Las amigas ovetenses María Luisa Fernández, Ana Fernández y Sonia Lobo decidieron pasar el martes en Pola de Siero, y al poco de llegar se vieron desbordadas por el gentío. «Nunca habíamos venido a esta fiesta y estamos alucinando», confesaban las dos primeras. La tercera, maestra, aprovechaba el día libre para regresar «después de muchos años, porque siempre coincidía que tenía que trabajar».

Y juntas las tres se dieron de bruces con una fiesta populosa como hacía tiempo que no se recordaba, en la que de hecho no pudieron quedarse a comer porque «está todo reservado desde el viernes», con los puestos del Parque de Alfonso X El Sabio hasta arriba de creaciones de todos los colores, con los tenderetes del mercado aledaño a rebosar de público, la plaza ante el Ayuntamiento tomada por un ejército de polesos ataviados con el traje regional, con Les Campes que no cabía un alfiler.

Con una Pola, en definitiva, que este martes recuperó todo su esplendor en el Martes de Pascua, el de los Güevos Pintos que lleva atrayendo a multitudes desde tiempos pretéritos. De hecho, ya una crónica de 1860 narraba cómo llegaron tal día a la Pola de Oviedo y Gijón un centenar de coches de caballos con «una animación difícil de describir», preludio de lo que habría de ser para el resto de los tiempos.

Así lo relató la presidenta de la Sociedad de Festejos, Lucía Noval, en una intervención oficial antes de la bendición de los huevos que se tornó más reivindicativa que nunca. Porque para que haya fiesta «es necesario mucho trabajo previo», y porque «en comparación con otros municipios recibe mucha menos ayuda municipal», alertó. «Somos pocos socios y ya no sabemos a qué más puertas picar», lamentó Noval, antes de recordar que Siero «es el concejo que más crece en habitantes y presupuesto, pero la subvención municipal que recibimos este año es la menor en los últimos 20 años para organizar un total de 21 días de fiesta al año», abundó.

Del mismo modo Noval quiso deshacer un entuerto histórico, porque hasta ahora la fiesta de Güevos Pintos se promociona erróneamente como de interés turístico nacional «cuando no se nos ha dado este reconocimiento de forma oficial, era algo que se venía haciendo en los carteles anunciadores de los últimos años sin ningún rigor», y por eso ahora «nuestro objetivo es el de conseguir esta distinción», afirmó.

La presidenta habló en presencia del alcalde, Ángel García, ataviado con el traje regional como en algunos años precedentes, y de parte de la corporación también vestida al uso tradicional. Y ante el párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, que formuló la bendición tradicional, en asturiano, sobre un cesto de 21 huevos, uno por cada artesano participante, para recordar a «todas las mujeres y hombres que desde el trato diario y la amistad colaboran en las distintas asociaciones polesas que dan vida a la villa; en este año que nuestro concejo cuenta con superávit bueno sería pensar si es viable echar un gabitu a todas ellas», propuso.

No faltó el recuerdo a «la resaca que nos trajo la pandemia con sus consecuencias económicas y sociales que llevó a algunos a esa enfermedad silenciosa que es la depresión», apuntó Riaño, quien quiso destacar «el sentimiento de buena vecindad y franqueza entre nosotros y con todos los que nos visitáis en este cruce de caminos que es la Pola», donde «se compra en el mercado de lo mejor y más sano que dan estas tierras, y donde también se trata y se hace amistad entre unos y otros».

Un sentimiento más patente que nunca este año en una fiesta que cada año es una explosión de color e imaginación plasmada en un huevo. Los niños lo tuvieron difícil para escoger entre tanta variedad: huevos de gallina, de oca, de avestruz y de codorniz, en forma de bruja, de personaje de dibujo animado, de animales de toda especie, de furgoneta y de casitas, con escudos de fútbol, carátulas y personajes de libros y películas, para poner en los lápices, para llevar como pendientes o, simplemente, para adornar en lugar visible del hogar con dibujos de todas las temáticas posibles y poesías incorporadas. «Yo no sé cuál me gusta más, güelita», señalaba un pequeño en medio de la marea artística.

María Hernández se maravillaba de «lo bien hecho que están todos, es que verdaderamente no sabes cuál escoger», y Antonio Suárez, de Gijón, estaba encantado de poder pasear entre los puestos después de la pandemia. «En 2022 no nos atrevimos a comer fuera porque aún había mucha gente contagiada y había que llevar mascarilla. Y_este año no podemos hacerlo porque no hay dónde, todo lleno», lamentaba.

Además de propuestas artísticas para todos los gustos también hubo decenas de aldeanos de todas las edades, como el pequeño Jorge González, de ocho meses, que en brazos de su abuela María Oliva García, miraba a su alrededor con un punto de asombro. Y cientos de personas deseosas de degustar el vermú en las terrazas: misión imposible hacerse con una mesa, o acercarse a por un culete en la espicha del hórreo portátil colocado ante el Ayuntamiento, ante el que también desfilaron en masa los políticos de todos los colores en plena precampaña electoral: unos para hablar de la política fiscal con el inicio de la campaña de la renta, porque «los asturianos somos los españoles que más pagamos por el IRPF mientras otras comunidades han ajustado los impuestos», como indicó Adrián Pumares, candidato regional de Foro. Otros, para asegurar que «vamos a por la alcaldía de Siero por complicado que parezca, vamos a luchar por todos los vecinos», proclamaba por su parte el candidato local de Ciudadanos, Adrián Valle.

Una jornada de multitudes que también deparó para muchos la imposibilidad de comer aún con reserva, o de la posibilidad de tomar un café, con establecimientos que agotaron existencias y sólo pudieron ofrecer descafeinados de sobre ya a media tarde. En las heladerías la cola era de más de diez minutos, y la mayoría tuvo que quedarse a pie firme en las aceras, apoyados en los bordillos tomándose algo en corrillos.

«Es que es lo nunca visto, hace muchos años que no venía pero me ha sorprendido tantísima gente, hemos tenido que aparcar lejísimos en la carretera, parece el Carmín», señala por su parte Andrea López, que con un grupo de amigas de Oviedo intentaba hacerse un hueco en medio de la marabunta.

Hasta las atracciones infantiles sufrieron las consecuencias de la altísima afluencia del público, con largas colas para conseguir montarse en los caballitos y más de un pequeño desesperado por la tardanza.

El jolgorio de la mañana se multiplicó y se trasladó a la tarde, con un enorme desfile folclórico por el centro de la villa, con la participación del Grupo Folclórico El Ventolín, la Xiranda Brass Band, el Grupo Folclórico Principado, El Cuélebre, el Piñote y la Banda de Gaites Conceyu de Siero. Además, hubo varias carrozas llegadas directamente del desfile del pasado verano en Valdesoto, junto con el trono desde el que saludó la embajadora de las fiestas de este año en la Pola, Alazne Castaño, encantada con su misión.

«Este año lo vivo con especial emoción, llevo participando en la fiesta desde pequeña, vistiéndome de aldeana en muchas ocasiones con un camafeo que llevo desde los seis años, pero esta edición es la mejor de todas gracias a esta distinción», indicaba mientras saludaba a los vecinos.

Como marca la tradición, los polesos bailaron la danza prima para cerrar el paso de la colorida comparsa. Una riada de música y baile para coronar unos Güevos Pintos como los de antes, con lleno hasta la bandera. Como los de siempre.