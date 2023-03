Agenda: consulta qué hacer hoy 31 de marzo en Siero y en el resto de Asturias

Concierto de Primavera en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el Concierto de Primavera de La Banda y el Bandín de la Asociación Sierense de Amigos de la Música, ASAM. Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación de libro infantil en El Berrón. La Casa de Cultura de El Berrón acoge a las 18.00 horas la presentación del libro infantil «El pequeño circo de los Cachivachis», con la participación de alguno de sus personajes. Entrada libre hasta completar el aforo.

Centro

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película «As bestas» (España, 2022), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Jazz en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa, dentro de su ciclo «Jazz en el Ateneo», programa en el salón de actos de su sede (Magdalena, 1) a las 19.30 horas el concierto de la Big Band del Conservatorio de Gijón.

Festival de teatro infantil en Villaviciosa. El teatro Riera de Villaviciosa acoge el festival de teatro infantil «Acuto». En la jornada de hoy, a las 18.30 horas, la compañía «La Sonrisa del Lagarto» representa la obra «La Mona Simona». Entrada libre, previa retirada en la taquilla del teatro, hasta completar el aforo.

Exposición en Grado. El patio de la Casa de Cultura de Grado acoge a las 19.30 horas la inauguración de la exposición «Cantabricus Oceanus», de José Luis Martínez Gión, que podrá visitarse hasta el 28 de abril, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oviedo

Doble sesión en el Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 18.30 horas una presentación titulada «La labor de Agricolae Mundi en Mozambique». Intervendrá en el acto Jorge Bender, director del proyecto «Ubuntu», que será presentado por Carlos Fernández, directivo de Agricolae Mundi. A las 19.30 horas, tendrá lugar una presentación y mesa redonda titulada «El legado», en torno a un libro-diccionario sobre la toponimia de Ribera de Arriba del mismo título. Intervienen el periodista José Manuel Vaquero, la directora de Vestigia, Eulalia Vázquez; el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y el coordinador, Xulio Concepción.

Cincuenter. La segunda jornada del III Encuentro Cincuenter de Oviedo comienza a las 17.00 horas con una visita guiada al Archivo Histórico –sede de todos los actos del día–. A las 18.30 horas tendrá lugar otra visita guiada titulada «Celebrando la edad y el estilo Pasarela Campoamor» y a las 20.00 horas tendrá lugar la mesa redonda «La moda pasa, el estilo permanece», protagonizada por María Argüelles, Maite Capín y Reyes Torío. Modera el acto Graciela S. Viñuela. Entrada libre hasta completar aforo.

Zarzuela. El teatro Campoamor es escenario a las 20.00 horas de una gala lírica de zarzuela protagonizada por Sabina Puértolas e Ismael Jordi, acompañados por la música de Oviedo Filarmonía, dirigida por Lucas Macías. Los espectadores podrán disfrutar de preludios, romanzas y dúos de zarzuela. Los precios de las entradas oscilan entre los 18 y los 46 euros.

Concierto extraordinario de la OSPA. El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 20.00 horas el Concierto extraordinario de Semana Santa de la OSPA, bajo la dirección de su titular, Nuno Coelho, y que contará con la participación de Adriana González (soprano), Silvia Tro (mezzosoprano), Pavel Petrov (tenor), Shenyang (bajo) y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias. El programa de este concierto extraordinario es el «Requiem» de G. Verdi.

Música coral en el Sagrado Corazón de Jesús. La Coral Dafne, el Coro de Muyeres de San Esteban de Les Cruces y el Coro San Javier de Oviedo ofrecen un concierto en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, a partir de las 20.00 horas. Es el cuarto del Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa en Semana Santa de Oviedo.

Encuentro coral. Dentro del encuentro coral de música sacra y religiosa «Oviedo, origen del Camino» el coro «Son Astur» y la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria protagonizan un concierto, a las 20.00 horas, en la iglesiade San Francisco de Asís. Entrada libre.

Semana Santa. La Hermandad de los Estudiantes protagoniza el traslado del Jesús de la Sentencia, a partir de las 18.00 horas, desde la parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina hasta la sede de la cofradía en la plaza de la Sentencia. La imagen permanecerá allí hasta el lunes, cuando será trasladada al Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Bocados del Cofrade. Un total de 25 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en el certamen de pinchos «Bocados del cofrade», en el que los negocios ofrecen pinchos y tapas con temática de Semana Santa. Las jornadas se prolongarán hasta el día 9 de abril.

