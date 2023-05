El productor de manzana de sidra de Colláu (Siero) José Luis Fernández Álvarez es el nuevo presidente de la Asociación en Defensa de los Cosecheros de Asturias, tras la renuncia de José Luis Poladura, de Villaviciosa, para dar el salto a la política regional como cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por el Oriente. El nuevo representante del colectivo tiene claro por dónde pasa el futuro de las pumaradas: subir el precio del kilo de fruta, renovar las plantaciones, aumentar las hectáreas y una regulación pública del sector.

"Llevamos cuarenta años con el mismo precio, cuando los costes de producción suben pero el precio de la manzana se mantiene. Hay un estudio que indica que habría que pagarla a 60 céntimos de euro y, como mucho, se paga a 40 céntimos. Realmente, no se rige por la ley de la oferta y la demanda, porque el año pasado que había muy poca manzana nos la tenían que haber pagado a 80 céntimos", afirma Fernández. Además, el cosechero lamenta que, en años con poca producción "nos dicen que esperemos a recogerla porque ya están cogiéndola fuera". "Somos un mercado pequeño y los que nos fastidiamos somos los productores", sostiene.

Esta situación hace que se abandonen muchas pumaradas ante la falta de rentabilidad, perdiendo cada año varias hectáreas de manzana de sidra. Sin aliciente económico, "no compensa agacharse a pañar manzana y no es solo eso porque hay que podar, abonar, sulfatar, perder las vacaciones y a la gente no le compensa recogerla", señala José Luis Fernández, quien alude también a los obstáculos que enfrenta el sector por la entrada de manzana de fuera, principalmente de Francia. "La manzana es muy barata a nivel mundial, por lo que estamos muy vendidos y los franceses tienen muchas subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) por superficie. Las nuestras son muy pequeñas y eso hace dumping, porque les permite bajar el precio", afirma. También denuncia que llega manzana en barco a Gijón procedente del cono sur que se compra a 5 céntimos de euros y que, incluso, se adquiere el mosto ya fermentado". "No es ecológico, ni sostenible", denuncia.

Fernández considera que el sector sidrero debería estar regulado y pone como ejemplo el vino Albariño de Galicia, con un precio mínimo la botella de 8 euros. "Llevamos años en los que el precio lo fija un llagar y creo que los cosecheros tenemos algo que decir al respecto. Cosecheros, llagareros y sidrerías tenemos que sentarnos con la Administración y hablar para ir de la mano con visión de futuro, porque se podría generar un tejido económico fuerte. Tenemos que competir en calidad y no en precios, el producto es un emblema de Asturias y lo merece", subraya.

El nuevo presidente de los cosecheros advierte que que, de no subir los precios, en unos años no habrá producción suficiente de manzana asturiana. Una de las variables es el relevo generacional, que no ocurre debido a los bajos precios, pese a la exigencia en el cuidado de los manzanos. "La mayoría de plantaciones son de gente de 80 años y cuando ya no pueden o no están, los jóvenes no siguen porque no quieren producir por debajo de costes", advierte.

Otro de los problemas que señala el nuevo responsable del colectivo, en el que hasta ahora era el vicepresidente, es que las pumaradas de Asturias están muy envejecidas y no se abren nuevos cultivos más allá de los que impulsan los llagares. "La gente no tiene ilusión pese a que es una inversión mediana y hay que esperar pocos años para que produzcan". Por eso, dice, tampoco se crean nuevas pumaradas, lo que va lastrando año a año la capacidad productora de la región.