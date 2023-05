Agenda: consulta qué hacer hoy 17 de mayo en Siero y en el resto de Asturias

Teatro en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas la obra «Cenizas desde Troya», taller escénico final 4. B de los alumnos de la promoción 2019-2023 de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias. Entrada libre.

Exposición en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge hasta el 27 de mayo la muestra colectiva de artistas plásticos asturianos «Paisaje asturiano. Reflexiones». De lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Centro

Cine en Lugo de Llanera. La Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge a las 19.00 horas la proyección de la película de animación «La belleza de la vida», dentro del programa «Cinemateca Ambulante». Entrada libre.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la muestra «El vistir», que forma parte de las Jornadas Etnográficas de Grau, con 30 retratos del fotógrafo oficial del concurso Indumentaria, Ojos de Hojalata, además de una colección de trajes tradicionales, un telar con su urdimbre y otras piezas relacionadas con los procesos del hilado del lino y la lana.

Exposición de fotoperiodismo en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hasta el día 24 la exposición «Miraes 2022», la XVIII Muestra de la Asociación de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 10.00 horas.

Oviedo

Conferencia. Continúa el ciclo «Oviedo, como origen del Camino» en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) con la conferencia «La mujer en el Camino». Intervienen: María Álvarez, profesora de Historia Medieval y subdirectora de la cátedra «Oviedo, origen del camino», y Andrea Fernández García, graduada en Historia y premio al mejor trabajo fin de grado de la cátedra «Oviedo, origen del Camino». El acto comienza a las 19.30 horas y la entrada libre hasta completar el aforo.

RIDEA. La sede del Real Instituto de Estudios Asturias (RIDEA) acoge a las 19.00 horas la conferencia «George Patterson (1811-1864). Ingeniero civil en Asturias, colono pionero en Nueva Zelanda», a cargo de José Ramón Patterson. Acompañan al ponente Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, y Melchor Fernández Díaz, miembro correspondiente del RIDEA y exdirector de LA_NUEVA_ESPAÑA. Entrada libre.

Conversaciones en la Universidad. La Biblioteca de la Universidad de Oviedo acoge, a las 18.00 horas, una nueva sesión del ciclo Conversaciones en la Universidad. El invitado es Javier Gomá, filósofo, escritor y ensayista español. La sesión se retransmitirá por streaming en el canal institucional de la Universidad de Oviedo.

Conferencia en el Milán. El departamento de Historia del Arte y Musicología ha organizado un ciclo de conferencias en recuerdo de la doctora Gema E. Adán Álvarez, titulado «Antigüedad y Edad Media». La segunda sesión tiene lugar hoy, a las 18.00 horas, en el Aula Gustavo Bueno e intervendrá el profesor Lorenzo Arias Páramo que ofrecerá la conferencia titulada «Intervenciones arqueológicas de Gema Adán en la Alta Edad Media en Asturias».

Cuentacuentos. Carlos Alba acude a las 18.00 horas a la biblioteca de Ciudad Naranco con el cuentacuentos «En qué momento vivimos». Requiere de inscripción previa en la biblioteca.

Bebecuentos. Beatriz San Juan acude a las 18.00 horas a la biblioteca de La Corredoria con el bebecuentos «La voz que canta». Requiere de inscripción previa en la biblioteca.

Exposición de la ONCE. La sala de cristal del Calatrava acoge una exposición de material específico que utilizan las personas con ceguera o discapacidad visual para la vida diaria, el trabajo, etc. Los visitantes podrán conocer las adaptaciones de diferentes objetos que estas personas utilizan en su educación, empleo, manejo de Nuevas Tecnologías, ocio... Además, se podrán ver y tocar obras del Museo Tiflológico de la ONCE. La muestra estará hoy abierta de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición de la Guardia Civil. Con motivo del 50.º aniversario de su Servicio de Desactivación de Explosivos, la Guardia Civil organiza una exposición en el Auditorio Príncipe Felipe que se desarrollará entre los días 16 y 21 de este mes. La exposición mostrará la evolución del servicio a lo largo de los últimos 50 años, con material utilizado en distintos periodos, así como artefactos de la Guerra Civil recuperados. La muestra estará hoy abierta entre las 17.00 y las 20.00 h. Entrada libre.

