El abogado poleso Juan Luis Berros, de 55 años, lidera la candidatura del PP sierense con un objetivo claro: acabar con la era de Ángel García "Cepi" como alcalde de Siero. Una aspiración harto dificultosa en la que promete volcar todo su empeño.

–¿Cómo se gestó su candidatura?

–Beatriz Polledo me propuso hablar un día, porque soy miembro del partido desde hace muchos años, aunque sin una participación activa. Me ofreció la posibilidad de encabezar la candidatura, y le dije que sí. Diego Canga quiso conocerme personalmente y hubo "feeling".

–¿Quiénes le acompañarán en la lista?

–De momento no voy a hacerla pública, pero pretendo que haya renovación, prestigio y trabajo, y con eso debería ser suficiente.

–El hecho de no tener experiencia política de primera línea, ¿le beneficia o le perjudica?

–La ventaja es que nadie me puede achacar absolutamente nada, llego sin mochilas. La experiencia en una alcaldía no es algo determinante. Cuanto tienes 200 millones de euros de presupuesto cada cuatro años y cuentas con tres o cuatro asesores, no debería haber ningún problema. Se trata de gestionar los intereses comunes de Siero, y con una organización con propuestas razonables y un presupuesto tan importante, no tiene que haber complicación. Y a los hechos me remito: los últimos alcaldes de Siero no fueron grandes gestores de la cosa pública, sino gente normal que lo hizo razonablemente bien, todos y de todos los colores. Pero el alcalde actual lleva muchos años, tiene cosas que hizo a su favor y otras muchas en su contra, especialmente en los últimos cuatro años.

–¿Por ejemplo?

–Siero no debe tener un alcalde que es un dictador y que en realidad no es socialista. En los últimos cuatro años fue condenado penalmente, está a punto de abrirse otro procedimiento penal contra él, está enfrentado con la mayoría de la Policía Local, un servicio esencial para el Ayuntamiento que se ha dedicado a deshacer. Cepi hizo muchas cosas, pero con 200 millones de euros lo hace cualquiera. No se trata de quitar nada a nadie, sino poner en justicia lo que se hizo y lo que se está haciendo. Y para eso están los datos.

–¿Qué quiere decir?

-A octubre de 2021 mientras en la Pola se invirtieron 2,1 millones, en Lugones fueron 9,7 millones. No es una cuestión de celos o envidias, porque el que vaya a ser alcalde va a ser alcalde de todos. Pero es evidente que en Lugones se han hecho muchas más cosas que en la Pola. Y ahora nos anuncian que se va a firmar un convenio de colaboración con la Universidad colocando el proyecto en Lugones para mejorar la función pública, cuando todo el aparato burocrático está en la Pola. ¿Cómo se va a hacer? ¿Pretende mover el Ayuntamiento a Lugones? ¿En qué se van a invertir 400.000 euros? ¿En qué va a beneficiar a los vecinos?

–Por eso dicen que ha llegado el momento de cambiar de ciclo...

–Sí, porque ha llegado un momento en el que el alcalde desarregla más que arregla. En todos los ámbitos hay una fase de aportación, de permanencia y de retroceso y decadencia. Desde mi punto de vista, Cepi está en fase de decadencia. Es un dictador y todo el mundo lo sabe, acumuló el poder absoluto y sólo se sienta con aquellos que sabe que lo pueden seguir manteniendo en la alcaldía. Es necesario poner en marcha otros usos más democráticos, de conciliar y arreglar las cosas.

–¿Está Siero en el mejor momento de su historia?

–Para mí es de hecho el tercer concejo de Asturias. Superamos a a Avilés en empresas, aunque no lo hagamos en población, y todo el crecimiento de concejos como Oviedo y Langreo pasan por Siero. Tenemos que creérnoslo, no tenemos nada que envidiar a ningún concejo de Asturias.

–¿Con qué expectativas se presenta a las elecciones?

–Con la de sacar la alcaldía con la mayoría absoluta. El PP es la única alternativa real para el cambio en Siero, y para ello estamos realizando propuestas concretas en redes sociales, que vamos a ir lanzando todas las semanas. El proyecto para Siero tiene que ser de desarrollo de la zona central.

–¿Qué haría en primer lugar si llegara a la alcaldía?

–Tres cosas de forma paralela. Desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana, que es prioritario y esencial, bajo el criterio de desarrollo sostenible en la zona de más crecimiento de Asturias. Esa es la clave para todo lo demás y beneficiaría a empresas y particulares. Junto a ello, arreglar el conflicto con la Policía Local, porque es un servicio básico. Y poner en marcha un gran aparcamiento de varias plantas en altura en la zona del antiguo matadero para dinamizar el comercio local. Y encima del parking, crear un centro de estudios y un hotel de asociaciones del que carecemos.