediodía del domingo con la ayuda de nuevos relevos, para rematar varias cajas repletas de mantas que, no obstante, aún no se han acabado.

Porque con el material que ha sobrado, las mujeres tienen previsto continuar la labor estos días en su casa, con la intención de terminar algunas unidades más antes de que parta el camión en el que también se transportarán medicinas y comida para los ciudadanos afectados por la guerra. Fini Iglesias, de Noreña, tenía pensado seguir hasta acabar la lana. "Vivo sola, pongo la radio y me pongo a tejer que no me entero, me distrae y así acabo otra manta", explicaba la voluntaria, encantada con el resultado. "Nos lo hemos pasado muy bien y es por una causa muy buena", reflexionaba al tiempo que recogía la labor.

"Ha sido un éxito, seguiremos con ello", pronosticaba, por su parte, Lagranda, quien quiso agradecer al comercio local su apoyo y la cesión de regalos para sortear entre todos los participantes.