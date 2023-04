La historia de Siero es vasta, antigua y en su momento estaba desperdigada por medio mundo. Gracias al ingente trabajo que se lleva acometiendo desde hace 35 años desde el Archivo municipal, con su responsable, Rosi Villa, al frente, se han recopilado y ordenado miles de fondos. Parte de ellos están digitalizados y a partir de ahora serán accesibles a través de la página web del Ayuntamiento, de manera que cualquiera desde su casa puede acceder a documentos de los que muchos son verdaderas joyas.

Pocas personas conocerán tan bien la historia de Siero como Villa a partir de lo que ha sido el trabajo para la ordenación y sistematización de fondos durante décadas. Ayer recordó, además, que mucha documentación, la más antigua, se perdió o dispersó en determinadas épocas. "Cuando los franceses tomaron la Pola en 1811 con el general Bonet al mando, tiraron los papeles que se conservaban al río", rememora. Con el paso de los años la situación no fue mucho mejor: en 1919 una publicación de Fausto Vigil señalaba que el alcalde y los concejales "vendieron el archivo a unos traperos por unas setenta pesetas". Y en 1934 se quemó el registro civil, el de la propiedad y el archivo municipal. Poco después, de lo que se salvó, la Corporación vendió en 1840 parte del archivo a cambio de 3.000 pliegos de papel, y en 1942 una orden ministerial obligó a los administradores públicos a sacar toda la documentación de los archivos para cambiarla por papel nuevo. Como entonces en Siero no existía la figura del archivero, "no se pudo seleccionar el valor de los documentos y se perdió mucho material", lamenta Rosi Villa.

No fue hasta la llegada de la democracia cuando se tomó en serio la conservación y difusión. Fue tras la creación de la plaza laboral para estas tareas cuando se empezó a trabajar de forma sistemática y "con la ayuda impagable de Fructuoso Díaz García". No fue fácil: los papeles estaban desperdigados en varias dependencias, amontonados en cajas sin orden ni concierto y muchos de ellos, en estado lamentable. Desde entonces se han rescatado fuentes documentales sobre Siero localizadas en otros archivos: desde Oviedo hasta León, pasando por Valladolid, Salamanca, Madrid y hasta el mismísimo Vaticano. Hasta el pasado 31 de diciembre Rosi Villa ha contabilizado 340.640 documentos, en 23.470 cajas. De ellos, 288 son libros, muchos de los cuales han debido ser restaurados. A todo ello se suman otros ingresos como partituras originales de compositores sierenses (Rafael Moro, Ángel Embil, Ricardo Dorado y Joaquín Morales), así como la poesía de Cándido Sánchez y José Domínguez, un fondo de fotos de la Mina de la Collada y los fondos cedidos por Ángel Díaz Soneira. También los libros de actas del Pleno y de la Comisión Gestora en tiempos de guerra.

Los fondos que ahora se ponen a disposición de los usuarios en la web municipal del Ayuntamiento permiten acceder, de forma libre, a fuentes documentales desde el siglo IX hasta el año 1942, así como a la cartografía histórica, desde 1679 a 1942, del concejo Siero. Se trata de un proyecto elaborado de forma conjunta con el departamento de Informática, que está incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible de Siero, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y mejora de su relación con los trámites administrativos, cofinanciada, al 80 por ciento, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurriregional para España (POPE).

Además de permitir el acceso a los documentos digitalizados, los usuarios tendrán completa información sobre datos como en qué archivo, museo o biblioteca se encuentra físicamente cada uno de ellos y dónde está guardado. Un paseo virtual para investigadores y amantes de la historia local en general que depara numerosas sorpresas. Villa destaca de entre ellas un mapa de 1679, según los expertos uno de los primeros planos que se hicieron en Asturias. Se trata de un plano de un antiguo topógrafo que se usó en un pleito y en el que se recoge la localidad de "San Félix de Hevia".

También hay mapas del siglo XVIII en los que se refleja la red de caminos desde la Pola y los límites del concejo en aquellos años, la red hidrográfica y la ruta de la explotación del carbón. Y se conserva otro mapa de 1900 de autor desconocido que "es una maravilla porque es muy moderno y adelantado", sostiene la archivera. En él aparece dibujada tras la iglesia una rotonda que nunca se llegó a hacer, pero que da fe de las ideas de progreso que ya entonces se manejaban para el concejo.

El objetivo del Ayuntamiento de Siero es seguir digitalizando los documentos que custodia el archivo municipal relacionados con la historia del concejo, y está previsto que dentro de unos meses se abra al público una nueva remesa de fondos. Asimismo, Rosi Villa ha ido atesorando a lo largo de los años un fondo de 20.000 fotografías, que algún día también verán la luz a través de la web. "Pero eso ya no me tocará a mí", bromea Villa, que tiene próxima la jubilación.