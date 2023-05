El abogado Juan Luis Berros es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Siero. Explica en esta entrevista cuáles son sus motivaciones para presentarse y cuáles sus proyectos inmediatos para el concejo si accesiese al gobierno local. Un Plan General de Ordenación Urbana con criterios «expansivos», un plan para las carreteras más importantes del municipio y que conectan zonas urbanas y rurales, o la dotación de aparcamientos públicos gratuitos están entre ellos.

–¿Qué le hace dar el paso para ser el candidato del PP?

–Lo primero ilusión, porque me proponen algo que para mí es importante. Encabezar una lista electoral en un partido ganador es importante e ilusionante. En segundo lugar, tengo tradición familiar, la política siempre la oímos en casa, tengo un abuelo que fue alcalde en Sariego, mi padre fue concejal... Además del tópico de la vocación de servicio público, que eso ya se presupone a toda la gente que se quiere dedicar a la política.

–¿Qué iniciativa impulsaría ya si llegase a la Alcaldía?

–Desde el primer momento, un plan de choque para la zona de El Carbayu, muy abandonada. Es más el compromiso sería que antes de finalizar el año tendría que haber una serie de actuaciones de reordenación del tráfico, aparcamientos, solucionar inundaciones, mobiliario... Como segunda medida importante, abordar de inmediato el Plan General de Ordenación, la modificación, con criterios totalmente expansivos, extensivos, no cicateros ni restrictivos. Y en tercer lugar solucionar los graves problemas que existen de movilidad, sobre todo la carencia de aparcamientos públicos gratuitos en las poblaciones más importantes del concejo.

–¿Cómo ve el concejo?

–Mi visión del concejo empieza porque a dos kilómetros del cuartel de la Guardia Civil del Rubín (Oviedo) empieza Siero. Es decir, que el crecimiento natural en empresas, en instalaciones, en población de la capital tiene que contar necesariamente con Siero. Y nuestras prioridades esenciales como concejo son fijar empresas, industria y población. Si queremos ser tercer concejo eso pasa por fomentar la fijación de población en la zona urbana y en la zona rural. Hablamos de criterios expansivos en el plan urbano para favorecerla.

–¿Hay calidad de vida en Siero?

–La hay porque todas las poblaciones de tamaño, Lugones, Pola, El Berrón, la parte de Colloto, La Fresneda, son poblaciones amables- Es decir, son poblaciones donde se puede pasear, donde hay una seguridad pública razonable, servicios públicos, privados, profesionales y empresas con prestaciones e todo tipo, toda clase de negocios. Un bien nivel. Pero también hay que mantener, atender, ese nivel...Por ejemplo, vemos problemas que hay que abordar en estas poblaciones, como el tema de la Policía local, de la seguridad pública.

-Explíquese.

-Una patrulla por cada turno para todas las poblaciones del concejo significa delegar en la Guardia Civil que no tiene competencias o en la Policía Nacional, que tiene los medios que tiene. No tener abierta una delegación local en Lugones va en detrimento de los servicios, de esa amabilidad y de esa modernidad que pretendemos en una población como Lugones El comercio local, los cierres, es un problema muy real tanto en la Pola, como en la zona de Colloto, incluso en Lugones... Vemos que hay ciertos ámbitos, sectores, aspectos que hay que abordar de una forma inmediata. De ahí aquellas primeras medidas de las que le hablaba, que es importantísimo para el comercio local, para la población, tener aparcamientos en altura gratuitos.

-Usted también propone un plan para las carreteras que unen los núcleos más urbanos del concejo con las zonas más rurales.

-La zona rural, digamos, más inmediata de la Pola, Limanes, Granda, Tiñana... Para estos y otros puntos es necesario ese plan. Es una de las medidas estrella si quiere llamarse así de nuestras propuestas, el compromiso de que las vías más importantes, aunque no sean de titularidad municipal, se pueda llegar a acuerdos para que el Ayuntamiento adelante esas inversiones. Igual que el Ayuntamiento está haciendo con el saneamiento, que está adelantando esas obras, asumiéndolas, se puede hacer con las carreteras. Yo quiero que esas carreteras importantes que comunican la zona rural con la zona de sus servicios para ir a instalaciones deportivas, culturales, al dentista... Yo quiero hacer ese plan de mejora y que las carreteras tengan un ancho de ocho metros, que no estoy diciendo nada imposible, con espacio en los arcenes para la circulación de peatones y carril bici en su caso, si procede. Creo que es importantísima la buena comunicación entre la zona rural y los núcleos más urbanos de población del concejo.

-¿Continuaría con el proyecto de los carriles bici si llegase a ser alcalde?

