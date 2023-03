"Estoy muy emocionado, pero no nervioso: nervioso me puse cuando me dijeron que me iban a hacer este homenaje, no pude dormir y me pasé la noche llorando como un niño". José Luis Fernández Polvorosa, párroco de La Fresneda, Bobes y San Miguel, no ocultaba a mediodía de este sábado lo mucho que ha supuesto para él el acto de reconocimiento que le han brindado sus feligreses. Porque "no me esperaba esta respuesta de la gente, estoy muy feliz".

La iglesia parroquial de Santa María de La Fresneda se llenó hasta arriba, con cerca de 400 fieles y, sobre todo, amigos de José Luis Fernández, a quien dedicaron un caluroso acto de reconocimiento por lo que el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, calificó como "un 30-60-90". O lo que es lo mismo, "30 años en estas parroquias, 60 años de dedicación al sacerdocio y 90 años de vida fructífera entregada al Señor". Con unas medidas tan cercanas a la perfección, en el homenaje se puso de manifiesto que faltaba un 10, el que todos sus fieles dan a un párroco que lleva tres décadas entregado al servicio de la comunidad. "Para eso me hice sacerdote, para servir a la Iglesia y ver si desde ella podía hacer algún bien a la colectividad", apuntaba Fernández Polvorosa al finalizar la eucaristía festiva de acción de gracias, de abrazo en abrazo y de apretón de manos en apretón de manos. Una misa solemne presidida por el Arzobispo y con la asistencia de otros doce sacerdotes de la zona que no quisieron perderse el acto, más que merecido, hacia un sacerdote para el que "ha supuesto un enorme gozo ver crecer el pueblo, y sus parroquias". "Los primeros bautizados aquí ya son adultos, cuántas comuniones, bodas y mayores a los que el párroco atendió hasta su momento final", recordó Sanz Montes en su homilía, antes de concluir que "la comunidad es el mejor termómetro de cómo su cura escucha y comprende". El gentío que acompañó a José Luis Fernández fue un buen síntoma del cariño que le profesan, como dejaron patente en varias lecturas sus fieles, para "dar gracias a Dios por ponerle en nuestras vidas" y para pedir que "lo mantenga en nuestro camino todo el tiempo que Él quiera, nosotros caminaremos a su lado con la lámpara encendida, porque nunca sabemos cuándo será el momento". La misa, con la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, de la Asociación de Mayores y del Ayuntamiento, con el alcalde Ángel García y el teniente de alcalde, Alberto Pajares, fue cantada por el Ochote Asturias de La Fresneda, que quiso dedicar un par de piezas al homenajeado al finalizar el acto religioso. Y después de la música, el párroco descubrió a la puerta de la iglesia una placa que quedará para la posteridad como testigo de su entrega al pueblo. "A nuestro querido párroco, en reconocimiento agradecido a sus más de 30 años de dedicación y entrega pastoral entre nosotros", reza la inscripción que leyó emocionado José Luis Fernández, antes de poner rumbo a una comida de hermandad con casi 300 participantes: "Estoy megasuperado, pero aquí seguiré mientras Dios me dé la salud que tengo, hasta el último suspiro. En mi vocabulario no existe la palabra jubilación".