Silvia Tárano, psicóloga, es la candidata a la alcaldía de Siero por Podemos.

–¿Cuáles son las mejoras más urgentes en Siero?

–En Siero se está gobernando de espaldas a la ciudadanía, se anuncian supuestos grandes proyectos que no harán más que eliminar las pocas plazas de aparcamiento que nos van quedando mientras el comercio local paga las consecuencias, se lanzan actividades de conciliación con coste para las familias mientras los fondos del Plan Corresponsables que el Ministerio de Igualdad otorga con ese fin a los ayuntamientos tendrán que ser devueltos por no haberlos utilizado. La reforma más urgente, por tanto, es gobernar para la gente y no para la foto.

–¿Cómo valoran los últimos años de gobierno en el municipio?

–En el último mandato ha habido una subida del 30 por ciento en impuestos como el agua y el alcantarillado, se ha apostado claramente por un modelo empresarial de grandes multinacionales, que ni están ni se las espera y que no generarán empleo de calidad y se han hecho obras sin planificación que, lejos de dar soluciones, generan conflictos. Además, se han eliminado plazas de empleo público.

–¿Qué áreas han sido descuidadas a su juicio?

–Geográficamente, todas. No hay una sola parroquia que no nos haya explicado que lleva tiempo reclamando y sin obtener respuesta a cosas tan básicas como reponer unos puntos de luz o rebachear una carretera. Administrativamente, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Siero cuentan cada vez con menos recursos tanto humanos como materiales. El servicio de obras está totalmente privatizado ya.

–¿Sus propuestas?

– Lo primero que tenemos que pensar es cómo queremos crecer, si se trata de apostar por un modelo expansivo y de grandes proyectos o si debemos escuchar las necesidades de la gente. Nosotros apostamos claramente por lo segundo. Poco sentido encontramos a presumir de gestión por tener 20 millones a plazo fijo en el banco mientras tenemos pueblos sin saneamiento, sin alumbrado y sin vías seguras

–¿Con qué resultado electoral estarían satisfechos?

–Siempre salimos a ganar. Hemos demostrado que el hecho de que Podemos tenga capacidad de gobierno es la única garantía de que un gobierno de izquierdas lleve a cabo políticas realmente transformadoras.