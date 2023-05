Cada vez más gente joven y cada vez más presencia femenina. Alcohólicos Anónimos, entidad que presta apoyo a personas que tienen problemas con la adicción a la bebida, está notando en Siero un cambio de tendencia que también se produce a nivel nacional, con perfiles que se ajustan a una bajada de edad y con más mujeres que acuden en busca de ayuda.

La entidad tiene un grupo estable de unas 15 personas, aunque llegaron a ser 35. "En la actualidad hay tres personas de unos 30 años, y antes eso no pasaba", señalan los miembros de la asociación, que este sábado celebran sus 26 años en Siero con un acto en el auditorio de la Pola desde el que darán a conocer sus métodos de trabajo y sus experiencias. También empiezan a llegar mujeres, algo que se nota a nivel nacional y también en el municipio. En cuanto al perfil socioeconómico, también se está notando una variación: "Hay muchas personas con carrera universitaria, chicos que adquirieron el hábito de salir a tomar algo y para los que acabó convirtiéndose en un problema", sostienen desde el colectivo.

En sus locales de la calle Danza Prima de la Pola hacen una labor de acogimiento y acompañamiento a personas de Siero y de varios concejos vecinos. "Aquí ni reprochamos nada a nadie, ni les decimos qué tienen que dejar de beber; nosotros escuchamos y les contamos nuestras experiencias, para que el que llega vea que hay mucha gente que pasó por lo mismo. Pero son ellos los que tienen que estar listos", sostienen los responsables de la entidad. "Por lo general, cuando cruzan nuestras puertas por primera vez llegan con cara de susto y, muchas veces, obligados por el entorno familiar o laboral, que es el que sufre las consecuencias del alcoholismo", añaden los mismos portavoces.

"El primer paso para iniciar la rehabilitación es reconocer que hay un problema, porque todo el mundo está seguro de que controla, y no es así. Cuando pasa el tiempo, la situación empeora y empiezan los problemas con la justicia o con las empresas en las que trabajan, por no hablar de las parejas y los hijos", sostienen desde Alcohólicos Anónimos de Siero. De ahí la importancia de "ser conscientes de que existe una dependencia, una adicción". Y de romper tabúes y estigmas. "Es una enfermedad que lleva aparejado que la sociedad aún te mira mal", resaltan.

En Alcohólicos Anónimos no encontrarán medicación ni charlas moralizantes. "De hecho, acudir al médico es imprescindible para superar los momentos de abstinencia y los psiquiatras son fundamentales para ayudar en la recuperación", indican. En sus sesiones, con dos reuniones a la semana, se trata de "compartir experiencias, para lo que contamos a los que llegan cómo llegamos nosotros, cómo lo afrontamos y lo superamos, con mucha gente que lleva muchos años sin probar una gota de alcohol", resaltan los responsables del grupo.

"Además, cada día se elige uno de los puntos de nuestro decálogo, o de la literatura que hay sobre el tema del alcoholismo, y reflexionamos entre todos", apuntan, con el fin de que "sea ese mutuo apoyo el que nos sostenga". Y esa es la clave: "Identificarte con lo que les pasa a otros, que es exactamente lo mismo, es lo que más ayuda", sostienen en el colectivo.

Todos comparten números de teléfono, están en contacto y, si es necesario, se hace lo que sea para ayudar. "Hace años, tuvimos a un chaval que tocaba en un grupo de música y en un concierto, para ayudarlo a llevar la ansiedad de beber en los descansos, me llamaba cada vez que paraban de tocar para charlar y pasar el mal momento, estuvimos así varias horas", señala Quino, uno de los integrantes de Alcohólicos Anónimos de Siero. Él llegó "con muchísimos problemas" y lleva desde 2005 sin beber. Amador llegó tan mal que no se acuerda de los primeros meses y también lleva años sin probar el alcohol. Avelino lleva cuatro años y pico, y Choni empezó en diciembre: "Después de que mi hija me pillara bebiendo en casa, pensaba que bebía de una forma social, pero tenía un problema y quiero arreglarlo", señala la mujer.

La clave reside en no volver a probar ni una gota de alcohol una vez que se deja. "La diferencia entre nosotros que lo hemos dejado y el que coge una borrachera es la primera copa que te tomas", resaltan desde el grupo.

Aunque hay quien "viene y se va", en Alcohólicos Anónimos no cierran la puerta a nadie. Además, también ofrecen el apoyo de la asociación Al-Anon para los familiares de las personas con problemas de alcoholismo. "Aquí seguimos para ayudar a quienes lleguen, porque un día así lo hicieron con nosotros", explican desde el colectivo, convencidos por su experiencia de que "si se quiere, se puede dejar la bebida".