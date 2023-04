El Ayuntamiento de Siero "sigue funcionando a pleno rendimiento a pesar de la convocatoria electoral", y por eso en el pleno extraordinario celebrado este lunes para la liquidación del presupuesto del 2022 se ha dado impulso a importantes proyectos para los que ya hay fecha de inicio. La remodelación integral de la calle Florencio Rodríguez, arteria principal de la capital polesa, comenzará el próximo mes de julio, con una partida asegurada de 600.000 euros correspondientes al remanente de tesorería.

Se trata de una obra de gran envergadura, con una inversión total de más de 2,7 millones de euros y que supondrá un cambio importante en la estética y funcionalidad de la zona este de la villa, y no será la única en la Pola. Además, se actuará en la calle Torrevieja y se completará la renovación integral del barrio de la Isla. A la espera de que lleguen a Siero fondos europeos solicitados para acometer estos trabajos, la intención del gobierno local es la de "actuar cuanto antes, porque son inversiones que si no se ponen en marcha ahora, no pueden empezar a ejecutarse hasta dentro de bastante tiempo". El alcalde, Ángel García, respondía así a las críticas de la oposición en el transcurso del pleno para sacar adelante los remanentes de tesorería, más de diez millones de euros que irán destinados a diferentes inversiones en el concejo. La propuesta del equipo de gobierno salió adelante con 16 votos a favor (PSOE, Plataforma Vecinal de La Fresneda, Foro y los dos ediles no adscritos) frente a la abstención de IU, PP, Podemos y Ciudadanos, que aún considerando acertadas muchas de las inversiones previstas prefieren "esperar a que se celebren las elecciones y sea la nueva corporación la que saque adelante los proyectos".

El regidor sostiene que "los remanentes siempre se han aprobado en estas fechas porque si no, no da tiempo a que se ejecuten las obras a lo largo del año". Y esa es la intención con Florencio Rodríguez, que ya cuenta con un proyecto finalizado para proceder a su licitación en un máximo de un par de meses. Y con ello "las obras se iniciarán seguramente en julio", avanza el alcalde, porque "con los remanentes ya hay fondos para ello".

Los trabajos en este vial, que discurre paralelo al Bulevar y vertebra el eje este-oeste de la localidad, prevén la renovación total de su tramo más oriental, entre las calles Luis Navia Osorio y Les Comadres. Tal y como recoge el Plan de Movilidad para la capital polesa, la intervención suprimirá más de cuarenta plazas de aparcamiento.

La propuesta comprende la reurbanización de aproximadamente 250 metros de calle, al objeto de dotarla de una mayor accesibilidad peatonal y para hacer más atractivo el itinerario de viandantes y ciclistas, que serán el centro de la movilidad sostenible de la Pola para los próximos años.

La actuación divide la calle Florencio Rodríguez en dos tramos. Para el primero de ellos, entre las calles Luis Navia Osorio y Torrevieja, se propone el ensanche de las aceras del lado norte del vial, a costa de sacrificar 26 plazas de aparcamiento en batería.

Ese lado norte de la calzada se compondrá de acera, la que transcurre pegada a los edificios, y una nueva hilera de árboles que irán pegados a la calzada, si bien se respetarán los accesos a los garajes. Para la parte sur de este tramo se propone la implantación de un carril bici bidireccional, a costa de sacrificar otras 16 plazas de aparcamiento en línea. Además, se deberán desplazar unos contenedores de depósito de residuos ubicados en la sección del futuro carril bici.

Por otro lado, el segundo de los tramos, el ubicado más al este entre las calles Torrevieja y Les Comadres, conservará, al norte de la misma, las plazas de aparcamiento en batería que existen en la actualidad, aunque al sur se suprime también una línea de estacionamiento en batería para el paso del carril bici. Éste discurrirá por el lado sur de Florencio Rodríguez hasta la intersección con Luis Navia Osorio. La actuación comprende también la peatonalización completa de esta última calle, impidiendo la circulación del tráfico motorizado y ampliando así la zona verde del parque de Alfonso X El Sabio.