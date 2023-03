Tienen la sensación de estar desatendiendo su trabajo, y la realidad de los hechos "nos da la razón", aseguran. Los bomberos del Parque de La Morgal se han manifestado ante la nave de maquinaria de jardinería de El Berrón que ardió por completo hace un par de semanas, y tienen claro que "con más efectivos esto no hubiera pasado, hubiéramos controlado antes el fuego". Por eso han decidido salir a la calle "como trabajadores, esto no tiene que ver con los sindicatos aunque nos respaldan", para lanzar un grito desesperado de auxilio, para una mejor reorganización del trabajo que permita que en cada turno haya bomberos suficientes para atender las emergencias que se presenten.

Nati Canto, bombera del parque desde hace 25 años, clama contra la "precariedad laboral enorme que tenemos por culpa de las dotaciones mínimas", lo que hace que "no podamos trabajar con seguridad y eficacia en los incendios". En Asturias, por estadística, se produce un gran incendio cada tres semanas, sostienen los trabajadores, y "necesitamos cuatro personas como mínimo para que si dos personas entran a un fuego, otros dos compañeros se queden fueran para sacarlos en caso de ser necesario", pero "es imposible que cuatro bomberos puedan acometer un incendio como este de El Berrón con seguridad y eficacia".

El día del incendio en la nave sierense acudió a lugar en primer momento la dotación disponible ese día en La Morgal, aunque posteriormente se sumaron efectivos de otros parques. Pero "nosotros somos los primeros en llegar por proximidad, y si hubiéramos sido más de mano ese día, el fuego no habría alcanzado la magnitud que alcanzó", asevera Nati Canto. Porque "un incendio como el que se dio en El Berrón, si no se ataca en los primeros15 minutos, se desarrolla y coge tal carga térmica que da igual lo que hagamos; se necesita gente y agua suficiente para actuar con rapidez". Y el día que ardió el negocio en cuestión, "quedaron en el parque de La Morgal dos camiones porque no hay personal que los traiga".

"Es insuficiente totalmente, con más medios hubiéramos podido atacar el fuego de otra forma", insiste Canto, quien añade a los problemas a los que se enfrentan la dificultad de mover dentro de un recinto en llamas las mangueras de gran caudal, que requieren de más efectivos, "como mínimo tres o cuatro personas sólo para eso".

Por todo ello exigen que las dotaciones mínimas sean seguras y capaces de responder con eficacia, con "ocho o nueve personas por turno", el doble que en la actualidad, ya que "tenemos que dar apoyo al resto de los parques más pequeños". La reorganización del servicio es la clave, aseguran los bomberos, para una mayor efectividad porque "esto no puede seguir así; tenemos un galimatías de categorías laborales y turnos que lo único que hacen es bloquear el servicio, con más del 25 por ciento de la plantilla interina de la que no podemos prescindir, es necesario que se estabilicen estos puestos de trabajo". Y señalan que cuentan con un equipo de 150 auxiliares de bomberos para los que tampoco hay voluntad de que puedan pasar a la categoría que les correspondería.

Nati Canto recuerda que en los últimos cuatro grandes incendios de la región "como mucho llegaron dotaciones mínimas con 4 efectivos, y en algunos casos con dos bomberos". Y denuncia que en sucesos parecidos en Oviedo o Gijón, que cuentan con sus propios parques municipales, "para cosas más pequeñas se moviliza a diez efectivos".

La falta de medios fue especialmente vistosa en El Berrón, donde "quedó claro que hace falta más gente", señala Jorge Sanz, portavoz de los propietarios de la nave arrasada por el fuego. "Parecía que lo podrían controlar, hubo un momento que ya no salía humo, pero se quedaron sin agua y fue imposible, es evidente que necesitan más apoyo", asegura Sanz.