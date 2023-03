Llueve sobre mojado para los vecinos de El Berrón. Los usuarios del centro de salud de la localidad llevan semanas clamando por un médico más para una correcta atención a una población que no deja de crecer, pero no sólo no se cumplen sus demandas sino que la plantilla ha vuelto a verse reducida.

"El pasado viernes nos avisaron de que nos iban a quitar uno de los tres facultativos de la plantilla fija para cubrir una baja en el centro de salud de Noreña, y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación; de momento sigue allí y nos aseguran que algún día van a mandar algún médico sustituto por ella pero la realidad es que hoy vino gente a consultar y no había médico", lamenta Lorena Martínez, portavoz de la plataforma vecinal que lidera las protestas. Este jueves se han concentrado de nuevo decenas de personas para llamar la atención sobre lo que consideran una "deficiente atención", con más de 6.000 cartillas y seis residencias de ancianos que también dependen del ambulatorio. "Estamos siempre colgados", lamenta Martínez, escéptica ante el anuncio de la consejería de Sanidad de que se evaluará la dotación con más profesionales. "Lo cierto es que vemos que cada vez se sobrecarga más a los médicos, se están dando citas para el próximo cinco de abril", lamenta la vecina, con el problema añadido de que en dos semanas comienzan las vacaciones de Semana Santa y la plantilla de nuevo se verá mermada. Carlos Fernández Moro, uno de los facultativos del centro de salud de El Berrón, también se ha mostrado muy crítico con respecto a las intenciones del Principado. "Llevo 16 años esperando por una evaluación para dotar de más personal, y es el momento ya de que se tomen las cosas en serio, se miren las tarjetas sanitarias que tenemos en en este centro y se lo dote como mínimo con los tres médicos que deberíamos estar, porque estamos dos y no sabemos cuándo volverá el tercero", denuncia. El doctor afea además al PSOE que no haya establecido "ningún contacto con nosotros, es el único grupo político que no se ha interesado por nuestra situación", denuncia, a la espera de que se pueda poner en marcha alguna iniciativa parlamentaria para forzar una intervención en este ambulatorio. "Cada uno de nosotros tiene 1.700 tarjetas, y cada vez que falta uno se sobrecarga a los demás", advierte, antes de recordar que "esta semana sólo hemos trabajado dos de tres médicos que deberíamos ser, y luego nos sorprendemos de que las listas de espera crezcan":