En la botica Laborda, en la calle Villaverde, conservan una antigua caja-maletín de madera, una “farmacia de campaña”, en cuyo interior hay formulaciones para distintas dolencias y algunos pequeños utensilios básicos como una pesa o un mortero. Es de principios del siglo XX y apareció en 1979, haciendo limpieza en el local del negocio del que justo ese año iba a comenzar a ser titular María Antonia Laborda Álvarez. El hallazgo, una pieza extraordinaria, es un pequeño tesoro, como la memoria de la persona que lo rescató del olvido, ya jubilada y que ha pasado el testigo a su hija, Elena Álvarez-Hevia Laborda, cuarta generación al frente del emblemático establecimiento de la Pola. Ambas son parte de una gran saga de farmacéuticos vinculada en una de sus ramas a la capital sierense, como vecinos de la localidad y como responsables de un local cuyo devenir no solo habla de la historia de una familia sino que inevitablemente repasa también episodios locales o nacionales a lo largo de más de cien años.

El bisabuelo de la actual titular de la botica fue el primer Laborda en estar al frente del establecimiento poleso, a principios del siglo XX, allá por 1906. Era Juan Laborda Gordero. Después lo estaría un hijo suyo, Eugenio Laborda Rodríguez. Más tarde una sobrina de este, María Antonia Laborda Álvarez, y ahora su hija, Elena Álvarez-Hevia Laborda. No obstante, la sucesión no fue una línea temporal continua, pues episodios como el de la Guerra Civil y otras circunstancias posteriores interrumpieron en algunos periodos la presencia de la familia en el negocio.

El establecimiento guarda “mucha memoria, mucha historia”, la propia, y la de tantos y tantos vecinos de la localidad que llegaban al lugar en busca de remedios, ya fuera para una dolencia o para un problema personal para el que se requería consejo. “La gente confiaba muchísimo en el abuelo, para todo. Las cosas cambiaron desde entonces, pero esto es como un confesionario y en ese aspecto lo ha sido siempre. La gente te cuenta cosas personales, saben que no van a salir de aquí. Y no somos médicos ni diagnosticamos, pero sí hay un consejo farmacéutico que es muy útil. A veces no se piensa en ello, pero somos una primera parada que evita más atascos en Atención Primaria y Urgencias. No estamos solo para despachar, damos muchos servicios en los que a veces no se repara”, coinciden madre e hija, que repasan juntas la trayectoria del local a instancias de LA NUEVA ESPAÑA.

Los orígenes. En la Pola hay tres farmacias con más de un siglo de antigüedad que siguen en los locales donde abrieron por primera vez o donde se trasladaron al poco tiempo de fundarse. Dos están en la calle Celleruelo: la Cabezas de Herrera y la ahora llamada Pérez Iglesias. La de Laborda, en la calle Villaverde, es la tercera.

“El abuelo Juan Laborda acabó la carrera de Farmacia en 1906 y vino a la Pola para coger la botica. Ya existía con otro nombre y estaba en otro sitio, en la zona del Bar Centro, pero él la trasladó al lugar donde está hoy y puso el nombre de la familia. Estaba en el bajo, aunque alquiló el edificio entero y arriba estaba la vivienda”, explica Elena Álvarez-Hevia Laborda.

Juan Laborda Gordero se había quedado huérfano de niño y fue adoptado por una tía, hermana de su madre, con la que fue a vivir a La Granja de San Ildefonso, en Segovia. En los Gordero, su familia materna, también había farmacéuticos. Allí creció y tras acabar sus estudios llegó a la Pola donde fundó su familia. Tuvo 8 hijos, entre ellos César Laborda, abuelo de la actual titular, y Clarita, la única mujer de los hermanos.

La llegada de la Guerra Civil desbarató la vida que había construido. Le quitaron la farmacia y fue encarcelado. En la prisión enfermó y acabaría falleciendo a los 62 años. Más tarde, uno de sus hijos, Eugenio Laborda Rodríguez, se haría cargo de la farmacia. Él estaría al frente hasta 1974, cuando el negocio tuvo una regente. “Una regencia es poner el título, pero no ser la dueña. Fue regente María Luisa Nuño González, todo el mundo la conocía como Maruja. No era de la familia, pero como si lo fuera, porque ya estaba en esta farmacia trabajando antes de que yo naciera”, explica María Antonia Laborda Álvarez, que se convertirá después en titular de la farmacia en 1979, y que estará acompañada en la botica por Clarita Laborda en una etapa que durará hasta 2017, año de su jubilación y en la que coge el testigo su hija Elena.

