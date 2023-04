Avanza el proyecto para que los terrenos de las antiguas instalaciones de Solvay, en Lieres, acojan una planta de tratamiento y gestión de biomasa, que será la primera iniciativa en ponerse en marcha en este espacio de una parroquia en la que se sigue intentando impulsar iniciativas de reactivación económica alternativas a la minería que fue en su día la principal fuente de creación de empleo local. La Junta de Gobierno de Siero tiene ya sobre la mesa la solicitud de los permisos para la adecuación de la parcela industrial "para uso de carga y descarga de vehículos pesados con madera para fabricación de astilla para uso térmico, así como construcción de una oficina y una losa de hormigón para almacén".

La propuesta, de un emprendedor natural de Lieres con su empresa denominada Timberfor, prevé el desarrollo de la actividad en una antigua nave de Hunosa, con una superficie de algo más de mil metros cuadrados. El proyecto se ubica en suelo industrial, teniendo que adaptarse a las condiciones del Proyecto de Urbanización del Plan Especial de Protección de las Antiguas instalaciones del Pozo Siero, en Lieres.

Tal y como adelanto este periódico, Timberfor se dedica a la gestión integral de los montes y aprovechamientos forestales. Desarrollan desde cortas hasta plantaciones, mantenimientos o certificaciones, disponen de maquinaria para la recogida y empacado de biomasa obtenida de los restos de las cortas y suministran distintos tipos de astilla para fines energéticos de carácter industrial.

En el caso de Lieres es el ámbito de la producción de biomasa, de astilla, lo que centrará la producción. En la nave que en su momento Hunosa levantó para un proyecto similar que no llegó a desarrollarse, se ubicará la planta de trituración que funcionaría de manera continua. "Planta de tratamiento y gestión de biomasa aquí en Asturias no hay ahora mismo ninguna de producción continua. Las hay de astilla, pero no de producción continua de biomasa", explicaba hace unos meses a este diario un responsable de la firma.