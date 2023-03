Siero quiere sacar rentabilidad al remanente de tesorería. De los 32 millones disponibles, el Ayuntamiento ha depositado un total de 20 millones en plazos fijos que le rentarán 360.000 euros en un año. Tal y como explica el edil de Hacienda, Alberto Pajares, se han realizado tres depósitos con vencimientos a tres, seis y doce meses, que engrosarán las arcas municipales hasta un 22 por ciento más de lo previsto según las estimaciones iniciales.

Cinco millones se han depositado en un plazo a tres meses, otros cinco a seis meses y los diez millones restantes a un año. Para licitar el servicio se cursó invitación a todas las entidades financieras, con un total de ocho ofertas presentadas. Finalmente, el gobierno local se decantó por una rentabilidad a tres meses del 2,416 por ciento, del 2,46 por ciento a seis meses, y del 2,637 por ciento en el caso del depósito a un año.

Con estos tipos de interés se van a obtener cerca de 360.000 euros, lo que supone una "excelente noticia para el Ayuntamiento", subraya el concejal, con la intención, además, de reevaluar la situación de tesorería cada trimestre con el fin de valorar si es posible generar mayor rentabilidad.

No se trata, aclaró el edil, de guardar el dinero y no gastarlo. "El objetivo del Ayuntamiento de Siero en ningún caso es tener más dinero ahorrado que el necesario para disponer de un margen para eventualidades no previstas", señala Pajares. Pero, debido a las reglas fiscales que llevan aplicándose desde el año 2012 al conjunto de las entidades locales, se han generado remanentes que sí se han podido ir utilizando en los dos últimos dos años por la flexibilización de la norma, lo que ha permitido abordar numerosas inversiones. El dinero que se obtenga a través de estos plazos fijos "revertirá de nuevo en los vecinos, con nuevos proyectos para la ciudadanía", garantiza Pajares.

El alcalde, Ángel García, destacó, por su parte, que "desde que este gobierno está al frente Siero desde el año 2015 siempre ha primado la gestión de lo público". "Sin empresas no hay paraíso y sin dinero no hay servicios públicos, no hay inversiones", señaló. De ahí que obtener la máxima rentabilidad posible sea un pilar fundamental para seguir adoptando medidas como la congelación de los precios y tasas públicos durante los tres últimos años, llegar a la deuda cero y poner en marcha la mayor inversión de la historia del concejo", añadió García.

El presupuesto de Siero para este año suma casi 53 millones de euros, las cuentas anuales de mayor cuantía de la historia del municipio, con un incremento del 2,11por ciento con respecto al presupuesto del año pasado. El capítulo de inversiones, de 9,5 millones de euros, se centra en garantizar financiación para actuaciones de carácter plurianual tales como la nueva escuela para niños de hasta tres años de la Pola o la senda peatonal y ciclista que unirá La Fresneda con Lugones y cuyos trabajos ya están en marcha.

La obra nueva más importante se prevé para la Pola y consistirá en una intervención en Florencio Rodríguez que permita la ampliación del parque Alfonso X. El gasto será de 2,7 millones y se completará con un carril bici y una reordenación de las aceras en este vial. También hay partidas importantes destinadas al mantenimiento y conservación de caminos, así como fondos para la ejecución de los saneamiento y abastecimientos de agua aprobados o en marcha.