Agenda: consulta qué hacer hoy 24 de marzo en Siero y en el resto de Asturias

Concierto-recital en La Fresneda. «La Caravana del Verso» ofrece a las 19.30 horas en el Centro Cultural de La Fresneda su espectáculo poético-musical «Alma en llamas», un homenaje a Leonard Cohen. Entrada libre hasta completar el aforo.

Centro

Cine en Candás. El teatro Prendes acoge en estreno absoluto la proyección de la película «John Wick 4» (EE UU, 2023). Los pases son a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto en Pravia. Con motivo de la inauguración del nuevo patio de butacas del Auditorio José Barrera de Pravia, la Banda de Música de Pravia ofrece a las 20.00 horas un concierto titulado «La copla en Pravia». Las invitaciones pueden recogerse en la Oficina de Turismo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Teatro en Noreña. El salón de actos de la Casa de Cultura de Noreña acoge a las 19.30 horas la representación de «La talla 38... o fuera los grilletes de les fañagüetes», a cargo de Carlos Alba, «Cellero». Entrada libre hasta completar el aforo.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oviedo

Entrega de distinciones. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy, a las 19.30 horas, la entrega de las distinciones «Hacedores del Sella» a Pedro de Silva y Luis Antonio Azcoitia, distinguidos por la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta por su contribución a universalizar el Descenso del Sella. Intervienen: José Perurena López, presidente de honor de Amigos de Dionisio de la Huerta y Alberto Estrada Iglesias, presidente de la entidad. Entrada libre.

La OSPA en el Auditorio. El Auditorio Príncipe Felipe acoge, a partir de las 20.00 horas, el octavo concierto de la temporada de abono de la OSPA. Pablo González dirige a la orquesta, con la pianista Yeol Eum Son como solista. Entradas a la venta en ospa.koobin.com.

«El sueño de Miliki», en el Campoamor. El teatro Campoamor acoge el espectáculo infantil «Circlassica, el Sueño de Miliki». Se representa esta tarde, a las 18.45 horas. Habrá nuevas funciones mañana y pasado.

Cine en la Biblioteca de Asturias. La asociación cultural Tribuna Ciudadana organiza en el salón de actos de la Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala» una proyección de la película «Vaca mugiendo entre ruinas», de Ramón Lluis Bande, a la que seguirá un coloquio. La proyección comienza a las 18.45 horas.

«Molan los 90’s», en Tribeca. La sala Tribeca acoge, a partir de las 23.00 horas, el festival «Molan los 90’s», con DJ Neil, Abel the Kid, Oliver Ronan, Mario Naves y DJ Xavi in Session.

Día Mundial del Agua. Dentro de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, el centro social de Colloto acoge hasta mañana la exposición «El agua de Oviedo», que se puede visitar de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

SACO. Continúan disponibles algunas actividades de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Programa del día: de 11.30 a 14.30 horas, en el Museo de Bellas Artes, «Plano sonoro vol. 4»; de 11.30 a 14.30 horas, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, «El sonido del arte vol. 5: Niño de Elche» y «Quatro Janelas Discretas (para a obra de Regina Pessoa)»; de 10.30 a 14.30 horas, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad, «Escape».

Concierto. La Escuela Municipal de Música acoge un concierto de acordeón, a partir de las 19.15 horas, a cargo de la profesora Marisa Díaz. Entrada libre.

Cuentacuentos. «Goli Goli Teatro» acude a la Biblioteca de Vallobín con el cuentacuentos «A otro con ese cuento». La actividad comienza a las 18.00 horas. Requiere de inscripción previa en la biblioteca.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo. El horario de apertura del Museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. La exposición «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos», comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro, puede verse hasta el 9 de abril. Además el museo ofrece la visita a su colección permanente. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Gijón

Nueva jornada del «Poex». A las 17.00 horas estará Abraham Guerrero en el Toma 3. A las 18.00 horas habrá un acto con Julia Navas en la Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El Llano. Y a las 20.30 horas se proyectará «La academia de las musas», de José Luis Guerín, en la Escuela de Comercio.

Ateneo Jovellanos. El escritor gijonés Antonio González Balbuena presentará su último libro «El incierto destino de Eliana». Estará acompañado por Agustín Antuña, miembro del Comité Olímpico Español, y por Covi Sánchez, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles. El acto, organizado por el Ateneo Jovellanos, será a las 19.00 horas en su sede situada en la Escuela de Comercio.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 19.00 horas se representará la obra_«9 meses», con Carmela Romero como intérprete, en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Escuela de Comercio. Ana María Alonso presentará a las 19.00 horas su libro «Selina y su siriana misión en la tierra» en la Escuela de Comercio.