Museo Arqueológico. El Arqueológico acoge las jornadas científicas «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos». En la jornada de hoy intervienen: 10.00 horas. Conferencia de Ruth Pliego Vázquez «El final del reino visigodo a la luz de sus monedas. A las 11.15 horas, conferencia de Alberto Canto García «Una nueva moneda ¿una nueva sociedad?»; a las 12.00 horas, mesa redonda y coloquio con los dos conferenciantes del día._Al final, se clausurarán las jornadas. El acceso es libre; para obtener certificado de asistencia es preciso formalizar inscripción previa. La exposición «Covadonga 722-2022. Las huellas y los relatos», comisariada por María Antonia Pedregal y César García de Castro. Puede verse hasta el 9 de abril. Además, el museo ofrece la visita a su colección permanente. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de 7 euros. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Exposición en Trascorrales. En la sala Trascorrales está expuesta la muestra «Exposición de las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa». El horario es de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colegio de Aparejadores de Asturias. Último día, en horario de 11.00 a 14.00 horas, de la muestra de Mariana Fano «El banquete del arte» en el Colegio de Aparejadores (Cabo Noval, 12, 1.ª planta). Entrada libre.

Presentación literaria. La librería Pasa Página (Rosal, 27) acoge a las 19.00 horas la presentación del libro de Dolores Medio «El pez sigue flotando». En el acto, en el que se charlará sobre la obra de la autora ovetense, intervendrán el filólogo Manuel Díaz-Faes y la fundadora de «amarillo editora», Ester Vallejo.

Gijón

Teatro de la Laboral. A las 20.30 horas, Dani Rovira y Arturo González-Campos ofrecerán el espectáculo «Mi año favorito».

Antiguo Instituto. A las 20.00 horas, la Coral Amanecer ofrecerá un concierto dentro del VII Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa. Además, hasta mañana, 1 de abril, podrá visitarse la exposición «Beauty. La belleza en el retrato femenino», de la artista María del Roxo. Y hasta el 20 de abril, la sala 1 acogerá la 32 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

30 días en Bici. A las 22.00 horas, en la librería Toma 3, Dani Cabezas ofrecerá un concierto y a medianoche se realizará la bicicletada nocturna por las calles de Gijón para dar comienzo a la iniciativa.

Basílica Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. A las 19.00 horas, tendrá lugar el Vía Crucis de Gerardo Diego, recitado por tres mujeres pertenecientes a la Hermandad de Santa Águeda.

Escuela de Comercio. A las 19.30 horas, se ofrecerá la conferencia «El sentimiento cinematográfico de la vida. Toma 3: Imaginarios de la modernidad», impartida por Roberto Menéndez. Organiza la Sociedad Asturiana de Filosofía.

Sala Acapulco. A partir de las 21.00 horas, concierto de «Kadec Santa Anna» en la sala Acapulco.

Biblioteca Jovellanos. A las 19.00 horas, en el salón de actos, tendrá lugar una charla-concierto a cargo de Fernando Romero, que hablará del disco de Miles Davis, «Kind of Blue». La actividad se encuadra en la programación llamada «Háblame de música». Además, hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 19.00 horas, dentro del programa «Arte en el barrio», Sil Fernández canta a Nina Simone, «Don’t Let Me Be Misunderstood».

CMI El Llano. A las 19.00 horas, se emitirá la película «Del otro lado», dentro del Ciclo Chantal Akerman. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Ateneo de La Calzada. A las 20.00 horas, la Asociación Festuca Jierru ofrecerá una tertulia botánica en el Ateneo de La Calzada.

Museo Barjola. A las 19.00 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición «A tierra. Nacida de una roca», de la artista Inma Herrera. Asimismo, hasta el 21 de mayo puede visitarse la exposición «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. Los horarios son de martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 9 de abril puede visitarse en el horario habitual del museo la muestra «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)». El horario de visitas es de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Fundación Alvargonzález. Último día para visitar la exposición de fotografía «Picos de Europa, las montañas de la luz», de Alberto Lastra. Los horarios de la sala de exposiciones son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Semana Cultural del Conservatorio Julián Orbón. La V Semana Cultural del Conservatorio Julián Orbón, concluye hoy con dos conciertos. A las 20.00 horas en el vestíbulo del Conservatorio actúa «Astur Ensemble» y a las 22.00 horas en la sala escénica de la Factoría Cultural «Sonder Betty», un grupo de música pop-rock de jóvenes de Avilés y comarca.

Cine familiar. En el marco del ciclo de cine familiar, esta tarde a las 18.15 horas se proyecta la película «Encanto» en el centro sociocultural de Los Canapés.

Exposición de arte postal en Valdecarzana. La VII Exposición internacional de arte postal en Avilés: «El origen» se puede visitar en el palacio de Valdecarzana hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de fotos de Avilés. La Casa de Cultura acoge la muestra fotográfica «Avilés, la ciudad transformada (1939-2000)». Puede visitarse hasta el 23 de abril en horario de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Exposición en el Casino. La sala de exposiciones del Casino de Avilés (c/ Emile Robín, nº 1, 1.ª planta) acoge hasta el 23 de abril una exposición de Rubén Megido. Puede visitarse todos los días de 16.00 a 21.30 horas. La entrada es libre.

Teatro en el Valey. La compañía «Comediantes de Comedia» representa a las 20.00 horas en el Valey, en Piedras Blancas, la obra «Entre mujeres». Entrada libre.

