"Estoy aquí porque no había otra presidenta, y para que la Asociación de Amas de Casa, fundada por mi madre, no desaparezca"

Pilar Domínguez Carazo es la presidenta de la Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora del Carmen de Pola de Siero desde el pasado mes de junio. Un cargo que lleva con honor, porque fue su madre, Angelita Carazo, la fundadora de la asociación hace más de medio siglo. Después de la pandemia vinieron tiempos difíciles para la anterior directiva, y Pili Domínguez, todo nervio y acción, no dudó en tomar las riendas del colectivo para que las vecinas de la Pola no les falte un espacio para la formación y la distracción. Domínguez fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Siero en los años de Juan José Corrales y siempre ha estado vinculada a cuantas iniciativas han requerido su apoyo a lo largo de los años.

-¿Qué le ha llevado a asumir la presidencia de las amas de casa?

-Soy presidenta porque no había otra, y porque no quería que la asociación se quedara sin directiva o que pudiera quedarse sin actividad. Las anteriores responsables llevaban en el cargo 18 años, que es mucho tiempo y tenemos que agradecérselo. Era un momento complicado para ellas y además tuvimos la pandemia. La asociación fue fundada por mi madre hace más de medio siglo, yo crecí en ella y no quise que desapareciera. Y en la directiva tengo a diez mujeres que trabajan muchísimo y son unas campeonas.

-¿Cuál es la principal misión de la entidad?

-Sobre todo, que las mujeres sean felices. Esa es mi misión y todo lo que aspiro a alcanzar. Que tengan un lugar para reunirse y hacer actividades, que puedan salir de casa porque muchas son viudas y viven solas, y que sepan que cuatro días a la semana van a tener talleres y alternativas para todos los gustos por una cuota de 12 euros al año.

-¿Qué actividades desarrollan?

-Tenemos actividad las tardes de lunes a jueves en el local municipal de la calle Ángel Émbil. Los lunes hay gimnasia y teatro; los martes, bolillos y pintura; los miércoles de nuevo gimnasia para las más ágiles, y los jueves hacemos cosas variadas de entretenimiento, como puzzles o mandalas, y juegos y lotería. De lo que se trata es de que haya cosas para todos los gustos. Y además de eso organizamos excursiones y actividades culturales, charlas y salidas, como la que haremos esta semana a la exposición de Van Gogh en Gijón. En Comadres organizamos un taller de bollos que fue un gran éxito, fue muchísima gente, y estamos preparando un festival para el Día de la Madre.

-¿Cuáles son sus necesidades en la actualidad?

-La verdad es que estamos contentas porque el Ayuntamiento nos ha ayudado en casi todo lo que hemos pedido, nos han hecho algunas reparaciones y nos han quitado el letrero de la fachada que estaba a punto de desprenderse. Necesitamos una mano de pintura y parece que nos van a dar el material. Ahora mismo, nosotras también tenemos que hacer frente al aumento de los costes, que se han disparado en la calefacción de gas. El último mes pagamos 188 euros, lo que en una entidad como la nuestra es mucho.

-¿Tienen muchas socias?

-Estamos en torno a las 150. Es todo un éxito porque a finales del año pasado seríamos 115. En lo que va de año no paro de dar de alta nuevas socias.

-¿Qué mensaje da a las mujeres de la Pola para animarlas a unirse a la asociación?

-Que no se queden en casa, porque la casa deprime mucho, y encima en casa a muchas les da por ponerse a hacer trabajos que no deberían y acaban teniendo accidentes domésticos. Ahora estamos para disfrutar y entretenernos .