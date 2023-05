La Asociación de Comercio Local de Siero lanza este mes de mayo una campaña con 250 bonos de descuento a través de su página web en una iniciativa en materia de digitalización del sector y para atraer a la clientela que compra online. Con esta propuesta, en la que el colectivo invierte 2.500 euros, se generarán 7.500 euros de ventas en los establecimientos.

Los interesados deben acceder a la web de la entidad o a través de sus redes sociales para comprar el bono, que tiene un coste de 20 euros a los que la asociación añade 10 euros más para la compra. Cada persona podrá adquirir un máximo de tres bonos que serán canjeados en los comercios. "Casi la mayoría lo hace así", detalla Begoña González, gerente del colectivo.

Cada bono debe ser gastado en su integridad en el mismo comercio no pudiendo destinar, por ejemplo, 5 euros en una tienda y otros 5 euros en otro establecimiento. Y la caducidad de la campaña es el 31 de mayo. "Es la campaña que más éxito tiene, están encantados tanto los comerciantes como los clientes", destacan desde la entidad. De hecho, en las primeras horas de la salida de los bonos, ya se vendieron 50.

Además, para aquellos que no se manejen aún con las redes sociales y la compra online, la asociación ha guardado 25 bonos que venderán de manera presencial el próximo martes en la Pola, de 12.00 a 14.00 horas, en el entronque de las calles Marquesa de Canillejas y Pablo Iglesias.

"No queremos olvidar a la gente que no utiliza mucho redes, no compra online o con tarjeta o no usa el mail", detalla. Y, si todo va bien, sacarán otros 25 bonos de venta presencial para el siguiente martes. Además, el colectivo ya trabaja en una nueva campaña de bonos, prevista para finales de año.