La ampliación del colegio de La Fresneda podría ser un hecho durante el próximo mandato, porque "no hay ningún impedimento urbanístico para ello" y toda vez que "apostamos por la educación, que es un pilar básico en el Siero para vivir que estamos construyendo". Así lo señaló este martes el alcalde, el socialista Ángel García, en una visita a la urbanización. Se agrandará la capacidad del centro de Primaria "si hay demanda, y conjuntamente con la consejería de Educación", indicó, habida cuenta de que "nada impide que se se pueda ampliar sobre los suelos actuales, la parcela tiene capacidad urbanística para tener mayor edificabilidad".

La Fresneda es uno de los grandes polos de crecimiento de población del concejo, con un perfil muy marcado entre los nuevos vecinos: familias en su mayoría jóvenes con hijos en edad escolar. Ese retrato poblacional, unido al hecho de que la urbanización cuenta desde hace poco con un instituto, ha provocado que se produzca un efecto arrastre que hace que haya gente que apueste por la zona porque sus hijos ya pueden cursar la Primaria y la Secundaria sin salir de la zona. Y con ello, con la previsión de que la matrícula siga al alza en los próximos años, padres y comunidad educativa llaman la atención sobre la necesidad de tomar medidas.

En Infantil los cupos están casi cubiertos en algunos cursos. Para el próximo curso se ofertan 46 plazas para niños de 3 años, 13 plazas para los de 4 años y una sola plaza para pequeños de 5 años. A partir de tercero y hasta sexto curso no hay ni una sola plaza libre, y no falta quien pide incluso la construcción de un nuevo centro para evitar "parches" a futuro. No obstante, la parcela sería suficiente para acometer una ampliación, según sostiene el gobierno local.

Además, el regidor también ha reiterado su compromiso con las escuelas para niños hasta 3 años, indicando que "conjuntamente con el Principado extenderemos la red a todo el concejo para que todos los niños y niñas de Siero tengan una plaza".

"Queremos que Siero sea pionero en este sentido", apunta Ángel García, antes de recordar que la obra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de La Fresneda se puso en marcha este mandato, con lo que ello lleva aparejado para que a la hora de decidir dónde vivir, la posibilidad de "tener una buena oferta educativa pública cerca tenga un peso importante y por ello lo tenemos siempre en nuestra hoja de ruta", concluye García.