Escuela de Salud. Marta Álvarez Díaz, farmacéutica comunitaria, ofrece a las 19.00 horas en el centro social de Ventanielles la charla «Botiquín familiar», organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Asturias en colaboración con la Escuela Municipal de Salud. Entrada libre.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad», que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. Acceso gratuito. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el 21 de mayo, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente» El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Música de cámara. El Antiguo Instituto acoge, a las 19.30 horas, dentro del XII Ciclo de Conciertos «Los Profesores del Conservatorio», el espectáculo «Música de cámara para saxofón, bombardino y piano en la historia de la música», a cargo de Julián Oliver López, profesor de bombardino; Raúl Porrero Panduro, de saxofón, y Susana Albarrán Morocho, de piano.

Teatro Jovellanos. Marc Meliá ofrece un concierto a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos, enmarcado en el ciclo «Encaja2».

Ateneo Obrero. A las 19.00 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio, tendrá lugar una conferencia bajo el título «La resistencia a los antibióticos: una grave amenaza para la salud», impartida por Carlos Pérez Méndez. El acto lo organiza el Ateneo Obrero.

CMI El Llano. A las 19.00 horas, dentro del programa «Arte en el Barrio», Luis Núñez y Susana Sela ofrecerán un concierto en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas se proyectará «Priest» en el Ateneo de La Calzada, dentro del ciclo «El cine del Ateneo».

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 30 de junio podrá visitarse la exposición «La marcha de los Diez Mil», del artista visual Marcos Tamargo. De martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «Camín» en el Museo Casa Natal de Jovellanos. De martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el mes de septiembre podrá visitarse la muestra «Iluminar la noche. Quinqués en la colección del Museo». También se puede visitar hasta el 30 de septiembre la exposición «La memoria de Asturias en la tarjeta postal (1892-1941)», una colección de Martín Carrasco. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra «En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión». De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00.

Museo Barjola. Hasta el 2 de junio está abierta al público la exposición «De vidrio y lodo», de Juan Pérez. Hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «A tierra. Nacida de una roca», de la artista Inma Herrera. Hasta el 21 de mayo, estará la muestra «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 25 de junio estará disponible la exposición «La educación de las mujeres en Asturias», de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán. Los horarios son de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Hasta el 25 de junio podrá visitarse la exposición «Entre la vida y la muerte: el lugar de las mujeres, desde la Prehistoria a los tiempos medievales». Los horarios son de martes a domingo, de 10.30 a 17.00 horas.

Museo Termas Romanas de Campo Valdés. Durante todo el mes de mayo podrá visitarse la microexposición «Tesoros singulares: Ellas también estaban. Edad Antigua». Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Debate electoral de LA NUEVA ESPAÑA en Avilés. El salón de actos de la Cámara de Comercio de Avilés acoge a las 19.00 horas un debate electoral con la participación de Mariví Monteserín (PSOE), Sara Retuerto (Cambia Avilés), Esther Llamazares (PP), Luis Fanjul (Ciudadanos) y Arancha Martínez Riola (Vox).

XXVIII Jornadas de Teatro Escolar de Avilés. El teatro Palacio Valdés acoge, a las 20.15 horas, la representación de «El programa K» a cargo de los alumnos del IES Carreño Miranda. Las entradas, gratuitas, se pueden recoger en la taquilla de la Casa de Cultura.

Concierto. El conjunto de Órgano del alumnado del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrece un concierto audición bajo la dirección y al piano de la profesora Ana M. Serrano Cobián a las 19.30 horas.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura:_«Divina Comedia», de Dante Alighieri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Las entradas cuestan 4 euros.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Hasta el 2 de julio, de miércoles a domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Exposición de Eugenia Tejón. Eugenia Tejón expone, en la Casa de Cultura, «CalcoManías», una veintena de fotografías intervenidas con calcas de la Fábrica de Loza de San Claudio. Hasta el 28 de mayo, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de Alicia Varela, que se proyecta en la fachada de la Factoría Cultural hasta el 9 de junio, de 19.00 a 22.00 horas.

Exposición de Antonio Ávalos Serrano. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge 22 obras del pintor andaluz residente en Oviedo Antonio Ávalos Serrano. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

Exposición de Jorge Fernández Valdés. «Entre coordenadas XYZ-T», una muestra de Jorge Fernández Valdés puede visitarse en la planta baja de la Factoría Cultural hasta el 31 de mayo. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 h.

Muestra de Miss Prosperity (Elena Menéndez). La Casa de las Mujeres acoge la muestra «Retazos» de Miss Prosperity (Elena Menéndez). Hasta el 14 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de arte postal en Valdecarzana. La VII Exposición internacional de arte postal en Avilés «El origen» puede visitarse, hoy último día, en el palacio de Valdecarzana, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21 horas.

