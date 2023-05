–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Con más ánimo que nunca, gracias, en buena parte, a lo que me trasladan los vecinos y por el buen equipo del que me he rodeado. Son gente que suma, que conforman un Partido Popular de Siero renovado, joven, capaz y con muchas ganas de lograr el cambio. Y en esas estamos, trabajando para que los sierenses se animen a dar el paso que cambie lo que lleva sucediendo en los últimos años.

–Dice que tiene un equipo renovado. En política, ¿la experiencia ayuda o es mejor savia nueva?

–Ambas son importantes. Si uno ya viene de haber gobernado, la experiencia es una buena baza, pero también es importante contar con gente fresca, con nuevas ideas y que no tiene ninguna mochila que le suponga una carga o impedimento que les perjudique o vincule de forma negativa. En nuestro caso, partimos de la base de que soy un candidato sin experiencia en política, no es ningún secreto, pero tenemos un concepto que va más allá que el de una sola persona que, al final, no es más que la cara visible. Mi equipo lo conforman personas que suman en todos los sentidos.

–¿Qué puede aportar a Siero ?

–Ante todo, una visión a largo plazo. Las bases que construyamos en el presente, si son las correctas, serán las que determinen el futuro económico, poblacional, empresarial y social de Siero en los próximos 25 años. Tenemos que trabajar por conseguir criterios que fijen e incrementen la población del concejo, mejoras económicas y empresariales que además de mejorar la oferta de trabajo en el concejo, favorezcan a la creación de fondos inmediatos mediante impuestos e ingresos de todo tipo para el Ayuntamiento, los cuales pueden destinarse no solo a infraestructuras y obras, sino también a atender las necesidades sociales de los vecinos en situación o riesgo de exclusión. Y por supuesto sociales, en cuanto a que el futuro de Siero lo marcarán los sierenses. Precisamente en nuestro programa hemos querido tocar todos los puntos posibles; No solo hablamos de las necesidades que tienen los núcleos urbanos del concejo, o la zona rural, sino que hemos querido detallar medidas que van desde medio ambiente, bienestar animal, o juventud, pasando por la atención a las necesidades de las personas mayores o a aquellos que sufren problemas de discapacidad o movilidad reducida.

–¿A qué se refiere con bienestar animal?

–Tras la pandemia, la cantidad de personas que disfrutan de la compañía de algún animal, generalmente perros, ha crecido exponencialmente. En este sentido, y sabiendo que los animales son uno más en las familias, también queremos que Siero sea un lugar en el que personas y mascotas puedan vivir en las mejores condiciones. Por ejemplo, nos gustaría contar con parques caninos tanto en los núcleos rurales como en los urbanos, instalar dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos en las papeleras y bebederos en las calles, habilitar la entrada de los canes en los edificios públicos, o bien habilitar un espacio en estos para la espera, y estudiar la creación de una perrera municipal para fomentar la adopción y el buen cuidado a los animales.

–¿Por qué debe ser Alcalde?

–Para cambiar, ante todo, los modos y maneras del Ayuntamiento. Es necesario lograr un nuevo y distinto talante democrático, dialogante, y de trabajo para el beneficio de todos los vecinos de Siero. Debemos desterrar el sectarismo, la soberbia, la arrogancia, el partidismo interesado, y la sensación que tengo, personalmente, es que se están llevando a cabo medidas cortoplacistas, que están bien, pero debemos ir más allá, pensar en Siero como un concejo en pleno crecimiento y en expansión. Y también porque entiendo que es imprescindible la cercanía del Ayuntamiento con los vecinos de Siero, que en el presente no se está dando.

–¿Está abierto a acuerdos?

–El talante democrático del que creo que hago gala obliga a ello. Y me es irrelevante que sea con la izquierda o con la derecha, siempre que repercuta en un beneficio para el concejo y sus vecinos. Los políticos tenemos que estar por encima de visiones partidistas o sectarias.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–En primer lugar, animar a los que no acudieran a las urnas a que lo hagan, y voten por el Partido Popular. Tenemos, a nivel municipal, autonómico y nacional, un proyecto ilusionante, serio y creador, y centrado en el beneficio del ciudadano. En segundo lugar, recordarles que es una buena oportunidad para cambiar los modos autoritarios que hasta ahora han venido sucediéndose en el Ayuntamiento, porque no debemos olvidar que realmente gestionar 51 millones de euros de presupuesto anual es bastante más sencillo que gestionar uno más ajustado, como puede pasar en otros concejos más pequeños. Y a esos votantes que decidieron dejar de votarnos, decirles que ahora es el momento. Sabemos que el voto, como dice Diego Canga, no es para siempre, pero queremos que confíen, darles la imagen de ser ese aire fresco que necesitan los votantes de centro derecha, aunar al electorado con ilusión, permanecer abiertos a la escucha y gobernar para todo el concejo, sin exclusiones entre núcleos de población.

–¿Cuáles son sus principales propuestas para Siero?

–Nos centraremos en implementar medidas políticas de largo plazo que fomenten el crecimiento de Siero. Propuestas como la creación de un Plan Municipal de Carreteras, centrado en la adecuación de las vías más importantes del concejo, un Plan Municipal de Estacionamientos gratuitos en varios núcleos, la mejora del Centro de Salud de El Berrón, el desarrollo de un Plan de Choque para la zona de El Carbayu, la reestructuración de la plaza cubierta de Lugones, en parte cubierta y con acceso a los servicios necesarios. Mejorar la movilidad con una lanzadera entre La Fresneda y Lugones o la articulación de transporte público desde La Pola y El Berrón con Gijón y Mieres, entre otras medidas. Mejoras de las instalaciones deportivas de Pola de Siero y aumento de estas, colaborar con el Principado para la rápida puesta en marcha de escuelas de 0 a 3 años, muy demandadas en todo el concejo, o mejorar, atendiendo a la gran tradición musical sierense, la oferta cultural en este sentido, con la apertura y habilitación de conservatorios elementales de música en La Pola, y Lugones-Fresneda.