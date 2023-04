El Partido Popular (PP) de Siero puso este viernes de largo su candidatura para mayo en un acto en un llagar de Tiñana, con la presencia del candidato regional, Diego Canga, y con el objetivo de "ganar las elecciones y poner a Siero en el lugar de importancia que se merece". Así lo indicó el cabeza de lista, el abogado poleso Juan Luis Berros, quien quiso apuntar en su intervención algunos de los planes para el concejo en el caso de vencer en las elecciones del 28 de mayo. "Espabilar el PGOU de Siero, con criterios expansivos, porque estamos en el centro de Asturias y este concejo no es un Parque Nacional; tenemos que fijar población, dar importancia a Siero para que pase de ser el cuarto municipio de Asturias a ser todo lo que pueda ser". Y a ello se suma, según Berros, la necesidad de "fijar empresa, porque somos el polígono industrial natural del Principado".

El candidato habló de las necesidades de movilidad para "comunicar los centros de población más grandes con la amplia zona rural del concejo", así como de la "urgencia" de "mejorar las carreteras, porque hay muchas que ni siquiera tienen ocho metros de ancho y accesos peatonales". Un objetivo de vertebración en el que, según afirmó, "gastaremos el dinero que sea necesario". Además, abogó por la mejora del transporte público.

Asimismo, enumeró varias propuestas en el ámbito cultural y educativo, como la creación de nuevas escuelas para bebés de hasta 3 años, la puesta en marcha en el concejo de un conservatorio "profesional o elemental" o la obtención de una delegación de la Escuela de Idiomas. En el plano de la participación apostó por "volver a la figura de los alcaldes de barrio". "Además, mi compromiso en la alcaldía será tener un día a la semana de visitas de la gente, para entrevistarse con cualquiera que tenga un problema de cualquier índole", añadió.

Diego Canga, por su parte, quiso apoyar la candidatura de Juan Luis Berros subrayando su "afecto particular" por el candidato sierense, toda vez que "ha demostrado su valentía". "Tenía como yo una vida confortable, saneada, y ha hecho un esfuerzo muy generoso para presentarse a la alcaldía de Siero. Eso me recuerda a mí mismo, para intentar ser presidente de Asturias", indicó. El reto que asume Berros "es difícil y hay que ser objetivos; me gustan las personas con coraje y Juan Luis tiene todos los mimbres para ser un gran alcalde de Siero", destacó Canga.

Berros va acompañado en los primeros diez puestos de la lista por Natalia González, Javier Mateus, Graciela Velasco, Borja Lapuerta, Paula Onís, Ana Carmen Yáñez, Alejandro Braña, Felipe Menéndez y Octavio Jesús Riestra.