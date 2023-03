La multinacional Amazon terminó ya el año pasado la obra de su gran centro logístico del polígono de Bobes y aunque el complejo aún no está abierto sí tiene que pagar ya tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Una vez rematada la construcción y todas las instalaciones tiene que cumplir con esta obligación fiscal esté o no en funcionamiento. ¿Y cuánto pagará anualmente en este concepto? El cálculo ya está hecho y la suma que irá a parar a las arcas municipales de Siero no es desdeñable: 286.541,04 euros.

La compañía americana ha hecho una inversión superior a los 100 millones de euros para levantar este centro de Bobes, previsto para dar servicio a toda la zona Noroeste de España. Pero la suma que ha de abonar en concepto de IBI se estima a partir del valor catastral del complejo, cifrado en 51.168.043,40 euros tomando como referencia la gran instalación de la nave y sus anejos y la parcela sobre la que se asientan, de 306.041 metros cuadrados. El año pasado la multinacional abonó una parte proporcional al momento del año en que se dio por culminada la obra de construcción. Y este 2023 ya tiene que pagar los 286.541,04 euros anuales citados. Aunque la apertura del complejo aún no tiene fecha concreta, el Ayuntamiento de Siero pone en valor los ingresos que ya reportó durante su construcción a las arcas municipales y los que genera actualmente en concepto de tributos como el del IBI. "Todos los años tiene que pagar esta cantidad que servirá, como otros ingresos que generó antes, para el desarrollo de otras obras e inversiones en el municipio. Por eso no hay que subir impuestos a los ciudadanos, porque se genera actividad que a su vez provee de ingresos al Ayuntamiento e incluso cuando un negocio no ha abierto ya está generando recursos que revierten en los ciudadanos", destacó el alcalde, Ángel García. Las instalaciones de Amazon en el polígono sierense de Bobes están a nombre de la filial de la multinacional americana Spain Fulfilment Birch Southeast SL, a quien corresponde el abono de los 286.541,04 euros anuales de IBI que, por ejemplo, ha de abonar ya este año en su totalidad.