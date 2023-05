Agenda: consulta qué hacer hoy, 13 de mayo, en Siero y en el resto de Asturias

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película «Vaya vacaciones» (España, 2023). Habrá tres pases: a las 17.30, a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto en Grado. La Capilla de los Dolores acoge a las 19.30 horas el concierto de Toli Morilla «Mujeres poetas en canciones», una colección de canciones compuestas sobre textos algunas de las más destacadas poetas asturianas como María Teresa González, Marta Mori, Teresa Lorences y Aurora García Rivas, entre otras. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Literatura en Poreñu (Villaviciosa). La literatura será la encargada de abrir las IX Jornadas Culturales de Poreñu, en Villaviciosa, con la charla «El papel de la mujer en la literatura. Literatura y poesía en Asturias», a la que precede el acto de inauguración de las jornadas, que correrá a cargo de las escritoras Esthi Rubio y Patricia Ramos. Todas las actividades del programa de estas jornadas se celebrarán a las 17.00 horas en el Local Social de Poreñu.

Día del jubilado y Festival de canción asturiana en Sariego. A las 13.00 horas en el polideportivo municipal de Vega comenzará la jornada con una misa cantada por el «Coro Errante Comarca de la Sidra», a la que seguirá la entrega de la distinción «Jubilada del año» a Tere Vigil, de Barbechu, Narzana. A las 14.30 horas será la comida de hermandad. Después, a las 16.30 horas, comenzará el Festival de canción asturiana, que contará con la presencia del monologuista Chema Fosagra, los cantantes de tonada María José García Álvarez y Álvaro Fidalgo Barredo, el gaitero Alfonso Fernández Álvarez y el acordeonista Pablo de Con García.

Actividad artística y literaria en Las Regueras. La Casa de Cultura de Santullano acoge a las 18.00 horas una actividad dirigida al público familiar que consiste en la lectura del álbum infantil ilustrado «El poema que cayó a la mar», de Aurelio González Ovies y Ester Sánchez, editado por Pintar-Pintar, y un posterior taller de estampación de peces o gyotaku, una técnica de impresión japo­nesa.

Oviedo

Concurso de pintura rápida. La plaza Trascorrales y sus alrededores acogen el IX Concurso de pintura rápida de Oviedo entre las 15.00 y las 19.00 horas. Los interesados en participar podrán inscribirse todavía hoy hasta la hora del comienzo en un punto de control establecido previamente en la plaza. Los ganadores de las tres categorías se conocerán en torno a las ocho de la tarde.

Festival coral. El Auditorio Príncipe Felipe acoge, a partir de las 19.30 horas, el XIX Festival Coral «Ciudad de Oviedo» con la participación de los coros «Vetusta», «Támbara» y «Garoé», dirigidos por Carlos Ruiz, Sara María Rodríguez y Raúl Barrio. Entrada libre hasta completar el aforo.

Automóvil. La antigua fábrica de armas de La Vega acoge, hasta el domingo, la II Feria del Automóvil «Ciudad de Oviedo». En total, 36 marcas de automóviles mostrarán en el antiguo taller de cañones y el de utillaje y diseño de herramientas sus últimos modelos. El horario de apertura de la feria es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas «Xácara» y la asociación de baile y música tradicional «La Xordia» protagonizan entre las 11.30 y las 14.30 horas las actuaciones del programa «Folclore en la calle», que se desarrollarán entre el centro y el casco histórico.

Música en la calle. La plaza del Conceyín de La Corredoria acoge, a partir de las 13.00 horas, un concierto de la Banda de Música «Ciudad de Oviedo», dentro del programa «Música en la calle».

Teatro. El teatro Filarmónica es escenario de la representación de la obra teatral «Cris, la pequeña valiente». Se trata de una obra recomendada para el público familiar (mayores de 6 años), con una duración de 70 minutos. El precio de las entradas oscila entre los 6 y los 8 euros.

Fiesta de Primavera de Trubia. La Sociedad de Festejos de Trubia celebra hoy la segunda jornada de su Fiesta de Primavera. A las 12.00 horas comenzará la sesión vermú. Por la tarde, a las 19.00 horas, habrá juegos tradicionales, y una parrillada a partir de las 21.15 horas. El «Dúo Impacto» y el acordeonista Iván París protagonizarán la verbena nocturna.

Fiestas del Antiguo. Segunda jornada de las fiestas del Antiguo en la Corrada del Obispo. A las 12.00 horas habrá una sesión vermú amenizada por DJ Álex y el Mago Pelayo. A las 14.00 horas comenzará el reparto de una paella solidaria, cuyos vales se venderán previamente. A las 19.00 horas tendrá lugar un cuentacuentos a cargo de David Acera, y a las 21.30 horas dará comienzo la verbena animada por los grupos «Costa Norte» y «Dragón».

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el 21 de mayo, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente» El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Gijón

Antiguo Instituto. A las 13.30 horas tendrá lugar la charla divulgativa «El repertorio de ballet clásico, una aproximación a su contenido», a cargo de María López, en el Antiguo Instituto.

