La asociación sierense "Sumando", de intervención psicológica y social, está de cumpleaños, y este miércoles lo ha celebrado por todo lo alto con un acto en el Auditorio de la Pola, al que asistieron voluntarios y colaboradores para festejar el que ya es su décimo aniversario trabajando por los niños, adolescentes y familias.

María Riega, trabajadora social y socia fundadora de la entidad, explicaba cómo el colectivo nació tras juntarse una serie de profesionales "que veníamos del mundo de la protección a la infancia, trabajábamos en el campo de la adopción y quisimos aprovechar para apoyar y crear nuevos proyectos para el bienestar infantil y el buen trato". La intención de "Sumando" es "trabajar de forma coordinada con las familias, con los centros de protección y con los servicios que trabajan con los niños y adolescentes", explica Riega.

No en vano "colegios, escuelas, institutos, campos de fútbol o cualquier actividad extraescolar deben ser un espacio de trato con respeto a los menores, y estamos viendo que no siempre esos derechos se cumplen", denuncia, con el sueño de que "nuestro trabajo no sea necesario, que cada vez haya más espacios seguros y personas concienciadas sobre cómo trabajar con los menores, pero la realidad es la que es", lamenta la experta.

Así, "estamos viendo después de la pandemia cómo están saliendo a flote muchos problemas de salud mental, y cada vez es más necesario contribuir a que las cosas vayan mejor", recalca María Riega.

La actividad de la asociación es intensa: el año pasado atendieron a un total de 300 familias adoptivas, separadas o en formación en parentalidad positiva. A ellas se suma un centenar de equipos de profesionales de la educación y de centros de menores, 80 familias en proceso de adopción y otras 50 familias que, siendo ya adoptantes, necesitan identificar retos y dificultades. Además en Siero trabajaron el año pasado con una treintena de familias en educación parental para una relación sana con los hijos, explicó Yurema de la Fuente, psicóloga de la asociación.