Exposición de Trinidad Fernández en el CEMAE. Avilés reivindica la figura de Trinidad Fernández en el aniversario de su fallecimiento con la muestra «En los dominios de tres». Puede visitarse hasta el 4 de junio en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Escuela de Artes y Oficios. En el vestíbulo de la escuela está, hasta el día 25, una muestra de trabajos realizados por alumnos de pintura al óleo, retrato y dibujo artístico, de los profesores Favila y Carmen Peláez. De lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 h. Entrada libre.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Exposición en la galería Amaga. La muestra «En el abismo», de Jaime Rodríguez, puede visitarse hasta el 22 de mayo en la galería de arte Amaga, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 10.30 a 13.30 h.

Cuentacuentos en Corvera. La Biblioteca de Los Campos acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas, para público de entre 3 y 6 años.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición «Idus de marzo», coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Hasta primeros de junio. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge dos exposiciones: «Entre pensamiento y expresión», de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y «Lo elevado profundo», de Ros Boisier. De lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 24 de junio.

Fotografías del Niemeyer en Soto del Barco. La exposición itinerante «Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias» puede visitarse en la Casa de Cultura «Emilio Alarcos Llorach» de La Arena, de lunes a viernes, de 17.30 a 21.00 horas, hasta el 26 de mayo. La muestra está producida por el Centro Niemeyer, patrocinada por Caja Rural y el comisario es Armando Adeba.

Los miércoles, mercado al aire libre en Piedras Blancas (Castrillón). Las inmediaciones de la calle Rey Pelayo acogen hoy el tradicional mercado callejero de Piedras Blancas. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Presentación de la traducción al asturiano del libro «Kim», de Kipling. El cine Felgueroso de Sama acoge, a las 20 horas, la presentación de la traducción al asturiano del libro «Kim», de Rudyard Kipling. La obra ha sido traducida por Eloy Antuña y editada por la colección «Calume» de Trabe.

Donación de sangre en Mieres. La unidad móvil del Centro Comunitario de Transfusión de Asturias se encuentra hasta el jueves ante el colegio Aniceto Sela de Mieres (calle Manuel Llaneza). Las donaciones de sangre pueden hacerse en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.

Jornadas de «La Cazuelina» en Mieres. La hostelería de Mieres celebra hasta el día 21 sus jornadas de «La Cazuelina», pequeños platos al precio de 3 euros en un total de 19 establecimientos.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen hasta el 11 de junio la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás, titulada «Grafito de mina».

Exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez. «¡Disfruten un Año Nuevo sanos y seguros!» es el título de la exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez que puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra conjuga la fotografía y el sonido.

«Dos patrias llevo conmigo», exposición en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra sobre cómo fue la vida de «los niños de Rusia».

Muestra pictórica de Manuel Barbón en Laviana. El salón de exposiciones del edificio del Cidan, en Pola de Laviana, acoge hasta el 31 de mayo una exposición con pinturas de Manuel Barbón. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Los jueves también puede verse de 16.00 a 20.00 horas.

«El bodegón como inspiración», pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el día 31 la exposición pictórica «El bodegón como inspiración». Una muestra que recoge el trabajo de 19 artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras. De martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Exposición de Isabel Cuadrado en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres. La muestra «Cronología», de Isabel Cuadrado, puede visitarse hasta el 31 de mayo en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi) está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Hospital de la Fauna. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Oriente

Exposición en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge hasta el 26 de mayo la exposición «Rosario Acuña. Vida y pensamiento feminista», organizada por el Forum de Política Feminista de Asturias. De lunes a jueves, de 9 a 14.00 horas, y los viernes, de 9 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Exposición en Ribadesella. Hasta el 31 de mayo, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acogerá la exposición de pintura al óleo «Mirando Asturias», de Maryan del Portal, artista gijonesa, pero, por lazos familiares, vinculada desde niña al oriente asturiano. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Imprescindible reserva telefónica previa en el 608175284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. Información en el 664382026.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El horario es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Occidente

Exposición en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el día 31 la exposición «Parece que va a llover», un proyecto de Natalia Pastor comisariado por Guillermina Caicoya Art Projects. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo de Navia acoge hasta el 12 de junio la exposición «Anastasio: Colección privada», del artista asturiano Anastasio González. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.30 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo. La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.