-Vamos a ver, no es un no categórico, pues hay que matizar mucho en este asunto. No se puede aprobar una necesidad general de carril bici, la generalización no es admisible para nada en esta vida. Sí creo en una viabilidad para la comunicación entre la zona rural y urbana, pero no le veo sentido para el interior de núcleos urbanos tan pequeños como tenemos en Lugones, la Pola, El Berrón... No le veo sentido fijar carriles bici dentro de las poblaciones, pues crean problemas tan cerca de viviendas, de zonas donde hay niños, zonas de esparcimiento, de paseo...Hay que reflexionar bien y pensar sobre las zonas interiores, dentro las poblaciones. No descartando en un futuro nada, pero con estudio, con reflexión, con opinión ciudadana, que se determine acerca de los carriles bici dentro de las poblaciones pueda ser viables. No nos podemos cerrar al futuro, por supuesto, va a haber un problema de movilidad, de medioambiente, no voy a negar eso... Pero es verdad que ahora mismo, si no se estudia adecuadamente esta solución, como en Lugones, crea más bien distorsión que beneficio. Yo he estado viendo personalmente cómo hay carril bici dentro de Lugones donde hay quiebros de 90 grados.... Y lugares donde hay una salida muy breve a viviendas, a puertas de salida de gente, donde tampoco está bien pensado ni reflexionado...

-Ha mencionado un plan de mejora de carreteras.

-Hemos hablado de ocho metros en las vías importantes de comunicación. No en cualquier camino, cuidado.... Hay muchas vías que le puedo mencionar a modo de ejemplo. La vía que va desde Pola de Siero a zona de Vega Poja, lo que es el Alto del Infanzón. La vía que va desde Pola de Siero a La Collada hasta Valdornón. Vía de Celles, también es importante para incluirla y que cumpla esto. Otra: Pola de Siero-Ferrera-Noreña. Pola de Siero-Valdesoto-Carbayín Alto y Bajo y Gargantada, también es una vía importante.... Berrón-Xixún-Bendición, Berrón-Hevia-Santa Marina-Granda.... Hay más que podría citar en la zona de San Miguel de la Barreda, Bobes, Argüelles.... Es decir, hay unas vías que son importantes, que son el compromiso. Hay que darse cuenta de que Siero va a manejar un presupuesto en los próximos cuatro años de más de 54 millones de euros. Con más de 54 millones de euros pienso que se puede abordar un problema que es el actual de tener vías suficientes para servicios médicos, para abastecimiento, con ocho metros de doble sentido, con una zona de peatonalización que favorece que la gente vaya y venga en bicicleta, andando, entre poblaciones rurales o entre poblaciones rurales y la cercanía de núcleos de población donde se sirven de sus servicios.

-¿Qué otras medidas de su programa destacaría entre todas las que incluye?

-Primera, la agilización de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. No solamente para fijar población. También para fijar empresas, actividad económica. Cuando tú amplias un núcleo rural estás dando riqueza a los propietarios de fincas de ese núcleo rural. No a especuladores, no a negociadores de suelo, la estás dando a riqueza a la gente que tiene una finca y la conviertes en edificable y dices, bueno, pues aquí puede un hijo mío construir o puedo venderla para alguien que venga aquí a vivir. Le estás dando riqueza al concejo por impuestos y por todo. Es decir, que el Plan de Ordenación Urbana es para mí el mayor elemento de entera competencia municipal con el que puede contar cualquier concejo para desarrollarse. Segunda, dotaciones de movilidad que ya hemos hablado. Y estamos hablando tanto de las dotaciones de carreteras que ya comentamos como de los aparcamientos públicos gratuitos suficientes y electrificados. Por ejemplo en Siero, en Pola, en la zona del antiguo matadero, hay un solar de miles de metros cuadrados donde se puede hacer aparcamientos gratuitos en altura, con estructura de dos, tres... Y arriba colocar un centro de estudios. Es necesario el centro de estudios para Pola de Siero porque es muy pequeño el que hay. Y también hacer un hotel de asociaciones: es constante la demanda para espacios de reunión. Lo mismo que digo aparcamiento en la Pola lo digo en El Berrón, donde hay una finca municipal de 9.000 metros cuadrados detrás de los colegios. El grave problema que hay de aparcamiento dentro de El Berrón en doble fila, que todos conocemos lo que pasa.... Tenemos una propuesta estrella que es construir, a medio plazo, un nuevo centro de salud. Hay muchas más, pero por no mencionar cuarenta y ocho mil cosas que tampoco cabrían aquí....

-Cite alguna más.

-El deporte, una pista de atletismo en Pola de Siero. Lugones la tiene descubierta, en la Pola tal vez podría ser cubierta. Un rocódromo profesional, no como lo que hay ahora.... Haber hay mucho que hacer. Hay una cosa que yo haría, como compromiso en tres meses si salgo Alcalde, que es solucionar el problema de la Policía local, solucionar el problema con los empleados municipales, el malestar, la conflictividad que hay con ellos... Y me comprometo, como Alcalde si resulto elegido, a recibir una mañana a la semana, previa cita lógicamente por organización, a vecinos o personas que por la razón que sea necesitan plantear su situación o necesidades. Un día a la semana para recibir. Es la manera de tener cercanía con la gente. Qué menos que la Casa Consistorial sea un sitio donde la gente considere que puede ir a hablar.