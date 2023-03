Solución contra las palomas en la pista cubierta del Colegio Público Xentiquina de Lieres (Siero). Dada la problemática con los anidamientos de aves en la techumbre y la consiguiente suciedad e insalubridad que generaba la situación, el Ayuntamiento ha destinado 12.414 euros a la instalación de una red antiaves para acabar con las reiteradas molestias y problemas que producen las deposiciones de estos animales. Se trata de una actuación muy demandada por la dirección del centro y por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que se venía arrastra desde hace una década.

Aunque las inversiones en los equipamientos educativos no son competencia del Ayuntamiento, ya que tan solo está obligado a su mantenimiento y conservación, el equipo de gobierno ha decidido impulsar esta actuación "dentro del enorme compromiso que Siero tiene con la educación". "Son cosas menores pero importantes, como acabar con los perjuicios y molestias que ocasionan las palomas, que siembran el patio de suciedad", expresó el alcalde, Ángel García, quien se acercó al centro educativo para el inicio de las labores.

Según explicó el encargado de la obra, Juan Fraga, se actuará sobre todo el perímetro de la cubierta, de 1.600 metros cuadrados, con un sistema respetuoso con los animales que impedirá que entren y aniden en la techumbre. "Vamos a cerrar la zona baja de la cubierta con una malla antiaves que no es solo para palomas, sino también para aves más pequeñas como los gorriones, para que no puedan anidar con la consiguiente suciedad que generan".

Además, la malla antiaves no dañará a los animales ya que, tal y como indicó Fraga, no tiene huecos por los que se puedan colar los pájaros ni quedar enredados. "Van tensadas y ancladas, las aves no pueden entrar y buscarán otra zona donde anidar, posarse o descansar", añadió.

Está previsto que la instalación se termine de colocar a principios de abril. Al inicio de las labores asistió también la directora del colegio, Inés Estrada, quien agradeció la inversión al Consistorio, pues llevan con este problema desde hace diez años en la zona en la que pasan los recreos los alumnos y donde realizan Educación Física, así como otras actividades. También acudió el jefe de estudios, Rubén Martínez, y las representantes de la AMPA Marta Suárez y Graciela Rodríguez.

Además, el comienzo de los trabajos coincidió con la obra de sustitución de una valle de entrada al equipamiento, muy solicitada por el colegio. Tiene un presupuesto de 2.178 euros.