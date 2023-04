La Fresneda es uno de los grandes polos de crecimiento de población del concejo de Siero, con un perfil muy marcado de nuevos moradores: familias en su mayoría jóvenes con hijos en edad escolar. Ese retrato poblacional, unido al hecho de que la urbanización cuenta desde poco un instituto, ha provocado que "se produzca un efecto arrastre que hace que haya gente que apueste por la zona porque sus hijos ya pueden cursar la Primaria y la Secundaria sin salir de aquí".

Así lo señala Javier Hernández, secretario del centro, que ve como, año tras año, deben enfrentarse a la incertidumbre de si habrá espacio para todos los niños, con la certeza de que "el colegio ya hace tiempo que se quedó pequeño, tanto en aulas como en patio, comedor y zonas comunes". Y con la seguridad también de que "ya no hay hacia donde ampliar, no tenemos espacio físico, no podemos olvidar que ya llevamos tres ampliaciones, la primera de ellas para la escuela Infantil", apunta.

Así las cosas, cada vez son más la voces que reclaman un nuevo colegio, con espacio suficiente para lo que está por venir. De momento, el próximo curso se ofertarán 46 plazas para niños de 3 años, 13 plazas para los de 4 años y una sola plaza para pequeños de 5 años. Luego, la cosa se complica. A partir de tercero y hasta sexto curso no hay ni una sola plaza libre. "Desde hace un tiempo venimos observando un goteo constante de nuevos alumnos que llegan a La Fresneda por cambio de residencia de sus padres", alerta Hernández.

Con decenas de nuevas viviendas en construcción o en proyecto para dentro de poco, se prevé que el problema se siga agrandando. "Lo cierto es que la solución no parece sencilla", sostiene el profesorado, temeroso de que no se pueda ofrecer una calidad educativa adecuada con unos ratios de alumnos por aula cada vez más elevados y una matrícula que este curso llega a 430 escolares.

No hace mucho que los técnicos de infraestructuras de la Consejería de Educación visitaron el colegio para estudiar cómo se podría dotar de más espacio, pero no se llegó a ninguna conclusión y la propia consejera, Lydia Espina, dio por zanjado el asunto a inicios de curso, señalando que no se preveía ninguna actuación a corto plazo.

La Plataforma Vecinal de La Fresneda se suma a la preocupación de los docentes y sostiene que la única medida de futuro será la construcción de un nuevo colegio con espacio suficiente. "Se prevé que la zona siga creciendo y que la matrícula sea al alza, así que los niños merecen un espacio digno", apunta la concejala Alejandra Cuadriello, quien lleva tiempo reclamando una actuación en este sentido y para que la falta de aulas no sea una cortapisa para las familias a la hora de escolarizar a sus hijos.