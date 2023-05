"Cuando alguien se pregunte qué es ser socialista, que mire al compañero Rubiera". Así resumió ayer el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, su intervención en la emotiva entrega del premio Vigil Montoto de la Agrupación Socialista de Siero a José Manuel Álvarez Díaz. Conocido popularmente como Rubiera, se trata de un militante de larga trayectoria que se ha significado especialmente por su trabajo "discreto, tenaz y generoso" dedicado a la "recuperación de la memoria histórica del socialismo asturiano", según destacó el jurado a la hora de decidir la concesión del galardón por unanimidad.

Unas doscientas personas, entre militantes del PSOE y vecinos a título particular, asistieron a la entrega del premio. Esta alta afluencia sorprendió para bien a los organizadores y obligó a cambiar la sala del centro polivalente de Lugones en la que inicialmente estaba previsto el acto por otra mayor, algo que retrasó ligeramente el inicio.

Abrió el turno de intervenciones Juan Cofiño, vicepresidente del gobierno regional y secretario general de los socialistas sierenses, quien destacó del premiado "su lealtad a las siglas del PSOE". Luchador antifranquista, por lo que llegó a estar encarcelado, Rubiera ingresó en 1976 en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), para pasar posteriormente a la de Siero, en la que se ha convertido en un referente moral, al igual que en la Fundación José Barreiro, donde ha desarrollado la mayor parte de su ingente labor para recuperar buena parte de la historia socialista de la región. Además, el homenajeado es un profundo conocedor de la biografía de Vigil Montoto, primer presidente de la FSA que da nombre al galardón anual del PSOE sierense.

Vecino, amigo y compañero desde hace muchos años, el alcalde, Ángel García, alertó de que iba a hablar como Cepi, el apodo con el que es conocido en Lugones, y no como político. El regidor, muy cariñoso en todo momento con Rubiera, valoró especialmente la labor que llevó a cabo en la localidad "para hacer pueblo", sobre todo en el desarrollo de actividades en la Casa de la Cultura "cuando aquí no había otra cosa". Además, agradeció el apoyo recibido por el premiado cuando hace más de veinte años decidió ponerse al frente de la organización de las fiestas de Lugones para que no desaparecieran.

Carta de Zapatero

También intervino en el homenaje Carmen Suárez, vicepresidenta de la Fundación José Barreiro, quien entregó a Rubiera una carta personal del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Este premio es un acto de justicia a un hombre decente y socialista", escribió el expresidente del gobierno, para quien "la trayectoria" del galardonado es "motivo de orgullo".

En nombre de Rubiera hablaron varios de sus hijos para agradecer la concesión del premio. Uno de ellos, Jesús Álvarez, bromeó, emulando a Gila, asegurando que, cuando el ayer galardonado nació, la comadrona dijo: "Señora ha tenido usted un socialista". "Siempre me llamó la atención su compromiso con las siglas, es un romántico del partido y de la UGT", subrayó Jesús Álvarez, antes de mirar con ternura a su padre y decirle: "Papá, socialismo eres tú".