La activista polesa Alicia Álvarez encabeza la candidatura de Convocatoria por Siero IU-Más País-IAS a la alcaldía de Siero, concejo en el que en el pasado mandato consiguieron tres concejales que aspiran a revalidar. Álvarez forma parte del Consejo Asesor de la Mujer en el Ayuntamiento y destaca su vinculación con los movimientos sociales del municipio sierense.

–¿Qué actuaciones son urgentes en Siero?

–Creemos que sobre todo urge mejorar las infraestructuras, y de manera especial en el medio rural, donde debemos garantizar vías de acceso en perfecto estado, saneamientos y redes de agua, así como iluminación suficiente en todos los pueblos. Hay que crear más escuelas de 0 a 3 años, que permitan conciliar la vida laboral y familiar con garantía de plazas suficientes para todos los padres que necesiten de este recurso. Apostamos igualmente por la creación de plazas de aparcamiento disuasorias en los núcleos de población más grandes del municipio, y lucharemos también por más inversión en políticas sociales que garanticen el bienestar social de nuestros mayores. Sin olvidar la urgencia de la puesta en marcha de políticas que permitan el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

–¿Qué valoración hacen de los últimos cuatro años de gobierno en el municipio?

–La valoración de este último mandato pasa por claros y oscuros, y en esta última etapa lamentablemente predominan los oscuros. Como ejemplos podemos nombrar la mala gestión de los recursos, optando por inversiones en banca privada en lugar de realizar las inversiones necesarias como las que planteamos anteriormente. Y también lamentamos el autoritarismo impuesto por el equipo de gobierno en estos años.

–¿Qué áreas han sido descuidadas a su juicio?

–Sobre todo los servicios sociales: en la actualidad existe poco personal para atender todas las demandas de los usuarios de Siero. En el campo del empleo público hemos visto cómo desde el Ayuntamiento se han amortizado muchas plazas, y en los ámbitos de juventud e infancia apenas se han hecho cosas en los últimos tiempos.

No existen actividades alternativas para niños y adolescentes a partir de los 12 años, y creemos que el Plan Corresponsables debe ser de gestión municipal, porque no podemos dejar que las familias carguen también con la programación de las actividades que pueden desarrollarse con dicha herramienta. Hace falta además poner en marcha nuevos centros de ocio juvenil en las parroquias, donde debemos sentarnos con la juventud y decidir qué actividades consideran que son las más importantes para ellos, estudiarlas, desarrollarlas y dotarlos de los medios para poder funcionar. A todo ello se suma que los planes de empleo son inexistentes, y no existe ninguna ayuda a pequeñas y medianas empresas o autónomos. Y destacamos también la poca o nula colaboración y difusión que se ha hecho por parte del Ayuntamiento a los distintos actos, ferias y festivales que realizan las asociaciones del concejo, y que si se difundieran, quizás podrían hacerse en conjunto entre ellas, contribuyendo a que pudieran atraer mayor un volumen de personas. Con ello se ayudaría sin duda a conseguir más público y se favorecería al comercio y la hostelería del municipio.

–¿Dónde creen que está el límite de desarrollo del municipio?

–Entendemos que ese límite está en la línea a partir de la cual no se puedan garantizar los servicios a la ciudadanía.

–¿Con qué resultado electoral estarían satisfechos tras las elecciones del domingo?

–Con el que los vecinos del concejo nos quieran respaldar, ellos son quienes con su voto pueden decidir.