La música acompaña siempre, y también puede hacerlo como maestra, en una proyección del aula hacia otros escenarios. Eso es lo que pretende la Orquesta de Cámara de Siero, la OCAS, con la organización de una serie de conciertos didácticos para los alumnos de Secundaria del concejo. Un acercamiento a este arte para, entre otras cosas, acabar con estereotipos y divulgar pentagramas que no siempre son populares entre los más jóvenes.

"¿A quién le gusta la ópera? ¿Cuántos habéis ido alguna vez a una función?", interrogaba este lunes la soprano Paula Lueje a los chavales del IES Astures de Lugones, primeros espectadores de esta serie de actuaciones. Y resultó que a casi ninguno le gustaba este género y que casi nadie había ido a verlo, así que "igual es la oportunidad de que al final del día de hoy os guste un poquito", aventuraba la cantante antes de interpretar la pieza "La canción de Paloma" de la zarzuela "El barbero de Sevilla".

Tras la actuación la orquesta hizo una breve presentación de instrumentos y explicación de las familias instrumentales que componen la orquesta para a continuación pasar a interpretar un tema con variaciones en diferentes estilos (country, folk, swing, rock) con la colaboración de los escolares. En la última parte del concierto el protagonismo fue para los alumnos del IES Río Nora, impulsores de este proyecto con la OCAS de la mano de su profesora Tina Cuadriello. Acompañados por la orquesta, hicieron un repaso de temas de música urbana de varias décadas y géneros, tocando varios instrumentos, cantando, rapeando, bailando y actuando. Interpretaron temas de ska clásico como "Our House", temas pop con "As It Was" de Harry Styles, ambos en arreglo sinfónico por Elio Bernalte, alumno de composición del Conservatorio Superior de Música de Asturias, además algún tema de rock de la tierra como "Chacho" o "Nun Yes Tú", de "Los Berrones". También hubo Hip Hop Rap con "Mazas y Catapultas" de Kase O y sonó la canción "Estefanía", tema ganador del último concurso de Eurovisión que denuncia la guerra en Ucrania.

Todo un despliegue de emociones en una mañana de éxito en éxito.