Ángel García es alcalde de Siero y candidato a la reelección por el PSOE. Si revalida el cargo tras los comicios del domingo, tendría por delante su tercer mandato.

–¿Qué destacaría de este último mandato?

–Creo que se ha consolidado Siero como municipio, como Ayuntamiento importante y de futuro para Asturias. Y que por primera vez en la historia se reconoce a Siero lo que es y el potencial que tiene, el papel fundamental que debe jugar en el futuro de la región. Y lo hemos conseguido con hechos, con una forma de trabajar en el día a día. Ha sido un logro muy trabajado, después de años, esfuerzo y sacrificio de muchas personas y que soy afortunado de haber podido liderar. Quizá en eso podríamos resumir el mayor logro: por fin a Siero se le reconoce el lugar importante que tiene y además el papel protagonista que debe jugar en los próximos años en nuestra comunidad. Y es algo que ha llevado muchos años de trabajo y de esfuerzo. Hemos subido. Usando un símil futbolístico, es como si el Oviedo o el Sporting suben a primera división.

–Siero, territorio atractor de empresas.

–La fórmula que hemos aplicado en estos dos últimos mandatos da buenos resultados. Creo que vamos razonablemente bien y hay que continuar en esa línea, que es la del trabajo, dedicarle mucho tiempo y sobre todo trabajar con una mentalidad de hacer las cosas de una manera un poco distinta. De no ponernos límites, de no dar nada por perdido y de intentar que todo sea alcanzable. Y para ello con una actitud positiva, proactiva, no estar esperando a que vengan unas empresas o personas aquí a pedir algo sino que nosotros también tenemos que salir a buscar y luego dar facilidades para que Siero sea un concejo en el que se es amable con las inversiones.

–Explíquese.

–Cuando hablo de inversiones me refiero a ser amables, a tratar bien y con agilidad desde la Administración tanto a una gran empresa como a una persona o una familia que quiera hacerse una vivienda o comprar una casa en el concejo. Hablamos de poner al ciudadano como protagonista absoluto de lo que hacemos. La Administración tiene que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Siempre pongo ejemplos de este tipo, pero si uno va a Mediamarkt, en Parque Principado, a comprar una televisión de gran formato, de la leche, creo que el cliente no tendrá que pedir por favor que le atiendan o que le vendan... La Administración tiene que ayudar, acompañar a los ciudadanos y a las empresas para que sus proyectos sean viables. Esa manera de entender la política nos está dando buenos resultados y no la vamos a cambiar. Y eso sí es ideología, poner a las personas como las protagonistas y verlas en cierto modo como nuestros clientes. Estamos para servir a ciudadanos dentro de un marco jurídico.

–Se habla de cambios en la Administración continuamente, pero parece que cuestan...

–No es un cambio, no es una modificación, es una revolución con mayúsculas lo que tiene que darse respecto a cómo hemos actuado hasta ahora y cómo concebimos la Administración, para adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías y a los enormes retos que tenemos por delante. Queremos que esto sea un punto fundamental y protagonista de nuestra política si continuamos gobernando en Siero.

–Hay una parte que no está en manos municipales, legislación autonómica y estatal que establece el marco de muchas de las tramitaciones.

–Nosotros tenemos margen suficiente y debemos aplicarlo. Lo primero que tenemos que hacer son nuestros deberes, hay mucho que hacer y es nuestra obligación hacerlo. Y, luego, en paralelo, demandar que otras Administraciones de las que dependemos hagan lo propio para que todos, en conjunto, hagamos que Administración sea todo lo contrario de lo que está siendo ahora. En lugar de un problema, un camino de obstáculos, que sea amable, cercana y muy ágil. Y que en ningún caso sea un problema para quien tiene o quiere llevar a cabo algún proyecto. Es algo importante para las inversiones que se van a dar en el futuro.

–¿A qué se refiere?

–Las inversiones que ya se dan y se van a dar en el futuro inmediato en muchos casos son inversiones que pueden proceder no solo de fuera de Siero, sino de fuera de Asturias, España, Europa... Y entonces tenemos que ver el ritmo que llevan nuestros competidores, la forma en que nuestros competidores tratan a sus potenciales inversores para intentar tener éxito, para que vengan aquí esas inversiones que tanto necesitamos para seguir progresando en empleo y riqueza. Si una inversión que pueda plantearse en Siero tiene un coste y unos trámites con un determinado marco temporal y esa misma inversión puede hacerse en Estados Unidos y allí los plazos son más cortos y el rendimiento mayor... Así es difícil competir y ofrecer progreso a nuestros ciudadanos. Y eso es algo que hay que decir con claridad, tenerlo interiorizado y hacer todo lo posible para que sea aquí al lugar al que vengan. Hay que tener presente que un territorio, por muy local que sea, no puede estar ajeno al mundo global en el que nos toca vivir.

–¿Hay un "modelo Siero"?

–Claro. Evidentemente lo primero que tiene que hacer uno cuando llega a un Ayuntamiento o cuando opta a llegar es tener un modelo, en este caso de Siero. Tener claro qué se quiere que sea el municipio y luego establecer la estrategia para llegar a él. Y bajo esa estrategia hay muchas líneas de actuación, muchas fases, muchos pequeños y grandes proyectos que forman parte de ese Siero que queremos construir.

–¿Y qué quiere que sea el municipio?

–Yo lo resumo siempre en dos cosas, que sea un Siero para vivir y para invertir, un Siero en el que la gente tenga una buena calidad de vida, haya trabajo, haya buenos servicios públicos, una presión fiscal razonable, oportunidades, muchas empresas que generen empleo, haya gente joven... Y una de las nuevas líneas estratégicas: que las nuevas tecnologías tengan protagonismo desde Siero. Que nuestro concejo sea lo más parecido al mundo que nos toca vivir. Todo ello, siempre desde el compromiso que tenemos en la lucha contra el cambio climático. Podemos crecer, tener un entorno de progreso siendo respetuosos con el medioambiente.

–Al fin va a rehabilitarse el palacio de Celles y de la mano de un equipo como el del empresario Víctor Madera, con experiencia y buen hacer probados en estas actuaciones.

–Estamos enormemente agradecidos a la propiedad. Mi gratitud es inmensa. Es un lujo que sean asturianos e inviertan en Asturias. Este tipo de cuestiones es de las que venimos hablando, que hay que trabajar para que personas como él quieran venir a Siero a hacer una inversión, a invertir en nuestro territorio. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos, qué hacer para lograrlo. Algo se estará haciendo bien para que haya sido así.