Sociedad Cultural Gijonesa. A las 19.00 horas se proyectará «Sud», dentro del ciclo «Chantal Akerman». Será en el Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Laboral Cinemateca. Desde las 19.00 horas en el Paraninfo de la Laboral tendrá lugar la segunda parte del programa «BAFTA Short Film 2022». Se proyectará «Do not feed the pigeons», «Three meeting of the extraordinary committee», «Night of the living dread y «Femme».

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas está disponible para el público una visita guiada a la Ciudadela de Celestino Solar.

Ateneo de La Calzada. La Asociación Festuca Jierru organiza a las 20.00 horas en el Ateneo de La Calzada una nueva entrega de sus Tertulias Botánicas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de mayo puede visitarse la exposición «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de marzo se podrá visitar la muestra «Sobre MESA: Nicolás Muller en torno a ‘Revista de Occidente’: Pío Baroja y Fernando Vela». Asimismo, hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra «En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión» en el Museo Evaristo Valle. Horarios, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Semana Cultural del Julián Orbón. El Conservatorio Julián Orbón celebra su V Semana Cultural que comienza hoy con un concierto a las 20.00 horas en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury. Participa el Coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio dirigido por Isabel Baigorri y con Judit Busquets y José María Martínez al órgano. El programa incluye música religiosa de los siglos XVII al XX.

Cine y Bioética. El Centro de Servicios Universitarios de Avilés (c/La Ferrería, 7) acoge a las 18.00 horas la proyección de la película «El profesor Lazhar» dentro de las VII Jornadas de Cine y Bioética organizadas por el Comité de Bioética para la Atención Sanitaria-Área III. Después habrá una mesa redonda sobre «La educación sobre la muerte en la infancia. El sentido del sufrimiento» en la que intervendrán Luz Mar González Arias, Juan Carlos González Galbarde y Juan José Martínez Jambrina. Entrada libre.

Teatro. El Palacio Valdés acoge a las 20.15 horas el estreno absoluto de la obra «Extrarradios», de Eduardo Alonso, y dirigida por Enrique Villanueva. La representación corre a cargo de la compañía «Piquero Teatro», con las actrices María Piquero y Tamara Norniella. Entrada libre.

Concierto en la Factoría Cultural. «MojoThunder» llega a Avilés y ofrece un concierto en la Factoría Cultural. Comienza a las 21.00 horas y el precio de la entrada es de 12 euros.

Teatro familiar. Mar Rojo Producciones llega al centro sociocultural de La Luz con «Azul y la revolución de los colores». La representación comienza a las 18.00 horas y la entrada es gratuita.

Talleres infantiles de animación a la lectura. La Biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, organiza talleres de animación a la lectura impartidos por La Caracola. Puede participar público de entre 4 y 8 años. Plazas limitadas, es necesaria inscripción previa en la biblioteca.

Cine familiar. En el centro sociocultural de La Carriona se proyecta a las 18.15 horas la película «Encanto» en el marco del ciclo de cine familiar.

Red de biblioteca de Avilés. El Día Mundial de la Poesía se desarrolla en las bibliotecas de Avilés en el marco de la Estaya de la Llingua. La biblioteca Bances Candamo acoge una exposición bibliográfica de libros de poesía que se clausura hoy.

Exposición de arte postal en Valdecarzana. La VII Exposición internacional de arte postal en Avilés: «El origen» abre hoy sus puertas en el palacio de Valdecarzana. Puede visitarse hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21 horas.

Exposición de fotos de Avilés. La Casa de Cultura acoge la muestra fotográfica «Avilés, la ciudad transformada (1939-2000)» producida por el Muséu del Pueblu d’Asturies y formada por más de 200 imágenes. Puede visitarse hasta el 23 de abril en horario de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: «Divina Comedia», de Dante Aligheri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Difac organiza una exposición de fotos en clave 8M. «Eres la huella infinita de una vida empoderada» es el título de la exposición de fotos organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de la Comarca de Avilés y Comarca (DIFAC) con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Se puede visitar hasta el 20 de abril en los ventanales de la Factoría Cultural.

Donación de sangre. El Valey, en Piedras Blancas, acoge el maratón de donación de sangre hasta el día 25. El horario es de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Cuentacuentos en el Valey. El cuentacuentos «Ricitos de oso» tiene lugar a las 19.00 horas en el Valey, en Piedras Blancas, a cargo de la compañía «Puppy’s». Entrada libre.

Cuentacuentos en Corvera. La biblioteca de Trasona acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas. La actividad está recomendada para público a partir de 3 años. Entrada libre.

Teatro en Luanco. Teatro costumbrista en la casa de la Cultura de Gozón. A las 19.00 horas, la compañía Eca Teatro representará la obra «Los afanes del veraneo», una comedia de C. Goldini con una duración aproximada de 90 minutos que se estrenó en diciembre de 2022, dirigida por Estela Valverde Marcos. Entrada libre.