Asturias y León. Juan Laborda Gordero era de León, aunque por su temprana orfandad creció con unos tíos en Segovia y luego se instaló en la Pola donde, tras casarse con una asturiana, nacieron sus hijos. Uno de ellos era César Laborda, que tuvo 6 hijos, tres de ellos farmacéuticos, entre ellos, María Antonia Laborda Álvarez.

“Mi padre fue a estudiar Farmacia y conoció a mi madre que también estaba estudiando Farmacia. Se casaron y yo nací en Ponferrada porque mi madre era de allí”, explica María Antonia Laborda Álvarez, cuya progenitora también tenía una botica en la localidad leonesa. Es hija, nieta y bisnieta de farmacéuticos y vino al mundo, literalmente, en el edificio de la botica de Ponferrada. “Yo fui a Santiago a estudiar, también Farmacia, y conocí a mi marido que era de Gijón y me vine para aquí, así que hay una vinculación Asturias-León e idas y venidas de generaciones…”, reflexiona quien además tiene dos hermanos también farmacéuticos, César y Juan.

“Siempre se dice que los Laborda son de la Pola de toda la vida y eso es literal, porque aunque una parte de la familia no estuviera todo el año aquí, venían siempre en verano”, explica Elena Álvarez-Hevia Laborda, respecto a la rama leonesa.

El Bálsamo Covadonga y otras patentes. Juan Laborda Gordero, el primero de la saga en la Pola, tenía “muchas patentes de jarabes, de cremas, de supositorios cuando empezaron a hacerse…”. En las farmacias antes se hacía de todo, “ahora ya no formulamos, casi todo se hace a terceros, con otra farmacia especializada en ello”, explica Elena Álvarez-Hevia Laborda.

En la botica polesa tenían una patente que era el Bálsamo Covadonga, “que era para los forúnculos y era una pasta que yo veía hacer a mi padre, amarilla, de color ámbar, gorda, espesa. Pero era tremenda para tratar los forúnculos, que antes era algo muy habitual y ahora ya no”, rememora María Antonia Laborda.

Tenía también la casa Laborda un jarabe para la tos de formulación propia y hacía en los primeros tiempos “muchas cosas de veterinaria”. “Se preparaba por ejemplo algodón pólvora para tapar los tetos de las vacas. Luego este algodón pólvora fue un material que se prohibió porque empezaron a usarlo para las bombas terroristas”, explica.

Tal vez poca gente recuerda ya que los yogures comenzaron a venderse en las farmacias. A modo de probióticos. “Llegaban en cajas, el yogur en bote de cristal, con una tapa de tela y eso te duraba tres días y cada tres días llegaba otro señor con otras cajas para reponer”, cuenta. El agua mineral también se vendía inicialmente en botica. “Y todavía en algunos casos es a través de farmacia porque es específica para problemas de riñón”, apunta.

Actividad “nociva y peligrosa”, ruxidor y tafetán. Cuando en 1979 María Antonia Laborda se hizo cargo de la farmacia hubo de hacer el correspondiente papeleo en el Ayuntamiento. Y tras presentar la documentación y solicitudes necesarias, el Consistorio “tardaba y tardaba” y no respondía. “Entonces me acerqué a preguntar qué pasaba y me dijeron que iba a tardar el expediente porque el médico que había de aquella había considerado que se trataba de una actividad nociva y peligrosa … Pregunté por qué y me dijeron que porque yo vendía alcohol. Los bares no eran actividad nociva y peligrosa, pero las farmacias sí”, recuerda divertida, entre las muchas anécdotas de aquellos primeros momentos en los que tomó las riendas del negocio.

La primera vez que abrió la botica estando el negocio a su nombre fue el 1 de mayo de 1979. Era fiesta y estaba de guardia. “Ese primer día, con todas las farmacias cerradas, lloraba porque no entendía lo que me pedían”, cuenta María Antonia Laborda, que recuerda perfectamente qué es lo que le solicitaron aquella jornada de estreno. “Tafetán”, que resultó ser esparadrapo, un “ruxidor”, un sonajero, y “una caja de pastillas”, a secas, que en adelante ya sabría para siempre que eran las populares aspirinas.

Receta, municipales y Manolo Villa.

En 1979 y ya entrados los años ochenta del pasado siglo, cuando una botica estaba de guardia, para que te atendiesen de noche había que acudir mostrando la receta e ir acompañado de un agente. “Estando de guardia tocan de noche y me asomo y era un señor que me dice que es el alcalde. Le dije que no le conocía y que, además, como todo el mundo, tenía que venir con un guardia. Al poco apareció con un Guardia Civil, un gris de los de aquella y un Policía municipal. ‘¿Le sirve?’, me preguntó. ‘Con un color que me traiga basta’, le respondí. Resultó ser Manolo Villa, que acababa de llegar a la Alcaldía, yo de aquella no le conocía todavía, y esta es una anécdota que él contó luego a mucha gente”, rememora María Antonia Laborda.