FICX Plus. Dentro del ciclo «Desorden y concierto», del FICX Plus, se proyectará el documental «Ennio, el maestro», a partir de las 12.00 horas en la Escuela de Comercio. Y por la tarde, a las 17.00 horas, en el mismo escenario, se podrá ver «CAN and Me», y a las 19.30 horas «Fiesta».

Teatro. La obra «Tercer cuerpo, la historia de un intento absurdo», del dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, será representada a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos por Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero, que interpretan a cinco personajes unidos por la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar.

Jardín Botánico. A partir de las 12.00 horas se imparte el taller para adultos «Iniciación al arte del bonsái», a cargo de Cristina Magide, en el Jardín Botánico Atlántico.

Centro de Interpretación Monte Deva. A las 11.00 horas se celebrará la actividad micológica «Setas de primavera» en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva.

Centro Municipal Integrado de El Llano. Dentro del programa «Espareciendo cultura», Ana Capilla ofrecerá la obra «Historias con sabor» en el Centro Municipal Integrado de El Llano a partir de las 12.30 horas.

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas se estrenará el cortometraje «Mal negocio» en el Ateneo de La Calzada.

Laboral Cinemateca A las 19.00 horas se proyectará «La sombra de José Vitini» en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

CMI Pumarín-Gijón Sur. Xavier Deltell ofrecerá un monólogo-show interactivo musical titulado «Dando la nota» a partir de las 19.00 horas en el Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur.

Conservatorio de Música y Danza. La iglesia de Nuestra Señora de Fátima acoge a las 19.00 horas un concierto de la Orquesta de Flautas del Conservatorio de Música y Danza de Gijón, bajo la dirección de Isabel García Suárez y con la participación como pianista de Óscar Camacho Morejón.

Sociedad Cultural Gesto. A las 13.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar el espectáculo de «Tras la Puerta Títeres» titulado «Pic Nic de cuentos», una creación de la actriz y titiritera Ana Laura Barros Izcovich. El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gesto y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Laboral Centro de Arte. A las 12.00 horas se celebrará un taller taller infantil bajo el título «Un paisaje invisible» en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Además también habrá visitas guiadas dentro de las jornadas de puertas abiertas a las 12.30 y 16.30 horas.

Mercado Ecológico y Artesano. La plaza Mayor acoge una nueva edición del Mercado Ecológico y Artesano en la plaza Mayor, en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés. A las 20.15 horas, representación de «El gesto imperceptible», obra del dramaturgo José Busto, premio «Lope de Vega» de teatro.

Días Europeos del Camino de Santiago. Teatro en la calle. Desde las 12.00 horas se representa la obra «Las huellas del Camino» en la Antigua Pescadería de Avilés. En Corvera, itinerario de 3 kilómetros por el Camino de la Costa, la salida de Cancienes es a las 11.00 horas y de Las Vegas a las 11.45. Todas las actividades son gratuitas.

Bebecuentos. La Biblioteca Bances Candamo acoge una sesión de bebecuentos con Beatriz Sanjuán. La sesión comienza a las 12.00 horas y está recomendada para público de entre 6 meses y 3 años.

Sábados en las «biblios». Las bibliotecas de Los Canapés, La Luz y La Carriona ofertan, de 11.00 a 13.00 horas, talleres gratuitos para promover la conciliación familiar.

Bosque Comestible. A las 11.30 horas, yoga en el Bosque Comestible, actividad gratuita en la parcela municipal de la calle José Cueto, detrás de la Escuela de Idiomas.

Patios Abiertos. Una actividad que supone la apertura los fines de semana de los patios escolares para usos vecinales, comunitarios y para la realización de actividades tanto lúdicas como deportivas. Se abren de 10.00 a 22.00 horas los patios de los colegios públicos de Villalegre, Marcos del Torniello y El Quirinal.

Patio Patín. En el patio del Edificio Fuero, patinaje para toda la familia a partir de los 3 años con monitores profesionales, que enseñarán de forma gratuita. Los sábados la actividad se realiza en el patio del Edificio Fuero (si el tiempo lo permite) y los domingos en el colegio Versalles. Es obligatorio utilizar casco y protectores. De 12.00 a 14.00 horas.

«Hoy se sale». Actividades de ocio juvenil todos los sábados , en el local Social Abierto (José Cueto, 46), de 17.00 a 21.00 horas: sala de juegos (ping-pong, billar, futbolín, juegos de mesa...), encuentros keipop y torneos deportivos.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Exposición de Vielba en el Niemeyer. «Vielba, 1921-1992», esta exposición ofrece una amplia monografía de la obra del fotógrafo Gerardo Vielba. Puede visitarse, de miércoles a domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Beatriz Rico en Cancienes. En La Lechera, en Cancienes, a las 18.00 horas proyecta la película «Los hombres siempre mienten» y después la actriz Beatriz Rico participa en un debate con el público.