Los viernes, mercado al aire libre en Luanco. Las inmediaciones de la calle La Riba acogen hoy el tradicional mercado callejero de Luanco. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Teatro en Soto del Barco. La compañía «Spasmo Teatro» representa «La mejor obra de la historia» de Ángel Calvente. A las 19.00 horas en el teatro Clarín de Soto del Barco. Entrada libre.

Los viernes, mercado al aire libre en La Arena (Soto del Barco). Las inmediaciones de la plaza del Pescador acogen hoy el tradicional mercado callejero de La Arena. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Documental en Langreo. El cine Felgueroso de Sama acoge hoy, a las 19.30 horas, la proyección del documental «A mano armada», de Omar Tuero, sobre la guerrilla antifranquista en Asturias. El acto está promovido por la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr).

Cine en Pola de Lena. El teatro Vital Aza de Pola de Lena será escenario hoy, a las 18.00 horas, de la proyección de la película «Terra Willy: Planeta desconocido», de Eric Tosti, una actividad dirigida al público infantil y juvenil. La entrada es libre hasta completar aforo.

II Memorial «Gelito». Lena abre hoy los actos del II Memorial Ángel González de Lena, «Gelito», con una charla coloquio sobre el impacto socioeconómico que tendrá en el territorio el ambicioso proyecto de mejora que se está ejecutando en la estación de Pajares. Participarán la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez y el director de Valgrande, Javier Martínez. Será a las 19.30 horas en la Casa de Cultura.

Jorge Serrano presenta su disco «Rastro de hormigas». El polifacético artista langreano Jorge Serrano presenta hoy, a las 13.30 horas, en la Felguera, su disco «Rastro de hormigas». Será en el local de la Sociedad de Festejos «San Pedro».

Recital poético en Mieres. El recital poético-musical, con Charanga Ventolín, «La Nueve y más…» llega esta tarde a las 20.00 horas al auditorio Teodoro Cuesta de Mieres con entrada libre. Se trata de una actividad que homenajea a los republicanos españoles que tuvieron que irse del país debido al golpe de estado de Franco.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de mayo la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Puede visitarse de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Oriente

Teatro de objetos en Colunga. Dentro del XVI Salón de teatro de títeres, marionetas y objetos «Saltitiricol», «Teatro Plus» presenta a las 17.00 horas en la Sala Loreto de Colunga «El guante del abuelo». Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto infantil en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 18.00 horas el concierto «Swing for kids». Entrada libre hasta completar el aforo.

Taller infantil en Llanes. El centro cultural infantil «La Curuxa» de la Biblioteca de Llanes acoge a partir de las 18.00 horas el taller «Primavera», a cargo de «Cuéntame un Cuadro», en el que cada participante creará una maceta en arcilla para plantar semillas, además de elaborar entre todos un jardín mural. Participación gratuita, previa inscripción en la biblioteca.

Teatro en Arriondas. La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «La Comedia de las Mentiras», a cargo de «Teatro Kumen». Entrada libre hasta completar el aforo.

Cinefórum en Nueva de Llanes. La Casa Cultura del Valle de San Jorge de Nueva de Llanes acoge a las 19.30 horas un cinefórum a partir de la proyección de la película «The Florida Project» (EE UU, 2017). Entrada libre hasta completar el aforo.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El horario es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

XXI Semana Cultural de Cangas del Narcea. Dentro del programa de la XXI Semana Cultural de Cangas del Narcea, el teatro Toreno será escenario a las 20.00 horas un concierto de folk-fusion que protagoniza el grupo «Kuttune».

Presentación literaria en Castropol. La Biblioteca Popular Circulante «Menéndez Pelayo» acoge a las 18.00 horas la presentación del libro «Los carreros del tiempo», de Marta Mori d’Arriba, en la que la autora mantendrá una charla-coloquio con los asistentes. Entrada libre hasta completar el aforo.

Espectáculo poético-musical en Vegadeo. El dúo formado por las hermanas Gema y Sil Fernández presenta en el Auditorio Félix Menéndez el recital «La artesanía del error», en el que la palabra de Gema y la música de Sil van de la mano. La cita, con entrada libre hasta completar el aforo, es a las 20.00 horas.

Poesía y música en Navia. El Casino de Navia acoge a partir de las 19.00 horas un recital de poetas locales que estarán acompañados por el cuarteto de cuerda «Concerto». Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación en La Caridad. El Complejo Municipal As Quintas de La Caridad acoge a las 20.00 horas la presentación del fanzine «The Tanzania Experience», que correrá a cargo de su creadora, Patricia Iglesias. Entrada libre hasta completar el aforo.