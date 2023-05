¿Qué es el derecho al "olvido oncológico"? El ejemplo de lo que le pasó a una asturiana que demuestra su importancia

Mayte Pereiras, vecina de Lugones, hacía unos meses que había sido madre cuando le detectaron un cáncer de pecho. Estaba preparada para afrontar la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia... o lo que le tocara. Y lo superó. Pero quizá no estaba preparada para que, ocho años después del diagnóstico, con la enfermedad bien encauzada, al ir a pedir un crédito hipotecario al banco le pusieran pegas.

Le penalizó su historial médico y su caso es uno de los que apuntala una reivindicación que es un clamor: el derecho al «olvido oncológico». Es decir, el derecho a que un historial de cáncer no sea una losa casi de por vida. Ayer mismo, en Sevilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a que se implantará «de inmediato» una regulación contra las trabas o los mayores costes que asumen en hipotecas, seguros o créditos quienes han pasado un cáncer.

«Fuimos a pedir una hipoteca y, como casi todas, iba asociada a un seguro de vida. Cuando me preguntaron si tenía o había tenido alguna enfermedad grave, yo no mentí. Les dije que había superado un cáncer de mama hacía ya tiempo», recuerda Mayte Pereiras. Aún ahora, y han pasado 13 años, recuerda que su interlocutor puso gesto de que eso iba a ser un problema. Que lo tenían que estudiar.

Finalmente, a esta vecina de Siero le dieron el crédito, pero cuando recibió en su casa el recibo del banco se disgustó porque le aplicaban una penalización importante. «El seguro de mi entonces marido era de unos 170 euros mensuales y el mío llegaba a casi 300. Cerca del doble. No me lo podía creer», cuenta. Le tocó escuchar algún reproche: «que para qué había ido con la verdad por delante si no me habían pedido informes médicos. Pero yo soy así, no entiendo que tenga que mentir para no ser sancionada. Si te piden datos, yo soy sincera», indica.

Con esa misma claridad opina que es injusto que el cáncer sea un doble castigo. «Bastante has tenido con lidiar con la enfermedad».

Un profesional de una asesoría gijonesa confirmaba que el caso de Mayte es más común de lo que se imaginan los que no han vivido el tema. «Alguna vez algún cliente nos comentó que el seguro que le ponían en el banco para la hipoteca era carísimo por haber tenido cáncer, aunque ya estaba curado. La solución fue que lo tuvieron que avalar unos familiares», recordó.

Hace solo unas semanas el derecho al «olvido oncológico» quedó marcado en rojo en la agenda del Gobierno, tras una interpelación en el Congreso por parte de la diputada Pilar Calvo, de Junts. Y ayer, el propio Pedro Sánchez llevó el problema a la campaña electoral comprometiéndose a que el ejecutivo se va a poner a trabajar con urgencia sobre ello.

Discriminados

Sánchez trasladó la iniciativa tras una reunión con asociaciones de lucha contra el cáncer, asegurando que permitirá a quienes hayan superado un cáncer cinco años atrás, dejar de «ser discriminados o de sufrir condiciones más gravosas» a la hora de contratar productos o servicios como créditos, seguros o hipotecas. El objetivo es que esté en vigor en junio. Para hacerlo efectivo, se impulsará una iniciativa legislativa destinada a declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen.

Asimismo, establecerá por primera vez el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario. Este nuevo derecho beneficiará a quien haya finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior.

Hace años que los informes de entidades vinculadas al cáncer vienen avisando de lo que ocurre. Desde la Fundación Josep Carreras se daba esa misma alerta en un estudio sobre Jóvenes y leucemia.

Las cifras hablan por sí solas: tres de cada 10 pacientes tiene dificultades para acceder a una vivienda de alquiler y cuatro de cada 10 a una hipoteca. Las entidades bancarias suelen pedir al solicitante un seguro de vida.

«En el momento que presentas un informe médico que dice que has tenido una enfermedad oncológica lo tiran para atrás», explica Alexandra Carpentier, responsable del programa de Experiencia del Paciente de la Fundación. Ahora bien, ¿es obligatorio tener un seguro de vida para acceder a una hipoteca? No. Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) así lo señalan a este medio y destacan que «consideran apropiado que exista una legislación europea común». Sin embargo, la mayoría de entidades lo piden.

Es lo que le ocurrió a Eduardo García-Luengo. Le detectaron una leucemia en marzo de 2017. Tenía 37 años. Después de meses de ingresos, tratamientos muy duros y un trasplante de médula de un donante anónimo, consiguió superarla. Antes de su diagnóstico no se había planteado pedir un crédito, pero hace unos meses comenzó con los trámites y su sorpresa fue que no pudo acceder a él por haber tenido cáncer. «Cuando le conté al gestor mi historial médico, me dijo que no me iban a hacer un seguro de vida al ser persona de riesgo. Yo en teoría ya estoy sano, pero para ellos sigo siendo un enfermo», explica.

Se estima que el 47% de los pacientes oncológicos ha tenido dificultades para pedir un préstamo, el 70% para solicitar un seguro de decesos y el 83% cuando intentaba contratar un seguro de vida, según el informe.

Sin regulación

La Comisión Especial sobre la Lucha contra el Cáncer del Parlamento Europeo estableció en octubre de 2022 que antes de 2025 todos los países miembros deben tener una ley de derecho al olvido oncológico para garantizar que no se tenga en cuenta el historial de los pacientes cuando hayan pasado 10 años desde que terminaron su tratamiento, o cinco si fueron diagnosticados siendo menores de edad. En este momento hay dos países de la UE que no tienen regulado este asunto: Malta y España.

La ovetense Pilar Fernández es presidenta de la Asociación de Cáncer Metastásico de España y lleva media vida afrontando sucesivos diagnósticos. Es una de las personas que más sabe en España de las normativas nacional y Europea que les atañen y participa en cuantas comisiones políticas la requieren para trabajar los problemas asociados al cáncer. Y su orientación fue importante en la interpelación que la diputada Pilar Calvo le hizo al ministro de Sanidad sobre el «olvido oncológico», con la que se puso la maquinaria en marcha. A las pacientes metastásicas no les beneficiará una regulación que solo afectará a quienes logran la remisión del cáncer, pero igualmente reclama que «no se siga estigmatizadando a alguien que sufrió cáncer en algún momento de su vida, y que esas personas puedan seguir viviendo sin que unos informes médicos compliquen las cosas más básicas».