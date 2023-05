Poco podía imaginar la colombiana Estíbaliz Rosas, de 46 años, que cuando llegó a Lugones en el año 2007, lo que se preveía un cambio a mejor en su vida, acabaría torciéndose de forma brutal. La mujer enfermó de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2012 y actualmente tiene que permanecer ingresada en una residencia porque no puede alimentarse por sí misma, necesita una sonda gástrica y cuidados especializados. Ya no habla, y sólo su hermana, Nereida Rosas, es capaz de entenderse con ella través de la mirada. "Si parpadea una vez, es que sí; si son dos veces, significa que no", cuenta emocionada. Un drama al que las dos hermanas añaden otro, el económico y burocrático que las está llevando a una situación "desesperada", afirma Nereida.

Su periplo comenzó el año pasado, cuando la situación de Estíbaliz llegó a tal punto de deterioro que tuvo que ser ingresada en el HUCA para instalarle la sonda gástrica. "Hasta entonces, estuvo en mi casa. Yo trabajaba, la atendía y me encargaba de todo, pero llegó un momento en que con mis cuidados no era suficiente", relata Nereida. Su hermana estuvo ingresada en total tres meses, porque "entremedias enfermó de covid". Una vez repuesta, se hizo necesario darle el alta hospitalaria.

"Yo no podía hacerme cargo de ella, porque tengo que trabajar, tengo una hija y, además, cuido de mis dos sobrinos", continúa Nereida. En principio, contó con el servicio de ayuda a domicilio. "Me cobraron un dineral, unos 8.000 euros pagué, sin saber que tenía derecho a la ayuda a la dependencia por la situación de mi hermana", sostiene. Un dinero que ha reclamado y del que nada ha sabido. "Solo me dicen que tengo que esperar, cuando me corresponde que me lo devuelvan", señala.

Así las cosas, con el alta en la mano y a través de la trabajadora social, se buscó una residencia para Estíbaliz, donde supuestamente iba a estar bien atendida. Paralelamente, se le concedió la ayuda a la dependencia que le correspondía. La enferma fue trasladada a una residencia de Gijón. "Allí me cayó el alma a los pies", afirma Nereida. "La metieron en una habitación del tamaño de un zulo, sucia, con olor a orina, donde ni siquiera le hacían limpieza bucal y donde le metían la comida y la medicación a toda velocidad con una jeringuilla, cuando el informe médico decía claramente que debía ser poco a poco. No había ronda nocturna y mi hermana se quedaba sola completamente, sin vigilancia de nueve de la noche a ocho de la mañana", explica indignada Nereida Rosas.

"Supe desde el primer momento que no la iba a dejar allí", afirma. De hecho, sólo permaneció en dicha residencia quince días. Tras dar muchas vueltas, encontró otra residencia en Lugones, en la que "está muy bien atendida y hasta ha subido de peso". Pero, para su sorpresa, el Principado le ha retirado la ayuda a la dependencia con la que costeaba la estancia. "Por cambiar de residencia y porque, según me dicen, la nueva no cumple los requisitos para contar con la ayuda". "Nuestra situación ahora es desesperada, muy dura. Trabajo limpiando en todo lo que puedo, voy a ver a mi hermana y cuido de sus hijos y de mi familia, es una carga insoportable", lamenta. A todo ello se añade que "me llegaron a llamar para advertirme de que el cambio de residencia tendría consecuencias", asegura Nereida.

A la espera de que le devuelvan los 8.000 euros que pagó por la ayuda a domicilio, y sin la ayuda a la dependencia que le corresponde a su hermana desde el pasado mes de septiembre, la vecina de Lugones asegura que ya no puede más. "Me estoy llenando de deudas y ya no sé qué hacer. Nadie nos pregunta, no importamos a nadie", clama con enorme tristeza. Su única satisfacción, en medio de tanta dureza, es que su hermana está bien atendida: "Quiero que lo que le quede de vida esté contenta", concluye.