Lucía Noval lleva desde finales del 2020 al frente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, un cargo que asumió con entusiasmo y ganas de renovar unas celebraciones que congregan a miles de personas en la capital sierense.

–¿Qué balance hace de las fiestas de Comadres y Güevos Pintos de este año?

–Es un balance muy positivo a nuestro parecer. Con respecto a Comadres, hemos dado continuidad a nuestro proyecto de "La Pola güel a bollu", donde hemos centralizado todas las actividades en el interior de la Plaza Cubierta, con el denominador común de los elementos tradicionales de la fiesta: el bollu de Comadres, la tortilla salona y las meriendas del jueves de Comadres y del viernes de Comadrines. Este año ha habido una gran afluencia de público. Una de nuestras prioridades al acceder al cargo en 2020 era la recuperación de esta fiesta y, a pesar de que muchos nos decían que era imposible, ahí están las cifras de asistencia y de seguimiento de las actividades convocadas. En Güevos Pintos, más de lo mismo. Creemos que ha sido un año excepcional.

–¿Y el balance del trabajo de la Sociedad de Festejos?

–Hemos intentado diferenciarnos de anteriores juntas directivas, tomando decisiones que no pusieran en peligro la estabilidad económica y financiera de la asociación y tratando de ser transparentes y responsables con los gastos que hemos tenido que afrontar. En el apartado social, hemos intentado modernizar y digitalizar una asociación que vivía anclada en los años 90. El año pasado desarrollamos nuevas acciones en temas de sostenibilidad y responsabilidad verde, con las medidas adoptadas en el Prau de El Carmín para la separación y posterior reciclaje de la basura que se generó. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer, pero somos pocos y a veces resulta muy difícil compaginar nuestras vidas profesionales y personales con nuestra labor en Festejos.

–¿Echan de menos más colaboración municipal?

–Somos muy pocos y echamos de menos más colaboración en general, también vecinal y de los negocios de la villa, ya que son los principales beneficiados de las fiestas que organiza una pequeña asociación de no más de 900 socios en una localidad con una población de casi 15.000 personas. Pedimos que en ciertos momentos se puedan utilizar otras partidas o usar recursos municipales para sufragar algunos gastos de funcionamiento de las fiestas o para no incurrir en costes de contratación de personal en ciertas actividades. Para que la gente se haga una idea, ahora mismo recibimos unos 15.000 euros de subvención para la organización de El Carmín (10 días de fiesta), pero los gastos son muchísimo mayores. Estaremos todos de acuerdo en que, si tuviera que hacerse cargo el Ayuntamiento de la organización, lo haría por una cantidad cuatro o cinco veces superior. Lo mismo se aplicaría a Güevos Pintos y Comadres.

–¿Cree que los vecinos de la Pola valoran en su medida el trabajo de la Sociedad de Festejos?

–Sí. Creemos que la gran mayoría de la gente valora nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y que está contenta con cómo se están haciendo las cosas. Así nos lo han hecho saber en muchas ocasiones. Sabemos que es muy difícil contentar a todo el mundo y que siempre habrá gente que critique nuestra labor. Por otro lado, también creemos que una gran parte de los polesos y polesas todavía hoy en día desconocen quiénes son los organizadores de las fiestas, creyendo que recaen exclusivamente en el Ayuntamiento.

–¿Cómo descubrieron que Güevos Pintos no está declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional?

–Cuando entramos en la junta intentamos buscar, en la poca documentación que había, alguna referencia a la denominación de interés turístico nacional de los Güevos Pintos, pero no encontramos nada. Teníamos ya algunas sospechas, pero no fue hasta el año pasado, cuando un socio escribió un artículo histórico sobre lo que ocurrió con la "no" declaración de la fiesta de Güevos Pintos, y lo confirmamos con el Principado. El cartel anunciador de la fiesta ya estaba impreso y no pudimos pararlo el año pasado, pero este año decidimos hacer las cosas bien y no incluir ya la mención.

–¿Qué pasos van a seguir’

–Nos parece una injusticia histórica que los Güevos Pintos no sea una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Cumplimos sobradamente con los requisitos básicos de la fiesta en cuanto origen, antigüedad o valor cultural, pero existen otros requisitos de difusión acorde con los tiempos que vivimos y para los que ya hemos dado los primeros pasos. Antes del final de este ciclo de cuatro años, nos gustaría poder iniciar los trámites para solicitar la mención.

–¿Puede adelantar alguna novedad para El Carmín?

–Estamos trabajando para tener unas fiestas en las que todos tengamos nuestro espacio y podamos disfrutar de diferentes opciones de ocio. También queremos dar continuidad al proyecto de sostenibilidad y responsabilidad en los praos de la Sobatiella, dándole una vuelta más a un problema que año tras año se repite: la basura en el prau. Además, por el bien de la fiesta necesitamos recuperar el espíritu de lo que era y debería ser la romería de Asturias: una merienda con familiares y amigos.