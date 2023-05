Compañías de Valencia, Galicia, Cantabria y Asturias, en el Festival de Títeres y la Palabra de Siero: "Los títeres no tienen edad" Geometría del Alma" de Teatro Plus, premio "Oh! de las Artes Escénicas de Asturias, cierra la edición que lleva representaciones a la Pola, Lugones y La Fresneda