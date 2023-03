El párroco de La Fresneda, de San Miguel y de Bobes, en Siero, José Luis Fernández Polvorosa, es a sus 90 años un cura muy activo. Cada domingo da cuatro misas, que se suman a las dos o tres de los sábados, sin contar oficios como bodas, bautizos y funerales. Mantiene una actividad pastoral de 24 horas todos los días de la semana. Su teléfono está siempre abierto, incluso de madrugada por si algún feligrés necesita ser escuchado o confesar sus pecados. Siempre está disponible y desde las últimas tres décadas es una de las personalidades más queridas en la urbanización, donde el próximo día 11 le rendirán un entrañable homenaje.

«Me siento muy feliz trabajando con la gente y gracias a Dios puedo seguir haciéndolo, es un trabajo que no me pesa en absoluto», afirma. Y todo porque en su espíritu está la voluntad de ayudar a los demás, motivo por el que decidió vestir el hábito para «prestar servicio a la humanidad».

La agenda del párroco es más que apretada pese a su edad, si bien es cierto que tiene un estado de salud sobresaliente. Lleva una vida «espartana». Se acuesta entre la una y las dos de la madrugada, después de hacer todo el papeleo de las parroquias y rezar. Y se levanta a las 07.00 horas, dispuesto a comenzar con su labor pastoral. «El día lo dedico a atender a la gente a la hora que sea, es una gozada, y las noches las dedico a hacer los papeles de la parroquia pero tengo el teléfono en la mesita de noche por si alguien me necesita».

No es la primera vez que confiesa a alguien en plena madrugada o le requieren para recibir apoyo espiritual en momentos difíciles porque, según, dice, «el bien que se puede hacer a la sociedad desde el espíritu es inconmensurable y nadie como un sacerdote puede hacer el bien psíquico y somático». La clave está en el tú a tú, asegura, porque es como las personas se abren para que él, desde su labor como sacerdote, pueda hacer «de muleta, ser un poco el bastón que les ayuda y acompaña».

Esta vocación de ayuda la tiene dentro desde siempre. Nació el 13 de mayo de 1932 en la parroquia de San Cruz de Llanera, donde vivió hasta los seis años cuando su familia se trasladó a Gijón. Allí realizó sus estudios y con 15 años se inició en la carrera de Comercio y Empresariales, en la que destacó con un expediente plagado de matrículas de honor.

«De los 15 a los 20 años estuve deshojando la margarita, pero fue una campaña del Seminario para atraer vocaciones lo que me puso en el camino. Me enjaretaron un ‘cuatro latas’ (un coche antiguo de Renault) e iba con los altavoces arriba, parecía un predicador de feria», recuerda riendo. La decisión no fue nada fácil, ya que las compañeras de curso «eran maravillosas, con valores, hermosas y todo eso pesaba en mí», reconoce. Pero la llamada de Cristo estaba ya en su interior y a los 20 años entró en el Seminario.

Se ordenó sacerdote con 30 y su primera misa la dio en la parroquia de San Lorenzo de Gijón, a la que asistieron todos los compañeros de estudios. «Las chicas me comentaron años después que lloraron mucho en la misa porque habían perdido un marido», detalla jocoso. Su primer destino fue San Julián de Somió con el cura Ángel Pío Sánchez quien, dice, le enseñó mucho «porque una cosa son los libros y otra el día a día de una parroquia».

Después fue destinado a Cangas del Narcea. Durante ocho años llevó ocho parroquias de alta montaña y era conocido como el cura social por sus luchas para mejorar las comunicaciones de la zona. «Se hicieron diez carreteras, el primer año me estudiaban a ver cómo me portaba pero luego ya se fiaron de mí», dice. En 1975 fue destinado a Cabañaquinta y Pelúgano, en Aller, pasando de la cuenca de la antracita a la de la hulla. «Allí también tuve buen encaje», recuerda. Y en 1991 llegó a La Fresneda, en Siero, donde también tiene las parroquias de San Miguel de la Barreda y Bobes, así como tuvo la de Viella hasta 1993.

Los comienzos en la urbanización fueron «difíciles y agridulces porque no teníamos nada, ni una hierba para poner un ladrillo pero hubo unas personas que se interesaron y todo empezó a cambiar». Los feligreses de La Fresneda acudían a Viella a los oficios pero una donación de la constructora Los Álamos de un gran módulo metálico cambió las cosas para siempre. Tenía sala, aseos, sacristía y hasta le pusieron calefacción. «Fue una época preciosa porque había una familiaridad maravillosa, éramos unas ciento y pico personas allí metidas», rememora.

De ahí salió la primera junta parroquial de La Fresneda y el 20 de septiembre de 1998 se consagró el templo de la localidad que, este año, cumple sus bodas de plata. Una efeméride que celebrarán en la parroquia. Pero antes tendrá lugar el homenaje de los vecinos de la urbanización, una distinción que Fernández Polvorosa agradece con cierto rubor: «Me dejó sorprendido porque no me lo esperaba, sencillamente porque creo que no lo merezco, que no tengo méritos para un homenaje.

Pero los feligreses y vecinos creen que sí es merecedor de tal reconocimiento, que comenzará el próximo sábado, día 11, con una misa oficiada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, a las 12.00 horas. Después habrá concierto con el "Ochote de Asturias" y se inaugurará una placa en homenaje del párroco, a la que seguirá una comida de hermandad. Unos actos a los que a buen seguro asistirán parroquianos de Bobes y San Miguel. "Son dos iglesias maravillosas, con personas participativas que no me han dejado nunca solo, creo que se sienten bien conmigo y yo con ellos", afirma.

Fernández Polvorosa es un todoterreno. Y además de ser un párroco cercano, que siempre está ahí, también ofrece sus reflexiones profundas fruto de su estudio constante de las Escrituras y encíclicas papales, entre otros documentos. Por eso está muy preocupado por el devenir de la sociedad, a la que observa "agotada y angustiada". Sobre todo le preocupan los niños y jóvenes "por el mundo que les espera, son los más desamparados", estima.

Y cree que todo ello surge del relativismo: "Estamos cayendo en un egoísmo tremendo, educando en contravalores al esfuerzo, el respeto y el amor, de esto habló mucho el Papa Benedicto, que tuvo una gran visión del futuro". Por eso mantiene una constante labor pastoral las 24 horas al día, los siete días de la semana para que sus feligreses encuentren apoyo y guía cuando lo necesiten. Fernández Polvorosa lleva toda su vida de guardia: "Soy sacerdote y esta labor no se puede entender sin la vocación de ayuda a los demás", concluye.