"Ahí está la tienda de mi tía, y Casa Cayeta, y lo de Manolo Jalín, está todo y se reconoce perfectamente". Luis Villa se maravillaba ayer escrutando cada centímetro cuadrado del que ya se ha convertido en el güevu pintu más visitado de esta edición: el elaborado por Sofía Camblor, artesana que lleva 16 años acudiendo a la fiesta polesa con sus creaciones y que este año ha causado sensación con su última composición.

Se trata de una reproducción con todo lujo de detalles de la plaza de Les Campes de la Pola allá por el año 1938. "Lo hice basándome en una foto de archivo de la época, porque quería hacer algo diferente y porque ya había pintado esta plaza en la actualidad, así que este año decidí elegir la estampa antigua", explica Camblor mientras atiende a unos y a otros, todos deseosos de saber más sobre su huevo. "Ha venido toda la Pola a verlo y a hacerle fotos", confiesa, entre orgullosa y sorprendida del éxito de su obra. "A la gente le llaman la atención las cosas de antes, se paran a ver si reconocen las casas y los negocios, y la verdad es que está gustando mucho", agrega la artífice de la pieza.

"Es que está precioso, no le falta detalle y se reconoce todo como era", apuntaba Cristina Canteli, teléfono móvil en ristre, haciendo fotos a la estampa impresa sobre el huevo para mandarla allende los mares. Concretamente, "a Argentina, a mis consuegros Gino y Amparo, que viven en Mendoza pero son de la Pola, de la familia de Pibel, y les encanta todo lo asturiano y lo poleso, seguro que les hace mucha ilusión".

La fiel reproducción de una estampa de la vida diaria de la capital sierense en pleno corazón de Les Campes ha sido realizada "con tinta china en blanco y negro, directamente sobre el huevo, no les hago nada más", describe Sonia Camblor. El huevo es de avestruz, el de tamaño más adecuado para dar cabida a personas, casas, árboles y animales que componen un retrato nostálgico del pasado de la villa. En este caso "es un regalo de una amiga, que ya me lo trajo vaciado y todo. Encontrar huevos de avestruz no es sencillo, hay que ir a granjas especializadas a por ellos".

Una vez terminado, "no le hice nada, ni endurecedor ni barniz; siempre pinto al natural y desde hace unos años sólo con tinta china, aunque empecé con óleo". Si se cuidan y no se caen, "duran toda la vida", y el secreto de esta creación tan singular no es otro que la paciencia. "Me llevó mucho tiempo porque lo fui haciendo a ratos durante varios meses. Es casi como un hijo más", bromea Camblor.

Un bar de la Pola ya tiene apalabrada su compra, por 70 euros, y "la verdad es que me da pena venderlo, pero era para eso". Y porque "la tradición tiene que mantenerse". Sus hijos Valeria y Martín Sánchez ya han empezado a colaborar, pero, de momento, "con algo más pequeño".