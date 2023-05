–¿Cómo se encuentra?

–Con muchas ganas y muy ilusionado. Y, sobre todo, con muchísima fuerza para cumplir con la responsabilidad que asumí para engrandecer mi concejo y trabajar por los sierenses.

–En política, ¿la experiencia ayuda o es mejor sabia nueva?

–No son incompatibles, al contrario. Lo que me dice la vida es que la experiencia siempre es un grado. Por eso, la vivencia obtenida durante este tiempo me permite tener una perspectiva del Ayuntamiento y del concejo. A la vez, la sabia nueva te da la fuerza y la ilusión necesaria para afrontar los retos que se me presenten. Esta combinación de ambas la hemos plasmado en nuestra candidatura y hemos conseguido formar un gran equipo

–¿Por qué debe ser alcalde?

–Porque creo que Siero necesita un alcalde cercano, que escuche a sus vecinos, se preocupe por el día a día, resuelva sus inquietudes y presida un equipo de gobierno que desarrolle e impulse social y económicamente nuestro concejo. Necesitamos mover Siero y que tenga vida otra vez.

–¿Qué puede aportar a Siero que no hacen otros candidatos?

–La implicación personal y la participación desde muy joven, en los movimientos asociativos, culturales, educativos, deportivos y de ocio, lo que implica un contacto directo con la gente y tener sensibilidad hacia sus preocupaciones, siendo mi primer objetivo la empatía necesaria para intentar resolver sus problemas y ayudarles. Ser transparente y ser uno mismo

–¿Está abierto a llegar a acuerdos?

–FORO SIERO se presenta con un programa electoral elaborado a base de escuchar y trabajar a pie de calle. Esta es la hoja de ruta que tenemos para esta legislatura y nuestro compromiso para con los vecinos es cumplirlo y lucharlo hasta hacerlo realidad.

–¿Qué le dirían a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–Que estamos aquí para hacer, exclusivamente, una política local que consiste, ni más ni menos, en preocuparnos por nuestra gente y por nuestro concejo. Nos tienen que dar su confianza para ayudarles. Daremos la cara y buscaremos soluciones a los problemas que surjan y lo vamos a hacer con una sonrisa. Simplemente, queremos hacerlo bien y, por ello, necesitamos que nos den la oportunidad de ponernos a trabajar.

–¿Cuáles son sus principales propuestas para Siero?

–La principal es alcanzar la reactivación económica. Por un lado, llevar a cabo una rebaja fiscal de los impuestos municipales, haciéndolos más atractivos para vivir y que el dinero quede en los bolsillos de los ciudadanos para que lo puedan gastar como estimen oportuno. Por otro, una apuesta clarísima por recuperar la vida de nuestras localidades, de nuestros comercios, de nuestra hostelería. Ese día a día, que no se ha mantenido ni económicamente ni visualmente: falta limpieza, falta mobiliario... Apoyar la realización de eventos, no queremos ver un solo local vacío. Queremos ver a la gente paseando, comprando y divirtiéndose.

Crearemos una oferta atractiva de actividades para todas las edades, que ahora es inexistente. Actividades musicales, deportivas, congresos y actos profesionales que puedan llenar nuestras calles de visitantes.

También planes de empleo eficaces para jóvenes y para aquellas personas mayores de 45 años que hayan quedado un poco descolgadas laboralmente.

Apoyaremos a nuestras empresas y crearemos la Concejalía de Polígonos, en los que instalaremos guarderías cuando sea necesario y estableceremos una red de transporte que permita llegar con comodidad, no sólo a los puestos de trabajo, sino también desde la zona rural a los núcleos urbanos de Siero y, de éstos, a las principales ciudades de Asturias para ir a trabajar, a estudiar o a divertirse.

Vemos el tejido asociativo olvidado a todos los niveles. Reforzaremos las asociaciones y pondremos en marcha una Comisión Municipal de Festejos para que puedan compartir gastos y abaratar costes.

Nuestros deportistas llevaran el patrocinio con la marca "Siero Verde" como embajadores de Siero tanto a nivel local como autonómico y nacional.

Es imprescindible finalizar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y solucionar los graves problemas de aparcamientos públicos gratuitos que tenemos en la zona rural.

Una zona rural que está totalmente abandonada y para la que proponemos la creación de una Concejalía Rural que aborde las necesidades más prioritarias de esta zona: la banda ancha, transporte público adecuado, servicios básicos o el mantenimiento de caminos y viales. Para realizar un óptimo mantenimiento, tenemos previsto crear brigadas que efectúen estas labores de forma periódica.