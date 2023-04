«Aunque hoy no llovió, va a haber agua para todos». Así inició el párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, una multitudinaria bendición de ramos a la que asistieron más de mil personas. Los vecinos llenaron las calles del recorrido que siguió la procesión de La Borriquilla desde la capilla de Santa Ana hasta el templo de San Pedro Apóstol, donde se celebró la misa. Una celebración religiosa a la que acudieron los parroquianos de siempre y también aquellos que, no siendo habituales de la iglesia, no se pierden esta festividad en la que los niños son los auténticos protagonistas con sus palmas y a la espera por el ansiado bollo de los padrinos.

«Me gusta mucho este día porque se junta mucha gente y, sobre todo, por el bollo que ya estoy esperando con una sorpresa», dijo la niña Sara Figaredo, tras la bendición de las palmas y ramos. Su primo Iván Figaredo también estaba muy ilusionado con la celebración religiosa. «Me bendijo más a mí que al ramo, estoy lleno de agua», afirmó entre risas. Él también estaba a la espera de recibir el bollo, que será «una tarta de cinco pisos», según avanzó. La procesión comenzó en la capilla de Santa Ana, donde a mediodía no cabía ya un alfiler. La calle, muy estrecha, dejaba a los asistentes prácticamente pegados al paso de la imagen de La Borriquilla, que portaron los niños de la parroquia por turnos. Los más pequeños llevaron la talla durante unos cuantos metros, hasta que no pudieron más. Todos querían ir con La Borriquilla. El paso cruzó el centro de la Pola, llena de personas con palmas y ramos de laurel. Una vez en la explanada que hay delante de la iglesia parroquial, comenzó la bendición con todos los presentes agitando los manojos y ramilletes para pedir la bendición. Riaño, que se mostró feliz y pletórico durante toda la mañana, recorrió toda la plaza para que nadie se quedara sin recibir el agua bendita. «¡Aquí, aquí!» le gritaban los fieles. Y el sacerdote se giraba para llevar la bendición hasta el último rincón del enclave. Por cierto, a la pequeña Ángela Verdugo no le dio la sensación de que su palma hubiese recibido ni una gota de agua bendita. «No llegaba», comentó la niña divertida. Un familiar le dijo que estuviese tranquila, que la bendición se había realizado de manera efectiva. Ella ya tenía el bollo a buen recaudo, un pollito de chocolate del que, a buen seguro, este lunes no quedará rastro. A la espera del bollo se encontraban los hermanos Héctor y Valeria Díaz tras participar en la procesión y bendició. Una jornada cristiana que él tenía más que clara: «Es un día especial porque es cuando Jesús recibe la entrada triunfal en Jerusalén, nos gusta mucho este día porque es un día de felicidad», aseguró. «Es muy especial», añadió su hermana, con el ramo de laurel y cañas de romero en las manos. Ahora solo les queda ir a por el bollo. Héctor tendrá que ir a Oviedo a por su regalo sorpresa, pero Valeria ya disfruta del presente. «Mis padrinos se fueron de viaje, me lo dieron antes y me prestó mucho», reconoció. La Pola celebró la jornada a punto de iniciar los actos de Pasión durante la Semana Sant. Además, encara una de las celebraciones más tradicionales de la villa, los Güevos Pintos. La Sociedad de Festejos ha anunciado una nueva edición del Mercáu Polesu, una cita con la artesanía y la gastronomía que se organiza en el parque de Alfonso X El Sabio y que este año cumple su novena edición. Será entre el Jueves Santo y el día 11 de abril, con varios puestos de venta de huevos pintados de forma tradicional para ir calentando el ambiente festivo en la Pola como antesala al Martes de Pascua. También habrá música y animación en vivo, así como una representación teatral de la concesión de la Carta Puebla a los vecinos de la Pola y las actuaciones de Los Gascones, Anabel Santiago, Loína, De Cotía, Alicia Villanueva y Luis Pola. Los polesos, en vista de la multitudinaria asistencia, han quedado muy bendecidos.