El párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, acaba de llegar de un viaje de dos semanas a Tailandia, donde fue misionero durante tres décadas antes de llegar a la parroquia de San Pedro. Un regreso muy alegre tras encontrarse con sus feligreses, amigos y otros religiosos que lideran proyectos de cooperación en el país asiático. Vuelve con la mochila cargada de emociones, en la que se mezcla la felicidad del reencuentro con la pena por la despedida y, sobre todo, la preocupación al dejar atrás un lugar donde la falta de agua, las enfermedades y los problemas económicos lastran a la población local.

"Es una alegría haberme encontrado con la gente con la que he compartido la vida durante treinta años, vengo feliz, pero a la vez me viene la tristeza y dolor de la marcha porque siguen con problemas en su día a día. El sabor agridulce de la comida tailandesa se me quedó en paladar y en el corazón", afirma el sacerdote, quien acudió con permiso de trabajo como periodista. "Fue toda una experiencia", dice.

Riaño recorrió Tailandia para guiar a un equipo de Televisión Española que acudió a hacer un reportaje sobre los proyectos de evangelización que realizan las Obras del Misionado Pontificio . "Acepté porque nos han apoyado durante años en Tailandia y no podía decirles que no, no me parecía agradecido y también porque dará a conocer a la Iglesia española cómo es el camino de la evangelización en el sureste de Asia", explica. Juntos transitaron por la conocida como "Autopista de la Amistad", que cruza parte del país desde Bangkok a la frontera con Laos.

En cada parada se encontraron con comunidades católicas, que suponen tan solo el 0,5% de los grupos religiosos de Tailandia, con un 1% de animistas, un 3% de musulmanes y un 95% de población budista. "Todos ellos viven la experiencia de la amistad, es posible una relación y una vida común", precisa Riaño. En las distintas provincias que atravesaron conocieron a pequeñas comunidades campesinas católicas, "muy sencillas", también hospitales y pudieron encontrarse con un seminarista de 41 años que hace dos decidió vestir el hábito tras atender al Papa Francisco en un viaje aéreo como trabajador de una compañía tailandesa.

"El contacto humano fue maravilloso, la presencia de la Iglesia, el trabajo diario que se hace por los pueblos y su desarrollo es una maravilla", señala. También pudieron encontrarse con una monja vietnamita, de la orden de las Hijas de la Caridad, que atiende un asilo para leprosos en el norte tailandés. "Nos decía que encontraba a Cristo allí y es que Cristo está con los enfermos y los pobres", confirma el párroco de la Pola.

También mantuvieron un encuentro con los religiosos que luchan contra la trata de seres humanos. "Pudimos hablar con quienes trabajan con mujeres de Laos y Vietnam en ese eje geográfico que quita la dignidad y vida al ser humano", dice Riaño. En total visitaron 30 lugares, donde fueron recibidos con mucho cariño: "La gente respondió muy bien, estaban llenos de orgullo de que la Iglesia española se preocupara de ellos más allá de los donativos del Domund, querían mostrar cómo viven la fe y cómo comparten el día a día".

Vivieron momentos muy emocionantes, como el regreso de Riaño a la una de las que fueran sus parroquias, Han Jai, donde compartió momentos de mucha felicidad junto a los que fueran sus feligreses. También de volver a caminar descalzo, de la comida típica del país y su clima, con mucho calor en esta época del año, conocida como la estación seca, "a 35 grados y con la humedad subiendo", detalla.

Riaño regresa a su parroquia de la Pola tras este breve paso por la que fue su casa durante tres décadas. Vuelve con la mochila llena de anécdotas, recuerdos y nuevos amigos. También, bromea, con unos cuantos sobres de fideos para recordar el sabor de la gastronomía tailandesa.