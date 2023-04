Hubo una época en la que los Güevos Pintos llegaron a ser una empresa. Infantil, preñada de ilusión y cariño y llamada "Los Güevini", el producto del empeño de un puñado de guajes de la Pola que vio en la fiesta polesa por excelencia una oportunidad para sacar unos duros de los de entonces, pero, por encima de todo, de divertirse haciendo algo que les gustaba. De aquella primitiva compañía hoy sólo queda María Cimadevilla, que aunque fotógrafa de profesión, no falla año tras año a su cita con el puesto, los huevos hechos a mano con cariño, la gente y el barullo del martes de Pascua.

"Llevo pintando huevos desde que tengo uso de razón y vendiendo desde hace 31 años. Aunque soy de la Pola siempre he vivido la fiesta desde la barrera, cómo será que nunca he tomado el vermú en Les Campes ni he visto la bendición de los huevos, aunque resulte increíble", explica Cimadevilla mientras ultima la remesa de huevos que presentará este martes al público. Este año, algunos menos, porque tiene un niño pequeño y el tiempo se echa encima. Pero la ilusión sigue siendo la misma que, cuando era cría, aprendió la técnica de la tinta china con una autoridad en la materia, Azucena Noval, y desde entonces "no he dejado de utilizarla".

En los primeros tiempos lo hizo acompañada por hermanos y abuelos, con una mesa de playa y un cesto de mimbre para la venta. Después se sumaron un grupo de amigos entusiastas que se entregaron al arte en todas sus variedades: pintando en directo, con dedicatorias para los compradores realizadas sobre la marcha que tuvieron mucho éxito, con libreta de encargos y una mesa que se hizo doble, y con sombrilla.

Tan bien le fue a la empresa que "quedamos seis pintando, y era la gran diversión de aquellos días, en los que nos turnábamos para poder salir y preparar los huevos", recuerda María Cimadevilla. Fueron años de trabajo intenso, con "noches enteras pintando y escuchando a Los Planetas", rememora, con el día de Güevos Pintos como punto álgido que culminaba con una cena en alguna sidrería de la Pola. El esfuerzo les compensó, porque "con lo que sacamos pude comprarme mi primera cámara compacta digital y hasta ir al Primavera Sound", explica entre risas.

Con el paso de los años "Los Güevini" se disolvieron, pero María siguió empeñada en la tarea de pintar para la fiesta, y fruto de su imaginación fueron los "asturianinos", huevos pintados y vestidos con trajes regionales en miniatura elaborados con la ayuda de su madre. Nacieron en el año 2007 y fue tal su éxito que desde entonces se repiten y se agotan en cada edición. Echando cuentas, la artista polesa calcula que "habrá 3.200 asturianinos repartidos por el mundo desde entonces, que salieron de mi idea y de mis manos".

María no ceja en el empeño, y continúa diseñando cosas nuevas año tras año, que este martes se podrán ver en su puesto "para mantener viva la tradición, para que se nos reconozca, se nos respete y se nos ayude".