Concierto en el centro de mayores de Piedras Blancas. El Orfeón de Castrillón ofrece a las 11.30 horas un concierto en la residencia de mayores Palacio del Villar de Piedras Blancas.

Cuentacuentos en Corvera. La biblioteca de Trasona acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas para público a partir de 3 años.

Donación de sangre. El Centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias organiza hoy una jornada para donar sangre en Luanco. La unidad móvil estará en la calle Isla del Carmen (detrás del centro de salud) de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Teatro en Luanco. El grupo de teatro «Garrapiellu» de Pillarno representa la obra «Aquí no paga nadie» a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Luanco. Entrada libre.

Los viernes, mercado al aire libre en Luanco. Las inmediaciones de la calle La Riba acogen hoy el tradicional mercado callejero de Luanco. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas. Esta cita comercial llega, en sus mejores días, a juntar medio centenar de puestos.

Teatro en Soto del Barco. La compañía «Higiénico papel» representa la obra «Cuarteto» a las 19.00 horas en el teatro Clarín de Soto del Barco. Entrada libre para mayores de 16 años.

Los viernes, mercado al aire libre en La Arena (Soto del Barco). Las inmediaciones de la plaza del Pescador acogen hoy el tradicional mercado callejero de La Arena. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Conferencia en la Casa de la Buelga, en Ciaño. «Dos caras de la sostenibilidad: Ecología y digitalización» es el título de la conferencia cuyos ponentes son Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial, y José Luis Acuña, catedrático de Ecología, y que será impartida en la Casa de la Buelga de Ciaño a partir de las 20.00 horas. El acto, organizado por la Asociación Cauce del Nalón, cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

Teatro asturiano en Mieres. «Vivo dentro de mí», de la compañía Teatro Padre Coll, es la obra que puede verse esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. La entrada cuesta 3 euros.

Feria del Coleccionismo en Langreo. La plaza de abastos de La Felguera (Langreo) acoge desde esta tarde (de 16.00 a 20.30 horas) y durante el fin de semana la I Feria Nacional del Coleccionismo de Langreo. Habrá discos, juguetes, libros... y la animación del grupo «Orden 66 Asturias», con disfraces y personajes de «Star Wars».

Talleres artesanos en Mieres. Con motivo de la celebración del día de la artesanía, la plaza de abastos de Mieres acoge de 10.00 a 14.00 horas la jornada «Esencia artesana», en al que se impartirán gratuitamente talleres de fieltro y cuero.

Muestra fotográfica sobre el Nilo Blanco en Langreo. La pinacoteca «Eduardo Úrculo» de Langreo acoge hasta hoy, 31 de marzo, la exposición «Nilo Blanco», con fotografías de Ana María Robles. Se trata de una selección de veinte obras de esta fotógrafa, que ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera.

Oriente

Homenaje a «Mujeres canguesas» en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.00 horas el acto de homenaje «Mujeres canguesas» en reconocimiento a María Teresa Iglesias Cádiz y Virtudes Priede Gutiérrez. El acto contará con las actuaciones de la Banda de Gaitas «Ciudad de Cangas de Onís» y el dúo compuesto por la solista Ana Peinado y el pianista Marcos Suárez. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «El buen patrón» (España, 2021). Con la organización de la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, la entrada a la proyección es libre hasta completar el aforo.

Concierto didáctico en Llanes. El Casino de Llanes acoge a las 19.30 horas el concierto «Poetas en Armonía», del músico asturiano Alfredo González, en el que interpretará canciones de grandes cantautores que han musicado poemas inolvidables. Entrada gratuita previa reserva en la web de la Casa de Cultura de Llanes.

Teatro en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «Las ganas (El principio)», a cargo de «Las Ganas Teatro». Entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro en Arriondas. La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 19.00 horas la representación de las obras «Florentina la Adivina», «La asistencia social» y «Amor divino, amor humano», a cargo de «Somos l’Acabose». Entrada libre hasta completar el aforo.

Actividad infantil en Llanes. El centro cultural infantil «La Curuxa» de la Biblioteca de Llanes acoge en dos pases, a las 17.00 y a las 18.00 horas, la actividad «Silencio, se proyecta». La participación es gratuita, previa inscripción en el teléfono de la biblioteca.

Occidente

Jornada de «Encuentros entre madres» en Navia. El Local de Animación Sociocultural de Navia acoge desde las 17.30 horas una sesión de los «Encuentros entre madres», organizados por «Lactamor», grupo de apoyo a la lactancia materna. En la jornada de hoy se hablará sobre el embarazo, el parto, el posparto y el inicio de la lactancia materna.

Taller de cocina infantil en Boal. La Casa de Encuentros de Boal acoge desde las 16.00 horas un taller de cocina infantil. Para participar en la actividad es obligatoria la inscripción previa.

Espectáculo de magia en Navia. José Armas, «El Ilusionista», y su espectáculo «Secretum» llenarán de magia el Cine Fantasio de Navia a partir de las 20.30 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.