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge sendas exposiciones, una conjunta «Entre pensamiento y expresión», de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y «Lo elevado profundo» de Ros Boisier. Pueden visitarse, de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 24 de junio.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición «Idus de marzo», coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Estará abierta hasta primeros de junio. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de «La Flor» de Lada, en Langreo. El distrito langreano de Lada celebra este fin de semana sus fiestas de La Flor, una de las citas más esperadas en el concejo. Hoy la programación comienza a mediodía, con canción asturiana a cargo de José Manuel Robledo, «Lolo de Cabranes», y Avelino Fernández Corte. Ya a las 17.00 horas será el turno de los juegos infantiles, con la asociación «Ye lo que hay». Por la noche, desde las 23.00 horas, tendrá lugar la segunda verbena, con la orquesta «La Principal» y el DJ «AGG».

Teatro en La Felguera. Esta tarde, en el Nuevo Teatro de La Felguera se representa la obra «Lobas, gatas, un té y el calor», que lleva a escena el grupo de «Les Filanderes». Comienza a las 20.15 horas.

Lena viaja al siglo IX recreando un campamento medieval. Pola de Lena viaja este fin de semana al siglo IX. La plaza Alfonso X el Sabio acogerá una actividad con la que se recreará «con total rigor un campamento de la época de Ramiro I», quien construyó la iglesia prerrománica de Santa Cristina. El campamento abre hoy de 16.00 a 21.00 horas. Habrá todo tipo de talleres y espectáculos.

Concurso ganadero en Aller. El ferial de Cabañaquinta acoge hoy el concurso ganadero «Valles de Aller». El recinto abre sus puertas a las 9.00 horas.

Festival de la Sidra en Sotrondio. Hoy Sotrondio celebra su Festival de la Sidra, con diez lagares. Los horarios para catar la sidra son de 13.00 a 14.30 y a partir de las 18.30 horas por la tarde. Además, habrá diversas actuaciones musicales.

Festival de videojuegos en Mieres. El Mieres Centru Cultural acoge hasta mañana, día 14, la «Mieres Steam Lab Videogame», con entrada gratuita hasta completar el aforo, un evento en el que los videojuegos son los protagonistas. El horario es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Oriente

Presentación en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la presentación del libro «No hay país. Crónica política (y sentimental) de Asturias (1975-2022)», de Xuan Cándano, al que acompañarán el médico Carlos Suárez Nieto, la concejala de Cultura Marisa Elviro y Xune Elipe, cantante de «Dixebra». Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto de música tradicional en Cabrales. El Parque de Arenas de Cabrales acoge a las 18.00 horas un concierto a cargo de «Los Gascones», una formación de acordeón, bombo, gaita y tambor con una amplia experiencia en la música tradicional de Asturias. Ya de noche, a las 22.30 horas, «Llan de Cubel», grupo asturiano de folk con casi 40 años de historia, se subirá al escenario del Parque.

Concierto de pop-rock en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas el concierto de pop-rock que ofrece el «Dúo Amati», que con su violín y chelo eléctricos aborda las canciones más famosas del pop y el rock nacional e internacional de una forma diferente. Entrada libre hasta completar el aforo.

Charla sobre Rosario de Acuña en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la charla «Rosario de Acuña, vida y pensamiento feminista», a cargo de Dulce Gallego, del Fórum de Política Feminista. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Taller de cosido copto en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge en horario de 11.30 a 13.30 horas (también habrá otra sesión el próximo sábado 20 de mayo) un taller de cosido copto, una técnica ancestral con la que se encuadernaron los primeros códices. Con plazas limitada, es necesaria inscripción previa en la Casa de Cultura o en el teléfono 985 86 11 23.

Occidente

Concierto coral en Grandas de Salime. La colegiata de El Salvador de Grandas de Salime acoge a las 18.00 horas el concierto «El sonido de las palabras», a cargo de «El Coro de las Otras Voces». El programa incluye obras de polifonía medieval y renacentista vinculadas al Xacobeo, además de temas de la tradición asturiana. Entrada libre hasta completar el aforo.

Feria del Libro en el Mundo Rural en Navelgas. Durante hoy, sábado, y mañana, domingo, Navelgas acoge su III Feria del Libro en el Mundo Rural, con la presencia de un buen número de autores y editoriales de la región. En la jornada de hoy, entre otras actividades y presentaciones, a las 17.30 horas habrá un cuentacuentos y un taller participativo sobre el libro «Tú también puedes», de Anna Llauradó, a cargo de Patricia Zuya, y a las 19.30 horas la presentación del libro «El individuo flotante», de Marino Pérez Álvarez, que estará acompañado por Manuel García Linares.

Concierto de Héctor Braga en Vegadeo. El Auditorio Félix Menéndez de Vegadeo acoge a las 20.00 horas el concierto «Sonidos del Camino», de Héctor Braga, con las músicas de tradición oral y los instrumentos que refleja el arte románico de Asturias (siglos XII-XIII). Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto coral en Belmonte. El Centro Sociocultural de Belmonte acoge a las 19.00 horas el concierto «Encuentro de dos mundos», en el que España y Venezuela unirán sus voces a través de los coros «Belmonte» y «Avao».

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge la proyección de la película «Asedio» (España, 2023) a las 19.30 y a las 22.00 horas.