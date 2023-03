Loli Cifuentes, "Sierense del año" y "una mujer genial con la que es un privilegio trabajar"

Catorce años al frente de la Asociación de Vecinos de Vega de Poja y muchas décadas de colaboración con cuantas iniciativas en beneficio de la comunidad así lo demandaban han aupado a Loli Cifuentes hasta un premio que "no me esperaba porque no me dijeron nada". La flamante "Mujer sierense del año" recogió ayer los frutos de su trabajo desde el entorno rural con "nervios y mucha emoción", y con el deseo de que "la gente joven se anime a trabajar en el asociacionismo".

Cifuentes nació en Vega de Poja, parroquia a la que ha estado vinculada toda su vida, y en la que ha trabajado en el campo, en la casa y al cuidado de sus padres y de su familia. A las vacas de la casería familiar se sumaron las horas de huerta para ir a vender hortaliza al mercado del Fontán, en Oviedo, y a los de Mieres y Pola de Lena. Además de esta labor pegada a la tierra, la de Loli ha sido una labor de generosidad hacia los demás, "haciendo de altavoz de las necesidades de los vecinos, especialmente de las mujeres que más dificultades tienen para desplazarse". Por eso, porque "tiene la perspectiva necesaria para conocer las necesidades de su parroquia", la asociación de vecinos que preside decidió presentar su candidatura para el premio. Y porque "Loli es una mujer genial, es un privilegio trabajar con ella", resumió en su intervención en el acto Marlene Blanco, una de las impulsoras de la distinción. Las vocales del Consejo de la Mujer decidieron por unanimidad que ella fuera la premiada, y "no puedo más que agradecer a todo el mundo este premio, y a mi familia todo el apoyo", subrayó la homenajeada. La jornada sirvió también para que la edil de Igualdad, Mercedes Pérez, se despidiera de forma oficial de su cargo, puesto que no repetirá en la candidatura del PSOE para las próximas elecciones. "Estamos reconociendo a mujeres que tejen redes poderosas, y personas como Loli Cifuentes no pueden jubilarse, debemos animar a seguir dando vida a nuestros pueblos", destacó la concejala. Al galardón de este año también concurrían Cándida Vicente Templado, jefa de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional; Lucía González Blanco, ciclista en la categoría Elite Absoluta y fisioterapeuta; la amazona Irene Alonso Vázquez, estudiante también de Ingeniería Industrial en la Universidad de Gijón, y Encarnación Fernández Rodríguez, vecina del entorno rural, como representante de una generación de mujeres que dedicaron su vida a trabajar dentro y fuera de casa.