Buenas y malas épocas como la del “Sanikit” y los robos. El trabajo en una botica gratifica cuando puede ayudarse a la gente a quitarse un dolor o a tratar una dolencia o cuando un simple consejo o la escucha de un problema alivia el “espíritu” y contribuye a que alguien se sienta mejor. Pero también hay momentos difíciles, épocas que se recuerdan por la dureza de situaciones como la que supuso la lacra de la drogadicción que afectó a tantos jóvenes a finales del pasado siglo.

“En la época de la droga, llegué a avisar a muchos padres. ‘Oye, vigila a tu hijo o hija que está llevando esto’”, rememora María Antonia Laborda. Esto era un pack de jeringuilla, agua destilada y que también luego incorporaba preservativo. Se llamaban “Sanikit”. “Y te compraban de diez en diez, eran tan baratos… Ya no existen. Algunos te decían que era para ‘matar al perro’. En aquella época tan mala estaba todo detrás de la antigua Casa de Cultura de la Pola, había muchísimas jeringuillas entre los arbustos. Les daban para desintoxicarse de la droga, de la heroína, medicación, y también la vendían. Había en la Pola en esa zona una especie de mercado negro”, rememoran en la farmacia.

En la botica, María Antonia Laborda recuerda dos robos. En uno se llevaron precisamente los estupefacientes que tenía y 25.000 de las antiguas pesetas que había en monedas.

“Descojonante nasal”, un sustito y aspirinas de chocolate. De tantos años de servicio en la botica hay anécdotas de todo tipo. Algunas ocurrieron en la Pola, como la de las “pastillas de chocolate” que en una ocasión pidió al padre de María Antonia Laborda un cliente y resultaron ser unos comprimidos de ese color que había para tratar las lombrices, hasta otras acontecidas en las farmacias de familiares.

“Mis dos hermanos son farmacéuticos y tenían la farmacia en Villafranca del Bierzo. Un día de guardia, una Semana Santa, entró un hombre de Madrid que era un turista y pidió ‘un descojonante nasal’. Normalmente pides unas gotas para la nariz, pero este señor quiso decirlo más precisamente y pedir un descongestivo nasal pero se pasó…”, bromea.

A la actual titular de la Farmacia Laborda, a Elena, también le han hecho peticiones que debieron ser descifradas. En una ocasión le pidieron un “sustito”. Era “Cistitus”, para el correcto funcionamiento de las vías urinarias, pero llegar a la conclusión acerca de qué se trataba llevó un rato.

Paracetamol, aspirina y más antidepresivos desde el covid. Antes y ahora, lo más común en las peticiones diarias de la botica son los analgésicos. La aspirina siempre se ha vendido, incluso más antes que ahora. El paracetamol también es algo servido muy habitualmente a diario. Y los laxantes, sobre todo para gente mayor, son asimismo productos cotidianos que se despachan en la farmacia. Hay algo que sí se ha notado desde el covid. “Se recetan muchísimos más ansiolíticos y antidepresivos”, señala la actual responsable, Elena Álvarez-Hevia Laborda.

“En mi época como churros las aspirinas y para mí es el mejor medicamento que tenemos en la farmacia”, apunta su madre. La conversación vuelve a la antigua caja-maletín de madera, la “farmacia de campaña” que apareció en 1979. Tiene dentro pequeñas cajitas de antiguos remedios como “Salophen” o “Ycetol”, dos fórmulas con la firma de Friedrich Bayer, fundador de la compañía químico farmacéutica Bayer, y hasta un botecito de veneno.

Es una pieza de las que ya se ven pocas, como otras que la actual titular de la botica ha ido recuperando y que se exhiben en la farmacia, a la vista de los clientes. “Tenemos un montón de piezas de museo. Cajas y cajas de las que vamos limpiando y recuperando piezas que se van poniendo por la farmacia. Ahora estamos en proceso de ampliación de la farmacia y cuando hagamos la reforma, quería conservar todos los muebles que están, que, aunque no son los originales, sí le dan esa estética de botica de las de antes. Dejar los muebles y colocar todas las piezas antiguas que tenemos guardadas, como en una especie de museo de lo que fue la farmacia original”, explica Elena. Con ella se perderá el apellido Laborda en su rama familiar -su hijo ya no lo lleva- pero la memoria de la botica está a buen recaudo. La historia de la Farmacia Laborda continúa.